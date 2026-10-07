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Problema em dobro para o Manchester City? Uefa monitora caso da Premier League enquanto o Manchester City enfrenta possíveis sanções secundárias
UEFA aguarda recurso do City
O Manchester City foi recentemente considerado culpado de 114 das 115 acusações financeiras apresentadas contra o clube pela Premier League. Entre as alegações mais graves está a afirmação de que o clube arquitetou acordos de patrocínio artificiais para aumentar sua receita em aproximadamente £ 900 milhões entre 2009 e 2018.
Após o veredicto de culpa, o gigante do Etihad apresentou um recurso oficial na semana passada. O clube segue sustentando sua absoluta inocência, insistindo que possui "provas irrefutáveis" que acabarão por inocentá-lo de qualquer irregularidade.
Um painel independente de três pessoas analisará o recurso do clube. Uma resolução definitiva é esperada antes do fim da atual temporada.
- Getty Images Sport
Entidade que governa o futebol europeu em alerta
De acordo com a Sky Sports, a Uefa acompanha de perto os processos judiciais em andamento na Inglaterra. Segundo a reportagem, a entidade máxima do futebol europeu vai esperar até que o painel independente dê seu veredicto final sobre o recurso do City antes de decidir se abrirá sua própria investigação.
Caso a decisão da Premier League seja mantida, ainda não está claro exatamente quais medidas punitivas a Uefa poderá adotar. No entanto, a perspectiva de uma sanção secundária em nível europeu acrescenta outra camada de risco para o clube de Manchester, enquanto ele luta para limpar seu nome no cenário doméstico.
Ecos de batalhas anteriores do Fair Play Financeiro
Esta não é a primeira vez que o City entra em choque com as autoridades do futebol por causa de regulamentações financeiras. Em 2020, a Uefa inicialmente baniu o clube das competições europeias por dois anos e aplicou uma multa de € 30 milhões (£ 25,4 milhões) por violações do Fair Play Financeiro.
Essa suspensão acabou sendo derrubada de forma marcante após um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). A punição financeira também foi reduzida significativamente para € 10 milhões (£ 8,5 milhões).
No cenário doméstico, o que está em jogo continua sendo extremamente alto. Os rumores sobre possíveis punições da Premier League continuam circulando, desde deduções massivas de pontos e multas pesadas até a inédita retirada de grandes títulos conquistados no passado ou até mesmo a expulsão direta da primeira divisão.
- Getty Images
Uma espera crucial para o Manchester City
O foco imediato do City continua sendo o que acontece em campo, mas a batalha judicial que se aproxima certamente lançará uma sombra sobre a campanha do clube. Com a expectativa de que o painel de apelação apresente suas conclusões antes do fim da temporada, o clube enfrenta uma espera tensa.
Até que esse desfecho jurídico final seja determinado, tanto as sanções domésticas da Premier League quanto qualquer resposta subsequente da Uefa seguem firmemente em suspenso.
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