A Sky informou na noite de quinta-feira que os clubes teriam chegado a um acordo sobre as condições da transferência. O FCB pagaria 55 milhões de euros ao SGE pelo lateral. Fala-se de um “acordo total”.
Traduzido por
Primeiro “desentendimento”, depois acordo: a transferência de Nathaniel Brown do Eintracht Frankfurt para o FC Bayern estaria prestes a ser concretizada
Pouco antes, a Sky havia informado que, em Frankfurt, “a insatisfação vem crescendo”, porque não foi possível fechar o negócio. As condições gerais já estavam definidas: os dirigentes do Eintracht estavam, em princípio, dispostos a ceder Brown. Eles exigiram os referidos 55 milhões de euros de indenização pelo lateral-esquerdo de 23 anos e, aparentemente, conseguiram o que queriam. O contrato de Brown com o clube da Hesse vai até 2030.
De acordo com relatos coincidentes da mídia, já há algum tempo existe um acordo entre Brown e o Bayern. Ele deve assinar um contrato válido até 2031 na Säbener Straße.
- Getty Images
Chelsea e Arsenal estão de olho em Nathaniel Brown, alvo do Bayern
Segundo a Sky, dois grandes clubes da Premier League ainda tentavam impedir o acordo entre os dois times da Bundesliga: o campeão inglês FC Arsenal e o campeão mundial de clubes FC Chelsea viram ali uma oportunidade. Ambos os clubes londrinos teriam manifestado interesse na transferência “e estão acompanhando a situação de perto”, segundo a reportagem.
O Chelsea está em busca de um novo lateral-esquerdo após a saída do campeão europeu Marc Cucurella para o Real Madrid. Já o Arsenal havia sido associado a Brown há algumas semanas. Na época, porém, dizia-se que o jogador de Frankfurt havia recusado propostas de clubes estrangeiros e optado pelo FCB
Brown, que se transferiu do 1. FC Nürnberg para o Eintracht Frankfurt em 2024 por 5,5 milhões de euros, vem de uma temporada forte no Eintracht, que passa por dificuldades, e de uma ascensão meteórica. Atualmente, ele é jogador da seleção alemã e foi titular nas duas partidas disputadas até agora pela DFB na Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México. Na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, ele contribuiu com dois pontos de pontuação.
No entanto, Brown não poderá disputar a última partida da fase de grupos contra o Equador, na noite de quinta-feira: ele vem sofrendo com dores nos adutores. Em seu lugar, David Raum, do Leipzig, entra na escalação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.
As vendas recordes do Eintracht Frankfurt
Jogadores Posição Transferido para Ano Valor da transferência Randal Kolo Muani Ataque PSG 2023 95 milhões de euros Hugo Ekitike Ataque FC Liverpool 2025 95 milhões de euros Omar Marmoush Ataque Manchester City 2025 75 milhões de euros Luka Jović Ataque Real Madrid 2019 63 milhões de euros Sebastien Haller Ataque West Ham United 2019 50 milhões de euros