Essa marca será superada novamente em algum momento em um futuro não muito distante, com uma quantia de nove dígitos mudando de mãos? Quando essa pergunta foi feita a Hislop, o ex-goleiro de Newcastle e West Ham, que falava com exclusividade à GOAL por cortesia da Betsson sports betting online, disse: “Bem, deixando todos os vieses de lado, acho que você lê isso e diz que é uma posição tão importante quanto parece.

“Aprendi há muito tempo que taxas de transferência não fazem absolutamente nenhum sentido. Agora temos meio-campistas saindo por £125 milhões etc. Já era difícil tentar justificar isso para atacantes. Mas agora estamos vendo meio-campistas saindo por esse tipo de valor. Já faz alguns anos que Virgil van Dijk deixou o Southampton por £75 milhões.

“Então, acho que a progressão natural é que muito em breve veremos um defensor sair por £100 milhões e, provavelmente, não muito depois disso, um goleiro. De novo, é difícil para mim imaginar, mas se você tivesse me perguntado há cinco ou 10 anos, eu não conseguiria imaginar um meio-campista saindo por £125 milhões, £150 milhões, como vimos ou veremos muito em breve. Espero que isso aconteça, só não tenho certeza de quando, e não vou apostar nisso.”