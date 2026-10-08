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Primeiro goleiro de £ 100 milhões! Manchester City ou Chelsea apontados para fazer história enquanto ex-goleiro da Premier League faz previsão de transferência que quebraria recorde
Os cinco goleiros mais caros da história
O Chelsea já lidera essa lista, tendo desembolsado £71,6 milhões (US$ 84 milhões) por Kepa Arrizabalaga em 2018. Houve pouco retorno sobre esse investimento, com o clube passando por vários outros goleiros antes de chegar ao campeão da Copa do Mundo Emi Martinez.
O Manchester City também investiu pesado em sua última linha de defesa, com o goleiro brasileiro Ederson custando £34,7 milhões (US$ 41 milhões) em 2017. Ele conquistou seis títulos da liga no Etihad Stadium e a Champions League, o que significa que representou um dinheiro bem gasto.
O astro do Liverpool Alisson, por £67 milhões (US$ 79 milhões), o fracasso do Manchester United Andre Onana, por £47,2 milhões (US$ 56 milhões), e a lenda da Juventus Gianluigi Buffon, que custou £32,6 milhões (US$ 43 milhões) lá em 2001, completam o top 5 dos goleiros mais caros.
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Uma transferência de goleiro por £ 100 milhões vai acontecer em algum momento?
Essa marca será superada novamente em algum momento em um futuro não muito distante, com uma quantia de nove dígitos mudando de mãos? Quando essa pergunta foi feita a Hislop, o ex-goleiro de Newcastle e West Ham, que falava com exclusividade à GOAL por cortesia da Betsson sports betting online, disse: “Bem, deixando todos os vieses de lado, acho que você lê isso e diz que é uma posição tão importante quanto parece.
“Aprendi há muito tempo que taxas de transferência não fazem absolutamente nenhum sentido. Agora temos meio-campistas saindo por £125 milhões etc. Já era difícil tentar justificar isso para atacantes. Mas agora estamos vendo meio-campistas saindo por esse tipo de valor. Já faz alguns anos que Virgil van Dijk deixou o Southampton por £75 milhões.
“Então, acho que a progressão natural é que muito em breve veremos um defensor sair por £100 milhões e, provavelmente, não muito depois disso, um goleiro. De novo, é difícil para mim imaginar, mas se você tivesse me perguntado há cinco ou 10 anos, eu não conseguiria imaginar um meio-campista saindo por £125 milhões, £150 milhões, como vimos ou veremos muito em breve. Espero que isso aconteça, só não tenho certeza de quando, e não vou apostar nisso.”
Quais clubes têm mais chances de gastar nove dígitos em um goleiro?
Embora relute em especular sobre quando um goleiro de £100 milhões poderia chegar ao mercado, Hislop admite que os times do futebol inglês que mais gastam são os mais bem colocados para iniciar uma nova tendência de transferências.
Questionado se o City ou o Chelsea serão os responsáveis por romper esse teto de contratação, o ex-internacional de Trinidad & Tobago acrescentou: “Claro, são os únicos que estão gastando esse dinheiro todo.
“Você viu clubes gastarem muito dinheiro com goleiros. Ainda me lembro de quando Buffon se juntou à Juventus, acho que foi perto de £35 milhões na época. Isso é muito dinheiro no futebol de hoje. Naquele momento, era simplesmente algo inédito e todo mundo torceu o nariz. Quando Buffon se aposentou da Juventus, ninguém questionava o valor da transferência.
“Da mesma forma, se aparecer alguém jovem o suficiente e talentoso o suficiente, acho que alguém pode muito bem gastar esse dinheiro. Tivemos jogadores como David De Gea e Thibaut Courtois chegando a grandes clubes ainda adolescentes. Se esse goleiro surgir hoje, um goleiro com esse talento ainda adolescente, um grande clube pode estar disposto a ultrapassar a marca de £100 milhões por ele. Esse goleiro então ficará lá por 10 ou 12 anos, e vai parecer um dinheiro bem gasto.
“Dá para ver isso acontecendo, dá para montar esse cenário, mas, de novo, goleiros dessa qualidade nessa idade não aparecem com muita frequência.”
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Penders no Chelsea enquanto o Manchester City aguarda sanções por FFP
O Chelsea tem outra promissora revelação para o gol em seu elenco: o internacional belga sub-21 Mike Penders. Se ele evoluir como o planejado, talvez não haja necessidade de gastar dinheiro na contratação de outro camisa 1 para o longo prazo.
No City, os próximos negócios podem depender do desfecho de um longo caso de Fair Play Financeiro (FFP), que já resultou em 114 acusações contra o clube. Recursos estão sendo apresentados, mas sanções severas também foram cogitadas, e ainda resta saber qual será o panorama geral para todos os envolvidos no Etihad Stadium.
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