Primeiro “desentendimento”, depois acordo: a transferência de Nathaniel Brown do Eintracht Frankfurt para o FC Bayern estaria prestes a ser concretizada

Segundo a Sky, dois grandes clubes da Premier League ainda tentavam impedir o acordo entre os dois times da Bundesliga: o campeão inglês FC Arsenal e o campeão mundial de clubes FC Chelsea viram ali uma oportunidade. Ambos os clubes londrinos teriam manifestado interesse na transferência “e estão acompanhando a situação de perto”, segundo a reportagem.

O Chelsea está em busca de um novo lateral-esquerdo após a saída do campeão europeu Marc Cucurella para o Real Madrid. Já o Arsenal havia sido associado a Brown há algumas semanas. Na época, porém, dizia-se que o jogador de Frankfurt havia recusado propostas de clubes estrangeiros e optado pelo FCB

Brown, que se transferiu do 1. FC Nürnberg para o Eintracht Frankfurt em 2024 por 5,5 milhões de euros, vem de uma temporada forte no Eintracht, que passa por dificuldades, e de uma ascensão meteórica. Atualmente, ele é jogador da seleção alemã e foi titular nas duas partidas disputadas até agora pela DFB na Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México. Na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, ele contribuiu com dois pontos de pontuação.

No entanto, Brown não poderá disputar a última partida da fase de grupos contra o Equador, na noite de quinta-feira: ele vem sofrendo com dores nos adutores. Em seu lugar, David Raum, do Leipzig, entra na escalação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.







