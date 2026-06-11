Prince, filho de Djibril Cissé, assina seu primeiro contrato profissional com o Liverpool

Enquanto seu pai era um atacante veloz que marcou 24 gols em 79 partidas pelos Reds, o jovem Cissé está construindo sua reputação no outro lado do campo. Uma mudança tática na última temporada levou Prince a passar da posição de atacante para a de zagueiro central, uma transição que se revelou extremamente bem-sucedida tanto para o jogador quanto para a equipe da base do Liverpool.

Ao falar sobre a comparação com seu pai, Prince disse ao site oficial do clube em fevereiro: “Eu vi os melhores momentos. É legal vê-lo de volta, ver como ele era. Um jogador meio maluco, com seus penteados malucos e tudo mais. Agora que jogo como zagueiro central, ele provavelmente era um atacante contra quem eu não gostaria de jogar. Ele parecia um bom jogador. Eu tinha velocidade, mas talvez minha habilidade de marcar gols não fosse tão boa quanto a dele, e é por isso que fui transferido para a zaga. Ele era rápido como um raio, mas eu diria que talvez eu seja um pouco mais rápido.”