Segundo o jornal The Independent, as substituições defensivas de Tuchel teriam surpreendido enormemente o técnico Lionel Scaloni e sua comissão técnica e, ao mesmo tempo, teriam jogado a favor deles.
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Primeiro surpreso, depois superfeliz: como as jogadas de Thomas Tuchel na semifinal da Copa do Mundo teriam, supostamente, favorecido a Argentina
Assim, segundo a reportagem, após o gol de abertura da Inglaterra marcado por Anthony Gordon (55'), Scaloni esperava firmemente a entrada imediata de um jogador de ponta como Bukayo Saka ou Noni Madueke, talvez até mesmo dos dois astros do campeão FC Arsenal. Mesmo durante a pausa para hidratação, os argentinos ainda estariam discutindo medidas adequadas contra os jogadores de ponta velozes e habilidosos no drible.
Mas, quando ficou claro que a Inglaterra continuaria recuando cada vez mais e que Tuchel colocava um zagueiro atrás do outro em campo, Scaloni, por sua vez, apostou sem hesitar no ataque total e, no fim das contas, virou o jogo de forma totalmente merecida.
- beIN Sports
Os argentinos respiram aliviados: a Inglaterra não explora seus pontos fracos
De acordo com a reportagem, os jogadores da Argentina também esperavam firmemente a estratégia dos ingleses, antecipada por seus treinadores, e temiam-na, pois abrir o jogo e atacar com velocidade os espaços atrás dos laterais provavelmente teria prejudicado muito o atual campeão mundial na tentativa de recuperar o placar.
Assim, no final, Scaloni, totalmente tranquilo, ainda colocou Lautaro Martínez no lugar de Nicolás Tagliafico e dispensou a escalação de um lateral-esquerdo de ofício. Todas as medidas deram razão ao técnico campeão mundial de 2022. A Argentina marcou no final com gols de Enzo Fernández e do próprio Lautaro Martínez e voltou a chegar à final.
- (C)Getty Images
"Nosso DNA": Thomas Tuchel defende suas medidas
Tuchel, por outro lado, está sendo alvo de críticas massivas. O técnico de 52 anos assumiu a responsabilidade pela derrota logo após a partida, mas, desde então, vem defendendo suas decisões com veemência. “Nenhum esquema tático do mundo” teria “ajudado” mais a Inglaterra, afirmou ele recentemente, e explicou a passividade de seus jogadores também com “nosso DNA”.
Apesar das críticas massivas da mídia inglesa, Tuchel pretende continuar como técnico da seleção. Seu contrato prevê que ele permaneça no cargo pelo menos até o Euro de 2028, que será disputado em casa. No sábado, porém, a equipe volta a campo para a disputa pelo terceiro lugar contra a França.
A final entre a Argentina e a Espanha, atual campeã europeia, está marcada para domingo, mas pode correr o risco de ser adiada devido às condições climáticas extremas em Nova York.
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