Primeiro Lamine Yamal, agora Nico Williams! Mais um susto com uma lesão grave para a Espanha, já que o ponta do Athletic Club foi substituído durante a partida contra o Valencia

Luis de la Fuente e a comissão técnica da seleção espanhola agora estão com o coração na boca, ansiosos por notícias positivas sobre um jogador que deve desempenhar um papel de destaque neste verão. Williams, que soma seis gols em 30 partidas pela seleção, tornou-se uma peça indispensável do time. A possibilidade de perdê-lo representa um duro golpe, especialmente após a recente notícia de que Yamal, a sensação do Barcelona, está fora da temporada e em uma corrida contra o tempo para estar em forma para a fase de grupos da Copa do Mundo. A identidade principal da Espanha tem se baseado fortemente em seus jovens alas dinâmicos, e perder os dois forçaria uma reformulação significativa de suas táticas.