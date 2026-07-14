Primeiro finalista definido, Mbappé escondido e a grande atuação espanhola: top 5 do que você precisa saber sobre França 0 x 2 Espanha

A Espanha está na final da Copa do Mundo 2026. Em uma atuação segura e dominante, a equipe de Luis de la Fuente venceu a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), em Dallas, e confirmou presença na decisão do torneio. Mikel Oyarzabal abriu o placar em cobrança de pênalti aos 22 minutos do primeiro tempo, após falta sofrida por Lamine Yamal, enquanto Pedro Porro ampliou na etapa final em bela troca de passes com Dani Olmo.
A Espanha controlou as ações durante praticamente toda a partida, neutralizou o poderoso ataque francês e agora aguarda o vencedor de Argentina x Inglaterra para conhecer seu adversário na final.
Confira, a seguir, os principais destaques de França 0 x 2 Espanha.