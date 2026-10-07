Problema em dobro para o Manchester City? Uefa monitora caso da Premier League enquanto o Manchester City enfrenta possíveis sanções secundárias

O Manchester City foi recentemente considerado culpado de 114 das 115 acusações financeiras apresentadas contra o clube pela Premier League. Entre as alegações mais graves está a afirmação de que o clube arquitetou acordos de patrocínio artificiais para aumentar sua receita em aproximadamente £ 900 milhões entre 2009 e 2018.

Após o veredicto de culpa, o gigante do Etihad apresentou um recurso oficial na semana passada. O clube segue sustentando sua absoluta inocência, insistindo que possui "provas irrefutáveis" que acabarão por inocentá-lo de qualquer irregularidade.

Um painel independente de três pessoas analisará o recurso do clube. Uma resolução definitiva é esperada antes do fim da atual temporada.



