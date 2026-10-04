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"Primeiro tempo foi inaceitável!" - Xavi e Virgil van Dijk fazem forte aviso da Holanda antes da 100ª partida pela seleção
Xavi prepara a Holanda para teste crucial contra a Sérvia em Eindhoven
O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, enfrenta um confronto vital do Grupo 2 da Liga das Nações da Uefa, com sua equipe recebendo a Sérvia no Philips Stadion. A Holanda ocupa a segunda colocação na tabela, dois pontos atrás da líder do grupo, a Grécia, depois de reagir para garantir um empate por 2 a 2 em Thessaloniki na terceira rodada.
Uma vitória em Eindhoven, combinada com uma perda de pontos da Alemanha contra a Grécia, levaria o time de Xavi à liderança do Grupo 2.
Apesar de lidar com vários contratempos por lesão, os mandantes seguem invictos na competição.
- ANP
Técnico elogia Van Dijk antes da marca de 100 jogos pela seleção
Falando antes da partida, Xavi prestou homenagem ao capitão Virgil van Dijk, que está prestes a se tornar apenas o 11º holandês a alcançar 100 jogos pela seleção principal. O técnico destacou as qualidades de liderança de Van Dijk e sua importância para a equipe nacional.
Xavi expressou total confiança em seu pilar defensivo.
"Pode ser um dia emocionante para Virgil", disse Xavi. "Estou muito feliz por trabalhar com ele; ele é um verdadeiro líder. Ele se encaixa perfeitamente. Cem jogos pela seleção, é incrível. Ele vai jogar? Veremos amanhã."
Van Dijk exige reinício tático após susto em Tessalônica
Van Dijk deu início à reação da Holanda na Grécia depois de a equipe ir para o intervalo em desvantagem. No entanto, o defensor insistiu que marcas pessoais ficam em segundo plano diante da necessidade de melhorar o desempenho coletivo.
O capitão enfatizou que as atuações no primeiro tempo precisam melhorar significativamente.
"É uma grande marca, mas esse não é o foco neste momento", afirmou Van Dijk. "Primeiro, vamos nos reunir, porque aquele primeiro tempo foi inaceitável."
- ANP
Holanda busca o máximo de pontos na corrida pelo título do Grupo 2
Xavi e seus jogadores voltam a atenção para garantir três pontos contra a Sérvia, que vive má fase e perdeu os três jogos consecutivos na fase de grupos. A seleção neerlandesa já havia registrado uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre a Sérvia em Belgrado no início da campanha.
A Sérvia ocupa atualmente a lanterna do Grupo 2, sem nenhum ponto.
A partida começa no Philips Stadion, em Eindhoven.
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