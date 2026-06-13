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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Primeiro Mohamed Salah, agora Cody Gakpo! O Liverpool corre o risco de perder mais um ponta, já que o jogador da seleção holandesa manifesta seu desejo de ser transferido neste verão

Mercado da bola
Liverpool
C. Gakpo
M. Salah
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Após a rescisão antecipada do contrato de Mohamed Salah com o Liverpool, o atacante Cody Gakpo teria informado ao clube seu desejo de deixar Anfield neste verão, após uma temporada conturbada em Merseyside. No entanto, sua saída poderia ter consequências inesperadas para seu antigo clube, o PSV, podendo comprometer uma negociação recorde que está em andamento.

  • Gakpo quer sair de Anfield

    A decisão do versátil atacante de buscar um novo desafio surge após um ano competitivo extremamente difícil para todo o elenco. A equipe teve de lidar com um imenso sofrimento emocional após o trágico falecimento do companheiro Diogo Jota no verão de 2025, uma perda devastadora que afetou profundamente o estado psicológico do clube ao longo da temporada seguinte.

    Em campo, uma queda acentuada no desempenho fez com que o técnico Arne Slot perdesse a conexão com a torcida local, levando os proprietários do Fenway Sports Group a rescindir seu contrato, apesar da conquista do título da liga em seu ano de estreia. Com a nomeação do gênio tático do Bournemouth, Andoni Iraola, para assumir o comando, o ponta holandês escolheu este período de transição para formalizar seu desejo de transferência, conforme noticiado pelo SoccerNews.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Clubes da Premier League de olho em ala holandês

    Embora o interesse pelo versátil atacante seja grande, é o Tottenham Hotspur o clube mais fortemente associado a uma possível contratação. No entanto, o clube não está sozinho nessa busca, já que o Newcastle United também acompanha a situação, buscando reforçar suas opções de ataque diante das novas condições do mercado.

    O carrossel de transferências ficou ainda mais complicado devido a desenvolvimentos em outras partes da Europa. Anthony Gordon, do Newcastle, era o principal alvo do Bayern de Munique, mas sua transferência para o Barcelona forçou o gigante alemão a buscar alvos alternativos. Essa mudança no mercado colocou Gakpo firmemente no radar dos campeões da Bundesliga, criando uma disputa acirrada por sua contratação.

  • O Bayern cria um complicado carrossel de transferências envolvendo vários jogadores

    O efeito dominó estrutural se estendeu até a Alemanha, onde o Bayern, gigante da Bundesliga, está tentando ativamente desviar o interesse inglês, possivelmente incorporando o insatisfeito atacante de Anfield a um setor ofensivo que já conta com o ex-astro de Merseyside, Luis Díaz.

    Essa investida ameaça inviabilizar diretamente uma operação financeira recorde para o clube da infância do jogador, o PSV. O Bayern passou a semana negociando a contratação do ala marroquino do PSV, Ismael Saibari, mas sua investida repentina pelo seu homólogo holandês deixa o time da Eredivisie apreensivo, temendo que seu ex-jogador da base possa, inadvertidamente, comprometer sua própria receita extraordinária do verão.

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    Gakpo ameaça quebrar o recorde de transferência do PSV

    O Bayern aumentou significativamente sua oferta por Saibari, tendo colocado sobre a mesa um pacote total de € 53 milhões, incluindo bônus vinculados ao desempenho, para convencer o PSV a se desfazer de seu valioso jogador. A estrutura do acordo consistiria em uma taxa fixa garantida de € 48 milhões, com mais € 5 milhões em bônus, mas o clube holandês ainda tenta extrair o máximo valor possível das negociações. O PSV não está focado apenas no valor total da transação.

    Caso a transferência seja concluída pelo valor atual, Saibari se tornará oficialmente a transferência mais cara da história do PSV. No entanto, o interesse do campeão da Bundesliga em garantir os serviços de Gakpo pode virar o jogo e inviabilizar o potencial negócio recorde envolvendo Saibari.