Primeiro-ministro Andy Burnham pede que o "homem errado", Gianni Infantino, seja substituído como presidente da Fifa

A crítica contundente de Burnham reflete uma resistência global mais ampla, incluindo uma posição firme adotada pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Em comunicado oficial, a AFC rejeitou os planos de criar a subsidiária comercial FIFA Forward Enterprise (FFE) e ressaltou a necessidade de preservar a integridade do principal torneio do futebol: "A Copa do Mundo da Fifa é o auge do futebol global e tira sua força da participação de todas as confederações e das principais nações do futebol mundial.

"Qualquer proposta que corra o risco de minar a unidade e o caráter universal da competição deve ser reconsiderada."