Questionado sobre as dificuldades enfrentadas pelas contratações ambiciosas em Anfield, Owen, ex-atacante do Liverpool que falou como embaixador do Casino.org, onde jogadores do Reino Unido podem encontrar informações confiáveis sobre cassinos online, disse à GOAL: “É um problema para o Liverpool, considerando o dinheiro que o clube gastou com vários jogadores.

“Naquela janela de transferências em que gastaram todo esse dinheiro, contrataram Isak, Ekitike e Wirtz. No momento, o investimento não parece estar dando retorno. Dizem que, quando a maré sobe, todos se beneficiam. Acontece sempre: é tudo ou nada.

“Não acho, de forma alguma, que sejam jogadores ruins. Na verdade, acho que são excepcionais. Quando foram contratados, eu estava cheio de esperança, expectativa, empolgação e tudo mais. Mas, com o passar do tempo, o time não vem jogando muito bem.

“Aí você olha para os jogadores que custaram muito dinheiro ou pensa: ‘Espere aí, o time era muito bom no ano passado e investiu todo esse dinheiro. Onde foi que as coisas deram errado?’ E os olhos sempre se voltam para as contratações mais caras. Eu entendo. Foi isso que aconteceu.

“Sei que Barcola só está lá há cinco jogos, mas até com essa contratação você pensa que o problema é precisar alcançar os números de Mo Salah para justificar um valor desse tamanho.

“Se você é um clube, pensa: ‘Certo, se vamos gastar isso, precisamos de números desse tipo para justificar o investimento’. E, obviamente, ninguém vai chegar perto dos números de Mo Salah. Então, é um problema.

“Recuso-me a acreditar que ele [Wirtz] não tenha qualidade suficiente. Já vimos do que é capaz em diferentes ligas. Já vimos isso quando atuou pela seleção. Mas não há dúvida de que ele está rendendo abaixo do esperado com a camisa do Liverpool, e isso acontece há mais de uma temporada.

“É uma questão a resolver. O Liverpool precisa encontrar uma forma de tirar o melhor dele, porque não há dúvida de que ele tem essa capacidade. Mas há uma enorme dúvida sobre como fazer isso, já que passou mais de um ano.”