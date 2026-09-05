O time de Hansi Flick está se preparando para sua quarta partida da campanha 2026-27 da liga, mas os preparativos foram fortemente prejudicados. De acordo com o SPORT, Yamal esteve inesperadamente ausente da última sessão de treino do elenco antes do complicado jogo fora de casa de domingo, em Mestalla.

O súbito desaparecimento do adolescente gera preocupação imediata em relação à sua condição física após uma atuação brilhante contra o Rayo Vallecano, na noite de segunda-feira. O departamento médico do clube avaliará sua condição de perto antes de a equipe viajar para a costa leste na tarde de sábado, com Flick programado para falar à imprensa em sua entrevista coletiva pré-jogo.



