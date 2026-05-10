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Primeiro Lamine Yamal, agora Nico Williams! Mais um susto com uma lesão grave para a Espanha, já que o ponta do Athletic Club foi substituído durante a partida contra o Valencia
Um pesadelo se desenrola em San Mamés
O Athletic Club recebeu o Valencia em Bilbao para um confronto difícil no domingo. O jogador de 23 anos começou na sua posição habitual na ala esquerda, mas foi forçado a sair prematuramente aos 36 minutos. No decorrer da partida, que terminou com uma derrota por 1 a 0 para os anfitriões, o ponta sentiu uma forte dor muscular e saiu mancando do campo. Ele foi substituído por seu irmão, Inaki, deixando os torcedores e a equipe médica visivelmente preocupados com a gravidade da situação.
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Saída dramática causa alarme
Ao se dirigir para a linha lateral, Williams teria sido ouvido repetindo “não pode ser, não pode ser”, o que sugere uma lesão potencialmente grave. Essa reação tão visceral gerou receios imediatos quanto à sua disponibilidade para a próxima Copa do Mundo. Nesta temporada, Williams marcou seis gols e deu sete assistências em 32 partidas pelo Athletic Club, tendo disputado mais de dois mil minutos. No entanto, uma série de problemas na virilha e de pubalgia interrompeu seu ritmo, tornando essa última lesão um grande motivo de preocupação.
Crise de lesões cada vez mais grave para a Espanha
Luis de la Fuente e a comissão técnica da seleção espanhola agora estão com o coração na boca, ansiosos por notícias positivas sobre um jogador que deve desempenhar um papel de destaque neste verão. Williams, que soma seis gols em 30 partidas pela seleção, tornou-se uma peça indispensável do time. A possibilidade de perdê-lo representa um duro golpe, especialmente após a recente notícia de que Yamal, a sensação do Barcelona, está fora da temporada e em uma corrida contra o tempo para estar em forma para a fase de grupos da Copa do Mundo. A identidade principal da Espanha tem se baseado fortemente em seus jovens alas dinâmicos, e perder os dois forçaria uma reformulação significativa de suas táticas.
- AFP
Uma corrida contra o tempo
O Athletic Club divulgará um laudo médico na segunda-feira. A Espanha enfrenta uma corrida contra o tempo para recuperar seu craque antes do amistoso contra o Peru, em 9 de junho. A La Roja estreia então na Copa do Mundo, no Grupo H, contra Cabo Verde, em 15 de junho, seguido por confrontos cruciais contra a Arábia Saudita, em 21 de junho, e o Uruguai, em 27 de junho.