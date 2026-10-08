Chegam más notícias para Cristian Chivu do departamento médico de Appiano Gentile. Depois das ótimas notícias dos últimos dias, que haviam deixado praticamente todo o elenco muito perto de um retorno completo às atividades após a pausa (apenas Stones ainda estava na fase de recondicionamento), hoje Curtis Jones parou por um problema muscular. A lesão do inglês é na coxa e vai mantê-lo longe dos gramados por um período não curto.
Problema para a Inter: Curtis Jones se machuca. Quanto tempo ele ficará fora e quem joga no lugar dele contra o Parma
ESTAVA PRONTO PARA JOGAR COMO TITULAR
Tendo trabalhado durante toda a pausa em Appiano Gentile, o ex-Liverpool era uma das certezas de Chivu para a partida que, no sábado à tarde, às 18h, marcará a retomada da Inter no campeonato após a pausa.
Mas não será assim, e o treinador romeno será obrigado a rever seus planos. Certamente Calhanoglu ocupará o centro do meio-campo e Henrik Mkhitaryan também terá quase com certeza uma chance entre os titulares, já que ele também trabalhou por 3 semanas inteiras em Appiano Gentile. A vaga de Jones deverá ser ocupada por um dos jogadores que retornam dos compromissos com suas respectivas seleções, e Nicolò Barella é, sem dúvida, hoje o candidato número um.
O comunicado
Curtis Jones foi submetido nesta manhã a exames clínicos e instrumentais no Instituto Humanitas de Rozzano.
Os exames evidenciaram um desconforto miofascial nos adutores da coxa direita.
Suas condições serão reavaliadas nos próximos dias.
Fora por muito tempo?
Um desconforto não é uma lesão, mas, para um músculo tão delicado e que também envolve vários outros aparatos, será preciso prudência.
Salvo surpresas, além da ausência já certa contra o Parma e da de terça-feira, 13 de outubro, contra o Bruges, pela Champions League, o meio-campista será obrigado a ficar fora por cerca de um mês. É muito difícil que possa estar à disposição para o dérbi marcado para 31 de outubro, enquanto a esperança do clube é tê-lo de volta para a última antes da pausa, contra o Como.
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