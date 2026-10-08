Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
curtis jones intergetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Problema para a Inter: Curtis Jones se machuca. Quanto tempo ele ficará fora e quem joga no lugar dele contra o Parma

Inter de Milão
Campeonato Italiano
C. Jones
Inter de Milão x Parma
Parma
Inter de Milão x Club Brugge
Club Brugge
Liga dos Campeões

O meio-campista inglês se lesionou e não estará à disposição de Chivu por muito tempo

Chegam más notícias para Cristian Chivu do departamento médico de Appiano Gentile. Depois das ótimas notícias dos últimos dias, que haviam deixado praticamente todo o elenco muito perto de um retorno completo às atividades após a pausa (apenas Stones ainda estava na fase de recondicionamento), hoje Curtis Jones parou por um problema muscular. A lesão do inglês é na coxa e vai mantê-lo longe dos gramados por um período não curto.


  • ESTAVA PRONTO PARA JOGAR COMO TITULAR

    Tendo trabalhado durante toda a pausa em Appiano Gentile, o ex-Liverpool era uma das certezas de Chivu para a partida que, no sábado à tarde, às 18h, marcará a retomada da Inter no campeonato após a pausa.

    Mas não será assim, e o treinador romeno será obrigado a rever seus planos. Certamente Calhanoglu ocupará o centro do meio-campo e Henrik Mkhitaryan também terá quase com certeza uma chance entre os titulares, já que ele também trabalhou por 3 semanas inteiras em Appiano Gentile. A vaga de Jones deverá ser ocupada por um dos jogadores que retornam dos compromissos com suas respectivas seleções, e Nicolò Barella é, sem dúvida, hoje o candidato número um.

  • O comunicado

    Curtis Jones foi submetido nesta manhã a exames clínicos e instrumentais no Instituto Humanitas de Rozzano.

    Os exames evidenciaram um desconforto miofascial nos adutores da coxa direita.

    Suas condições serão reavaliadas nos próximos dias.


  • Fora por muito tempo?

    Um desconforto não é uma lesão, mas, para um músculo tão delicado e que também envolve vários outros aparatos, será preciso prudência.

    Salvo surpresas, além da ausência já certa contra o Parma e da de terça-feira, 13 de outubro, contra o Bruges, pela Champions League, o meio-campista será obrigado a ficar fora por cerca de um mês. É muito difícil que possa estar à disposição para o dérbi marcado para 31 de outubro, enquanto a esperança do clube é tê-lo de volta para a última antes da pausa, contra o Como.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Parma crest
Parma
PAR
Liga dos Campeões
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB