AFP
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Primeiro-ministro Andy Burnham promete divulgar registros de reuniões com os proprietários do Manchester City
Aumenta a pressão sobre o primeiro-ministro
Burnham enfrentou duras críticas após afirmar que ficaria preocupado se os proprietários do Manchester City, de Abu Dhabi, vendessem o clube. Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City havia violado regras ao longo de nove anos, usando contratos fraudulentos para canalizar secretamente mais de 830 milhões de libras para suas operações no futebol.
A líder conservadora Kemi Badenoch pediu, então, que ele divulgasse todos os documentos relacionados ao trabalho que realizou com o clube durante seu mandato como prefeito. Burnham foi fotografado com o presidente Khaldoon Al-Mubarak enquanto ocupava o cargo, o que gerou cobranças por transparência total sobre a relação entre os dois.
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Burnham promete total transparência sobre reuniões
Em entrevista ao podcast The Rest Is Politics, Burnham confirmou que divulgará as informações solicitadas. Ele afirmou: "O líder da oposição me pediu para divulgar detalhes das minhas reuniões, e farei isso de bom grado. Vou divulgar com toda a clareza tudo o que fiz ao trabalhar com eles quando era prefeito da Grande Manchester. Na verdade, nenhuma das reuniões que tive é recente. Só tive uma reunião significativa, em 2021. É o certo a fazer, e vou divulgar tudo isso."
Distinguindo questões do futebol do investimento regional
Burnham continua convicto de que atrair investimentos do Golfo para a Grande Manchester é algo completamente diferente do escândalo de trapaça que atualmente envolve o futebol inglês. Ele esclareceu sua posição durante a entrevista a um podcast: “Mas as questões do futebol são sérias e precisam ser resolvidas. O processo é independente e precisa seguir seu curso. Mas acho que todos devem separar as questões de investimento, porque não são a mesma coisa.”
Enquanto isso, o Manchester City, que mantém sua posição de que não cometeu irregularidades, voltou a campo no domingo ao vencer o Liverpool por 3 a 0 em Anfield.
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O que acontece agora com o Manchester City?
Enquanto Burnham se prepara para divulgar os registros de suas reuniões na segunda-feira, as tensões políticas e diplomáticas permanecem elevadas. O Manchester City apresentou um recurso formal contra a decisão que o considerou culpado. O caso será analisado por uma comissão de recursos independente e distinta. Até que as punições severas sejam oficialmente confirmadas, o clube seguirá normalmente sua campanha na Premier League.
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