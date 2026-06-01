Portugal chega à Copa do Mundo de 2026 com um ponto de referência familiar, mas um dilema contemporâneo. Roberto Martínez convocou uma seleção de 26 jogadores que combina a imensa experiência de Ronaldo com o auge da carreira de estrelas como Bruno Fernandes e Ruben Dias. Aos 41 anos, Ronaldo continua sendo o capitão e o maior artilheiro da história da seleção, mas sua inclusão gera um debate inevitável sobre a flexibilidade tática da equipe.

Apesar de jogar pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, Ronaldo continua sendo o líder indiscutível do ataque. No entanto, com a eliminação nas quartas de final de 2022 contra o Marrocos ainda fresca na memória, a pressão recai sobre Martinez para encontrar o equilíbrio certo entre homenagear uma lenda e maximizar o potencial de uma “geração de ouro” que ostenta uma incrível profundidade em todas as posições.