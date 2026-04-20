Primeiro clube parece ter feito uma oferta concreta: dúvidas sobre o futuro de Robert Lewandowski no FC Barcelona

Embora o atacante polonês tivesse que aceitar uma redução salarial caso assinasse um novo contrato, o acordo não fracassaria devido às expectativas financeiras de ambas as partes.

Ao mesmo tempo, uma primeira oferta concreta do clube da MLS Chicago Fire teria chegado aos representantes de Lewandowski. No antigo clube do ícone do Bayern, Bastian Schweinsteiger, o jogador de 37 anos poderia começar a jogar pelo Barça imediatamente após o fim da temporada.

Além disso, clubes da Arábia Saudita e da Itália continuam demonstrando interesse – recentemente, o AC Milan e a Juventus de Turim foram citados como possíveis destinos para Lewandowski.