Primeiro surpreso, depois superfeliz: como as jogadas de Thomas Tuchel na semifinal da Copa do Mundo teriam, supostamente, favorecido a Argentina

Assim, segundo a reportagem, após o gol de abertura da Inglaterra marcado por Anthony Gordon (55'), Scaloni esperava firmemente a entrada imediata de um jogador de ponta como Bukayo Saka ou Noni Madueke, talvez até mesmo dos dois astros do campeão FC Arsenal. Mesmo durante a pausa para hidratação, os argentinos ainda estariam discutindo medidas adequadas contra os jogadores de ponta velozes e habilidosos no drible.

Mas, quando ficou claro que a Inglaterra continuaria recuando cada vez mais e que Tuchel colocava um zagueiro atrás do outro em campo, Scaloni, por sua vez, apostou sem hesitar no ataque total e, no fim das contas, virou o jogo de forma totalmente merecida.



