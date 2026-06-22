Vampeta afirmou que a informação tinha vindo de pessoas próximas ao clube, embora tenha reconhecido que se tratava, na verdade, de boatos que ele havia ouvido durante a Copa do Mundo de Clubes. Ele disse: “Raphinha está passando por um grave problema familiar, além de dificuldades financeiras. Ele está rezando para ver se consegue ir para o Al-Hilal; está lidando com essa situação.

“É um assunto familiar. A informação chegou até mim por meio de pessoas próximas à situação no Barcelona. Ele espera que a contratação pelo Al-Hilal lhe permita dar uma reviravolta na situação.”

Esses comentários provocaram uma reação imediata da família de Raphinha, segundo o Marca. Seu primo, Igor Padilha, contestou as alegações nas redes sociais depois que um trecho da entrevista circulou na internet. Respondendo diretamente a Vampeta, Padilha escreveu: “Você vai ter que explicar essas mentiras, meu amigo.”