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Gabriel Marin

Primeiro finalista definido, Mbappé escondido e a grande atuação espanhola: top 5 do que você precisa saber sobre França 0 x 2 Espanha

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo

Com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, espanhóis anulam ataque francês, garantem vaga na decisão da Copa do Mundo 2026 e seguem com apenas um gol sofrido

A Espanha está na final da Copa do Mundo 2026. Em uma atuação segura e dominante, a equipe de Luis de la Fuente venceu a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), em Dallas, e confirmou presença na decisão do torneio. Mikel Oyarzabal abriu o placar em cobrança de pênalti aos 22 minutos do primeiro tempo, após falta sofrida por Lamine Yamal, enquanto Pedro Porro ampliou na etapa final em bela troca de passes com Dani Olmo.

A Espanha controlou as ações durante praticamente toda a partida, neutralizou o poderoso ataque francês e agora aguarda o vencedor de Argentina x Inglaterra para conhecer seu adversário na final.

Confira, a seguir, os principais destaques de França 0 x 2 Espanha.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Espanha é a primeira finalista

    A Fúria confirmou o favoritismo construído ao longo da competição e garantiu a primeira vaga na decisão da Copa do Mundo. Além da classificação, a equipe volta a disputar uma final de Mundial pela primeira vez desde 2010, quando conquistou o título na África do Sul.

    Agora, 16 anos depois, a seleção espanhola terá a oportunidade de buscar o bicampeonato mundial. Com um elenco que mistura juventude e experiência, a Espanha chega embalada após mais uma atuação consistente e sonha em repetir o feito da geração de Xavi, Iniesta e Casillas.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Partida muito abaixo da França

    A expectativa por uma grande atuação francesa acabou frustrada. Mesmo contando com nomes como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e companhia, a equipe de Didier Deschamps esteve irreconhecível durante boa parte do confronto.

    Os franceses tiveram dificuldades para criar oportunidades claras, cometeram muitos erros na construção das jogadas e praticamente não conseguiram incomodar a sólida defesa espanhola. Nem mesmo as mudanças promovidas por Deschamps durante a partida alteraram o panorama, e a França acabou eliminada sem conseguir exercer a pressão esperada.

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    Arbitragem confusa de Iván Barton

    Um dos assuntos mais comentados da semifinal foi a atuação do árbitro salvadorenho Iván Barton.

    Desde os primeiros minutos, o juiz adotou critérios que geraram reclamações dos dois lados. Faltas semelhantes receberam interpretações diferentes, algumas marcações foram invertidas, cartões apareceram em lances contestáveis e o excesso de interrupções prejudicou o ritmo do jogo.

    Tanto espanhóis quanto franceses demonstraram irritação com a condução da partida, tornando a arbitragem um dos pontos negativos da semifinal.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    A grande defesa espanhola

    Se o ataque francês era apontado como o melhor da Copa, a defesa espanhola mostrou por que é considerada uma das mais sólidas do torneio.

    A linha defensiva formada por Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella fez uma partida praticamente impecável, com ótima proteção de Rodri à frente da zaga. Quando foi exigido, Unai Simón também correspondeu com segurança.

    O resultado foi mais um jogo sem sofrer gols, anulando completamente um setor ofensivo que havia sido decisivo durante toda a campanha francesa até a semifinal.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A despedida de Didier Deschamps

    A derrota para a Espanha também marcou o fim de uma das eras mais vitoriosas da história da seleção francesa.

    Após quatro Copas do Mundo no comando da equipe, Didier Deschamps se despede do cargo, conforme já havia anunciado antes do início do torneio. Campeão mundial como jogador em 1998 e como treinador em 2018, além de vice-campeão em 2022, o técnico encerra sua trajetória deixando um legado de enorme regularidade e protagonismo internacional.

    Sua penúltima partida à frente dos Bleus terminou com uma eliminação nas semifinais, diante de uma Espanha superior do início ao fim, encerrando um ciclo histórico no futebol francês.

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