Primeiro-ministro Andy Burnham promete divulgar registros de reuniões com os proprietários do Manchester City

Burnham enfrentou duras críticas após afirmar que ficaria preocupado se os proprietários do Manchester City, de Abu Dhabi, vendessem o clube. Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City havia violado regras ao longo de nove anos, usando contratos fraudulentos para canalizar secretamente mais de 830 milhões de libras para suas operações no futebol.

A líder conservadora Kemi Badenoch pediu, então, que ele divulgasse todos os documentos relacionados ao trabalho que realizou com o clube durante seu mandato como prefeito. Burnham foi fotografado com o presidente Khaldoon Al-Mubarak enquanto ocupava o cargo, o que gerou cobranças por transparência total sobre a relação entre os dois.