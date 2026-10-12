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Problema dos “números de Mo Salah” para Florian Wirtz e Bradley Barcola no Liverpool, enquanto Michael Owen admite que dúvidas sobre os valores das transferências pesam sobre jogadores avaliados em mais de 100 milhões de libras
Liverpool investiu pesado em Wirtz, Isak e Ekitike
O Liverpool investiu 116 milhões de libras (154 milhões de dólares) no meia alemão Wirtz durante o verão de 2025. Ele chegou a um time que era o atual campeão da Premier League, em uma janela de transferências movimentadíssima, na qual o clube também gastou somas enormes com Alexander Isak, Hugo Ekitike e Jeremie Frimpong.
O Liverpool decepcionou coletivamente na temporada passada, e Isak, contratação mais cara da história do futebol britânico, marcou apenas quatro gols. Wirtz não se saiu muito melhor: teve dificuldades para comandar a criação de jogadas como camisa 10 e ainda espera recuperar o brilho que mostrou no Bayer Leverkusen.
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Cherki supera Wirtz como armador na Premier League
Ele não conseguiu brilhar diante do Manchester City, enquanto Cherki, do outro lado, roubou a cena com um terceiro gol ousado para o time visitante, que selou uma vitória convincente em Merseyside sobre um adversário com dez jogadores.
O francês Cherki custou ao Manchester City apenas £ 34 milhões ($ 45 milhões), mas seu desempenho no noroeste da Inglaterra é consideravelmente mais impressionante do que o de Wirtz até agora. Surgiram sérias dúvidas sobre se o Liverpool investiu pesado nos jogadores certos.
Barcola corre o risco de seguir o mesmo caminho após sua transferência por £ 123 milhões ($ 163 milhões) do Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. O jogador de 24 anos ainda não marcou nem deu assistência em cinco partidas por todas as competições.
Por que as contratações milionárias estão tendo dificuldades no Liverpool?
Questionado sobre as dificuldades enfrentadas pelas contratações ambiciosas em Anfield, Owen, ex-atacante do Liverpool que falou como embaixador do Casino.org, onde jogadores do Reino Unido podem encontrar informações confiáveis sobre cassinos online, disse à GOAL: “É um problema para o Liverpool, considerando o dinheiro que o clube gastou com vários jogadores.
“Naquela janela de transferências em que gastaram todo esse dinheiro, contrataram Isak, Ekitike e Wirtz. No momento, o investimento não parece estar dando retorno. Dizem que, quando a maré sobe, todos se beneficiam. Acontece sempre: é tudo ou nada.
“Não acho, de forma alguma, que sejam jogadores ruins. Na verdade, acho que são excepcionais. Quando foram contratados, eu estava cheio de esperança, expectativa, empolgação e tudo mais. Mas, com o passar do tempo, o time não vem jogando muito bem.
“Aí você olha para os jogadores que custaram muito dinheiro ou pensa: ‘Espere aí, o time era muito bom no ano passado e investiu todo esse dinheiro. Onde foi que as coisas deram errado?’ E os olhos sempre se voltam para as contratações mais caras. Eu entendo. Foi isso que aconteceu.
“Sei que Barcola só está lá há cinco jogos, mas até com essa contratação você pensa que o problema é precisar alcançar os números de Mo Salah para justificar um valor desse tamanho.
“Se você é um clube, pensa: ‘Certo, se vamos gastar isso, precisamos de números desse tipo para justificar o investimento’. E, obviamente, ninguém vai chegar perto dos números de Mo Salah. Então, é um problema.
“Recuso-me a acreditar que ele [Wirtz] não tenha qualidade suficiente. Já vimos do que é capaz em diferentes ligas. Já vimos isso quando atuou pela seleção. Mas não há dúvida de que ele está rendendo abaixo do esperado com a camisa do Liverpool, e isso acontece há mais de uma temporada.
“É uma questão a resolver. O Liverpool precisa encontrar uma forma de tirar o melhor dele, porque não há dúvida de que ele tem essa capacidade. Mas há uma enorme dúvida sobre como fazer isso, já que passou mais de um ano.”
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Jogos do Liverpool em 2026-27: Champions League é retomada
A derrota por 3 a 0 para o City, após a expulsão de Ryan Gravenberch, foi a primeira do Liverpool sob o comando de Andoni Iraola em uma partida oficial nesta temporada. O time terá a chance de se recuperar imediatamente do revés ao enfrentar o LASK pela Champions League na quarta-feira.
Wirtz e Barcola esperam recuperar o bom ritmo nessa partida, especialmente porque o atacante sueco Isak está se recuperando de uma lesão na coxa. Ainda terão muito trabalho pela frente antes que possam dizer que justificaram os valores de nove dígitos atribuídos a eles.
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