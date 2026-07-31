AFP
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Primeiro-ministro Andy Burnham pede que o "homem errado", Gianni Infantino, seja substituído como presidente da Fifa
Burnham condena a liderança de Infantino
Burnham lançou um duro ataque à liderança de Infantino na FIFA após uma onda de reação negativa contra os planos de comercializar a organização. A resistência se intensificou após a renúncia do assessor sênior Carlos Cordeiro e a oposição formal da Confederação Asiática de Futebol (AFC), da Uefa e da Concacaf. Burnham argumentou que a tentativa de vender uma participação em competições da FIFA para investidores privados representa uma decisão fundamentalmente equivocada para o futuro do futebol mundial.
- SW Pix
Primeiro-ministro exige mudança
Falando aos repórteres na sexta-feira, Burnham condenou abertamente o esquema proposto de private equity. Ele disse: "Esta foi uma sugestão ultrajante", antes de questionar a adequação de Infantino para continuar no comando da FIFA: "A ideia de que isso sequer poderia ser apresentada mostra que, na minha opinião, [ele] é o homem errado para liderar a organização."
Plano de private equity rejeitado
A crítica contundente de Burnham reflete uma resistência global mais ampla, incluindo uma posição firme adotada pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).
Em comunicado oficial, a AFC rejeitou os planos de criar a subsidiária comercial FIFA Forward Enterprise (FFE) e ressaltou a necessidade de preservar a integridade do principal torneio do futebol: "A Copa do Mundo da Fifa é o auge do futebol global e tira sua força da participação de todas as confederações e das principais nações do futebol mundial.
"Qualquer proposta que corra o risco de minar a unidade e o caráter universal da competição deve ser reconsiderada."
- Getty Images
Infantino enfrenta pressão crescente
A diminuição do apoio político e a possível oposição da maioria dos votos das confederações deixaram os planos de comercialização da Fifa à beira do colapso. Com um bloco de oposição composto por 136 associações-membro, Infantino enfrenta uma verdadeira crise de liderança antes da tomada formal de decisões.
A Fifa agora precisa realizar com urgência uma revisão abrangente de sua estrutura de governança e de seus processos de tomada de decisão para curar as crescentes divisões globais.
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