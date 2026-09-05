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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Problema para o Barcelona! Lamine Yamal perde treino antes do duelo contra o Valencia em meio a temores de lesão

L. Yamal
Barcelona
Valencia
H. Flick
Valencia x Barcelona
La Liga

O Barcelona sofreu um susto de última hora em relação à condição física de Lamine Yamal, já que o atacante de 19 anos teria sido uma ausência notável no treino final do clube no sábado. Agora, ele é uma grande dúvida para a próxima viagem do Barcelona pela La Liga para enfrentar o Valencia no Mestalla.

  • Yamal perde a sessão final

    O time de Hansi Flick está se preparando para sua quarta partida da campanha 2026-27 da liga, mas os preparativos foram fortemente prejudicados. De acordo com o SPORT, Yamal esteve inesperadamente ausente da última sessão de treino do elenco antes do complicado jogo fora de casa de domingo, em Mestalla.

    O súbito desaparecimento do adolescente gera preocupação imediata em relação à sua condição física após uma atuação brilhante contra o Rayo Vallecano, na noite de segunda-feira. O departamento médico do clube avaliará sua condição de perto antes de a equipe viajar para a costa leste na tarde de sábado, com Flick programado para falar à imprensa em sua entrevista coletiva pré-jogo.


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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Honra da vice-capitania ofuscada

    Embora o clube não tenha divulgado um comunicado oficial detalhando uma lesão específica, o momento é, sem dúvida, frustrante para o jovem ponta. A ausência de Yamal no campo de treino ofuscou completamente um dia marcante, já que ele havia acabado de ser confirmado como novo vice-capitão do Barcelona após uma votação no vestiário, de acordo com o Mundo Deportivo.

    Sem seu recém-nomeado líder, Flick pode ser forçado a fazer uma mudança tática indesejada. O treinador alemão implementou um sistema de pressão intenso e exigente desde que assumiu o comando no Camp Nou. Yamal tem sido peça fundamental nesse esquema, com seu incansável trabalho sem a bola se mostrando tão vital quanto sua produção ofensiva letal.


  • Duplo alento em meio ao desânimo

    Apesar da preocupação em torno de seu ponta estrela, o Barcelona recebeu dois reforços importantes em termos físicos no sábado. Gavi completou uma sessão completa com o time principal e agora está disponível para ser relacionado. O combativo meio-campista estava fora há partidas consecutivas depois de sofrer uma pancada no joelho durante a vitória na estreia contra o Elche.

    Enquanto isso, o reforço de verão Gabriel Jesus está prestes a fazer sua estreia pelo Barcelona. O atacante brasileiro, que chegou do Arsenal, passou as últimas semanas ganhando ritmo de jogo e deve ser incluído em uma convocação para partida pela primeira vez.


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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Aproveitando os tropeços do Real Madrid

    O Barcelona tentará proteger seu retrospecto doméstico impecável quando entrar em campo no Mestalla, no domingo. Depois de já ter somado a pontuação máxima contra Elche, Athletic Club e Rayo Vallecano, o gigante catalão tem uma oportunidade de ouro para ampliar sua vantagem na liderança da tabela de La Liga após os pontos perdidos pelo rival na disputa pelo título, o Real Madrid. Flick agora precisa descobrir como superar um teste fora de casa notoriamente físico, possivelmente sem sua ameaça ofensiva mais dinâmica.

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