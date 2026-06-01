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Problema ou solução? A situação de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa é explicada, enquanto Paulo Fonseca responde à grande questão sobre a Copa do Mundo
O dilema de Ronaldo para Martinez
Portugal chega à Copa do Mundo de 2026 com um ponto de referência familiar, mas um dilema contemporâneo. Roberto Martínez convocou uma seleção de 26 jogadores que combina a imensa experiência de Ronaldo com o auge da carreira de estrelas como Bruno Fernandes e Ruben Dias. Aos 41 anos, Ronaldo continua sendo o capitão e o maior artilheiro da história da seleção, mas sua inclusão gera um debate inevitável sobre a flexibilidade tática da equipe.
Apesar de jogar pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, Ronaldo continua sendo o líder indiscutível do ataque. No entanto, com a eliminação nas quartas de final de 2022 contra o Marrocos ainda fresca na memória, a pressão recai sobre Martinez para encontrar o equilíbrio certo entre homenagear uma lenda e maximizar o potencial de uma “geração de ouro” que ostenta uma incrível profundidade em todas as posições.
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Fonseca comenta sobre o impacto do veterano
Embora alguns críticos sugiram que a presença do atacante do Al-Nassr possa limitar a flexibilidade tática da equipe de Martinez, Fonseca mantém firme sua posição de que o veterano está longe de ser um peso. Em entrevista ao A BOLA, Fonseca rejeitou a ideia de que um jogador do calibre de Ronaldo pudesse ter um impacto negativo no grupo.
“Um jogador que marca tantos gols? Que continua a marcar tantos gols? Isso não pode ser visto como um problema. Há muitas coisas a mais que ele possivelmente traz para o grupo. Além disso, sua capacidade de liderança, sua capacidade de proteger o grupo devido à figura que ele representa. E também os gols”, afirmou Fonseca.
Expectativas para a Copa do Mundo de 2026
No que diz respeito às perspectivas de Portugal no Mundial, Fonseca prefere manter os pés no chão, apesar de reconhecer o talento sem precedentes da atual geração de jogadores. O técnico destacou a dificuldade inerente ao trabalho de um treinador, que dispõe de pouco tempo para incutir rotinas táticas num grupo que joga em diferentes ligas e clubes.
"Acho que Portugal vai fazer um bom Mundial, mas não me atreveria a criar essa pressão para sermos campeões. Talvez tenhamos, em termos de jogadores, a melhor seleção de todos os tempos, com jogadores nos melhores clubes da Europa, com muita qualidade, que jogam juntos há algum tempo, mas atribuir o favoritismo a Portugal, acho que não. Não é justo. Mas tenho muita fé na seleção portuguesa”, explicou Fonseca.
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Roteiro para as oitavas de final
Para Ronaldo, esta sexta Copa do Mundo representa a última chance de conquistar o único grande troféu que falta em sua coleção. A trajetória de Portugal começa no Grupo K, onde a seleção enfrentará a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia. A Seleção tem programadas suas duas primeiras partidas em Houston, antes de seguir para Miami para o último jogo da fase de grupos contra os sul-americanos, no dia 27 de junho.