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Primo de Raphinha critica campeão da Copa do Mundo pelo Brasil por espalhar “mentiras” sobre uma possível transferência para a Arábia Saudita envolvendo o atacante do Barcelona
A família de Raphinha se pronuncia sobre alegações polêmicas
Vampeta, membro da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, gerou polêmica ao afirmar que Raphinha estava enfrentando sérias dificuldades familiares e financeiras. Ele sugeriu que essas questões estavam influenciando uma possível transferência para o Al-Hilal, time da Liga Profissional da Arábia Saudita. Em entrevista ao podcast Red Cast, Vampeta disse que o atacante do Barcelona esperava que uma transferência pudesse ajudar a melhorar sua situação.
- AFP
As alegações de Vampeta e a resposta da família
Vampeta afirmou que a informação tinha vindo de pessoas próximas ao clube, embora tenha reconhecido que se tratava, na verdade, de boatos que ele havia ouvido durante a Copa do Mundo de Clubes. Ele disse: “Raphinha está passando por um grave problema familiar, além de dificuldades financeiras. Ele está rezando para ver se consegue ir para o Al-Hilal; está lidando com essa situação.
“É um assunto familiar. A informação chegou até mim por meio de pessoas próximas à situação no Barcelona. Ele espera que a contratação pelo Al-Hilal lhe permita dar uma reviravolta na situação.”
Esses comentários provocaram uma reação imediata da família de Raphinha, segundo o Marca. Seu primo, Igor Padilha, contestou as alegações nas redes sociais depois que um trecho da entrevista circulou na internet. Respondendo diretamente a Vampeta, Padilha escreveu: “Você vai ter que explicar essas mentiras, meu amigo.”
Rumores sobre transferências são categoricamente negados
Essa troca de mensagens intensificou as especulações em torno do futuro de Raphinha, especialmente em meio a rumores recorrentes sobre seu possível transferência para clubes da Arábia Saudita. No entanto, as alegações feitas por Vampeta foram veementemente rejeitadas pela família do jogador. Raphinha tem se manifestado regularmente de forma positiva sobre a vida no Barcelona desde que se juntou ao clube em 2022. Por enquanto, não há indícios por parte da equipe do jogador de que a suposta crise exista, com os familiares agindo rapidamente para contestar a notícia.
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O foco continua sendo a recuperação
A prioridade imediata de Raphinha é recuperar totalmente a forma física após sofrer uma lesão muscular na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Apesar das preocupações iniciais, relatos recentes sugerem que o craque do Barça não será deixado de fora da convocação de Carlo Ancelotti. No entanto, é improvável que Raphinha entre em campo na última partida da Seleção na fase de grupos, contra a Escócia.