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Primeiro Mohamed Salah, agora Cody Gakpo! O Liverpool corre o risco de perder mais um ponta, já que o jogador da seleção holandesa manifesta seu desejo de ser transferido neste verão
Gakpo quer sair de Anfield
A decisão do versátil atacante de buscar um novo desafio surge após um ano competitivo extremamente difícil para todo o elenco. A equipe teve de lidar com um imenso sofrimento emocional após o trágico falecimento do companheiro Diogo Jota no verão de 2025, uma perda devastadora que afetou profundamente o estado psicológico do clube ao longo da temporada seguinte.
Em campo, uma queda acentuada no desempenho fez com que o técnico Arne Slot perdesse a conexão com a torcida local, levando os proprietários do Fenway Sports Group a rescindir seu contrato, apesar da conquista do título da liga em seu ano de estreia. Com a nomeação do gênio tático do Bournemouth, Andoni Iraola, para assumir o comando, o ponta holandês escolheu este período de transição para formalizar seu desejo de transferência, conforme noticiado pelo SoccerNews.
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Clubes da Premier League de olho em ala holandês
Embora o interesse pelo versátil atacante seja grande, é o Tottenham Hotspur o clube mais fortemente associado a uma possível contratação. No entanto, o clube não está sozinho nessa busca, já que o Newcastle United também acompanha a situação, buscando reforçar suas opções de ataque diante das novas condições do mercado.
O carrossel de transferências ficou ainda mais complicado devido a desenvolvimentos em outras partes da Europa. Anthony Gordon, do Newcastle, era o principal alvo do Bayern de Munique, mas sua transferência para o Barcelona forçou o gigante alemão a buscar alvos alternativos. Essa mudança no mercado colocou Gakpo firmemente no radar dos campeões da Bundesliga, criando uma disputa acirrada por sua contratação.
O Bayern cria um complicado carrossel de transferências envolvendo vários jogadores
O efeito dominó estrutural se estendeu até a Alemanha, onde o Bayern, gigante da Bundesliga, está tentando ativamente desviar o interesse inglês, possivelmente incorporando o insatisfeito atacante de Anfield a um setor ofensivo que já conta com o ex-astro de Merseyside, Luis Díaz.
Essa investida ameaça inviabilizar diretamente uma operação financeira recorde para o clube da infância do jogador, o PSV. O Bayern passou a semana negociando a contratação do ala marroquino do PSV, Ismael Saibari, mas sua investida repentina pelo seu homólogo holandês deixa o time da Eredivisie apreensivo, temendo que seu ex-jogador da base possa, inadvertidamente, comprometer sua própria receita extraordinária do verão.
- AFP
Gakpo ameaça quebrar o recorde de transferência do PSV
O Bayern aumentou significativamente sua oferta por Saibari, tendo colocado sobre a mesa um pacote total de € 53 milhões, incluindo bônus vinculados ao desempenho, para convencer o PSV a se desfazer de seu valioso jogador. A estrutura do acordo consistiria em uma taxa fixa garantida de € 48 milhões, com mais € 5 milhões em bônus, mas o clube holandês ainda tenta extrair o máximo valor possível das negociações. O PSV não está focado apenas no valor total da transação.
Caso a transferência seja concluída pelo valor atual, Saibari se tornará oficialmente a transferência mais cara da história do PSV. No entanto, o interesse do campeão da Bundesliga em garantir os serviços de Gakpo pode virar o jogo e inviabilizar o potencial negócio recorde envolvendo Saibari.