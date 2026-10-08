Tendo trabalhado durante toda a pausa em Appiano Gentile, o ex-Liverpool era uma das certezas de Chivu para a partida que, no sábado à tarde, às 18h, marcará a retomada da Inter no campeonato após a pausa.

Mas não será assim, e o treinador romeno será obrigado a rever seus planos. Certamente Calhanoglu ocupará o centro do meio-campo e Henrik Mkhitaryan também terá quase com certeza uma chance entre os titulares, já que ele também trabalhou por 3 semanas inteiras em Appiano Gentile. A vaga de Jones deverá ser ocupada por um dos jogadores que retornam dos compromissos com suas respectivas seleções, e Nicolò Barella é, sem dúvida, hoje o candidato número um.