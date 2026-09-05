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Problema para o Barcelona! Lamine Yamal perde treino antes do duelo contra o Valencia em meio a temores de lesão
Yamal perde a sessão final
O time de Hansi Flick está se preparando para sua quarta partida da campanha 2026-27 da liga, mas os preparativos foram fortemente prejudicados. De acordo com o SPORT, Yamal esteve inesperadamente ausente da última sessão de treino do elenco antes do complicado jogo fora de casa de domingo, em Mestalla.
O súbito desaparecimento do adolescente gera preocupação imediata em relação à sua condição física após uma atuação brilhante contra o Rayo Vallecano, na noite de segunda-feira. O departamento médico do clube avaliará sua condição de perto antes de a equipe viajar para a costa leste na tarde de sábado, com Flick programado para falar à imprensa em sua entrevista coletiva pré-jogo.
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Honra da vice-capitania ofuscada
Embora o clube não tenha divulgado um comunicado oficial detalhando uma lesão específica, o momento é, sem dúvida, frustrante para o jovem ponta. A ausência de Yamal no campo de treino ofuscou completamente um dia marcante, já que ele havia acabado de ser confirmado como novo vice-capitão do Barcelona após uma votação no vestiário, de acordo com o Mundo Deportivo.
Sem seu recém-nomeado líder, Flick pode ser forçado a fazer uma mudança tática indesejada. O treinador alemão implementou um sistema de pressão intenso e exigente desde que assumiu o comando no Camp Nou. Yamal tem sido peça fundamental nesse esquema, com seu incansável trabalho sem a bola se mostrando tão vital quanto sua produção ofensiva letal.
Duplo alento em meio ao desânimo
Apesar da preocupação em torno de seu ponta estrela, o Barcelona recebeu dois reforços importantes em termos físicos no sábado. Gavi completou uma sessão completa com o time principal e agora está disponível para ser relacionado. O combativo meio-campista estava fora há partidas consecutivas depois de sofrer uma pancada no joelho durante a vitória na estreia contra o Elche.
Enquanto isso, o reforço de verão Gabriel Jesus está prestes a fazer sua estreia pelo Barcelona. O atacante brasileiro, que chegou do Arsenal, passou as últimas semanas ganhando ritmo de jogo e deve ser incluído em uma convocação para partida pela primeira vez.
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Aproveitando os tropeços do Real Madrid
O Barcelona tentará proteger seu retrospecto doméstico impecável quando entrar em campo no Mestalla, no domingo. Depois de já ter somado a pontuação máxima contra Elche, Athletic Club e Rayo Vallecano, o gigante catalão tem uma oportunidade de ouro para ampliar sua vantagem na liderança da tabela de La Liga após os pontos perdidos pelo rival na disputa pelo título, o Real Madrid. Flick agora precisa descobrir como superar um teste fora de casa notoriamente físico, possivelmente sem sua ameaça ofensiva mais dinâmica.
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