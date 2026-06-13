Primeiro Mohamed Salah, agora Cody Gakpo! O Liverpool corre o risco de perder mais um ponta, já que o jogador da seleção holandesa manifesta seu desejo de ser transferido neste verão

A decisão do versátil atacante de buscar um novo desafio surge após um ano competitivo extremamente difícil para todo o elenco. A equipe teve de lidar com um imenso sofrimento emocional após o trágico falecimento do companheiro Diogo Jota no verão de 2025, uma perda devastadora que afetou profundamente o estado psicológico do clube ao longo da temporada seguinte.

Em campo, uma queda acentuada no desempenho fez com que o técnico Arne Slot perdesse a conexão com a torcida local, levando os proprietários do Fenway Sports Group a rescindir seu contrato, apesar da conquista do título da liga em seu ano de estreia. Com a nomeação do gênio tático do Bournemouth, Andoni Iraola, para assumir o comando, o ponta holandês escolheu este período de transição para formalizar seu desejo de transferência, conforme noticiado pelo SoccerNews.