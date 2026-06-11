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Prince, filho de Djibril Cissé, assina seu primeiro contrato profissional com o Liverpool
Uma temporada de grande sucesso foi recompensada
O Liverpool confirmou que Cisse é um dos oito jovens da base a assinar um novo contrato, após um ano impressionante no AXA Training Centre. O jovem zagueiro foi um dos pilares da equipe sub-18 ao longo da temporada 2025-26, disputando 19 partidas do campeonato e vestindo a braçadeira de capitão em quatro ocasiões.
Seu progresso não se limitou à equipe Sub-18; Cisse também atuou quatro vezes na UEFA Youth League pela equipe Sub-19 e marcou um gol em sua estreia pela equipe Sub-21. Espera-se que o novo contrato profissional o mantenha em Anfield até 2029, a duração máxima permitida para um jogador de sua idade, já que o clube busca garantir o futuro de seus talentos mais promissores.
- AFP
Seguindo os passos do pai
Enquanto seu pai era um atacante veloz que marcou 24 gols em 79 partidas pelos Reds, o jovem Cissé está construindo sua reputação no outro lado do campo. Uma mudança tática na última temporada levou Prince a passar da posição de atacante para a de zagueiro central, uma transição que se revelou extremamente bem-sucedida tanto para o jogador quanto para a equipe da base do Liverpool.
Ao falar sobre a comparação com seu pai, Prince disse ao site oficial do clube em fevereiro: “Eu vi os melhores momentos. É legal vê-lo de volta, ver como ele era. Um jogador meio maluco, com seus penteados malucos e tudo mais. Agora que jogo como zagueiro central, ele provavelmente era um atacante contra quem eu não gostaria de jogar. Ele parecia um bom jogador. Eu tinha velocidade, mas talvez minha habilidade de marcar gols não fosse tão boa quanto a dele, e é por isso que fui transferido para a zaga. Ele era rápido como um raio, mas eu diria que talvez eu seja um pouco mais rápido.”
Ambições futuras em Anfield
O adolescente não escondeu seu desejo de seguir os passos do pai no futebol profissional, que conquistou a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Supercopa da UEFA. Para Prince, o foco imediato continua sendo a evolução constante nas categorias de base, enquanto ele busca uma vaga no elenco principal da equipe sub-21 na próxima temporada.
“No curto prazo, só espero continuar progredindo, melhorando, continuar sendo titular na Sub-18 e talvez jogar algumas partidas da Sub-21 — quem sabe?”, acrescentou Cisse quando questionado sobre seus objetivos de carreira. “Já no longo prazo, obviamente quero entrar para o time principal. Quero jogar pelo Liverpool pelo resto da minha vida, na verdade — é isso que quero fazer.”
- (C)Getty Images
O caminho para o time principal
Cisse enfrenta forte concorrência em sua busca por uma vaga no time titular do Liverpool, especialmente com a chegada de Ifeanyi Ndukwe, do Austria Vienna, que reforça o elenco defensivo. No entanto, sua versatilidade e qualidades de liderança, demonstradas durante o período em que atuou como capitão da equipe sub-18, sugerem que ele possui o temperamento necessário para ter sucesso sob a nova comissão técnica do clube, liderada por Andoni Iraola.