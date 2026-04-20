Segundo informações da Sky Sport, os catalães, representados pelo presidente do clube, Joan Laporta, mantiveram conversas com o agente de Lewandowski, Pini Zahavi, nas quais teriam dado a entender que poderiam imaginar uma continuação da parceria até 2027.
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Primeiro clube parece ter feito uma oferta concreta: dúvidas sobre o futuro de Robert Lewandowski no FC Barcelona
Embora o atacante polonês tivesse que aceitar uma redução salarial caso assinasse um novo contrato, o acordo não fracassaria devido às expectativas financeiras de ambas as partes.
Ao mesmo tempo, uma primeira oferta concreta do clube da MLS Chicago Fire teria chegado aos representantes de Lewandowski. No antigo clube do ícone do Bayern, Bastian Schweinsteiger, o jogador de 37 anos poderia começar a jogar pelo Barça imediatamente após o fim da temporada.
Além disso, clubes da Arábia Saudita e da Itália continuam demonstrando interesse – recentemente, o AC Milan e a Juventus de Turim foram citados como possíveis destinos para Lewandowski.
Lewandowski continua sendo uma opção para o Barcelona
O atacante vinha mantendo sigilo, nos últimos tempos, sobre o que virá a seguir. No início de março, ele limitou-se a declarar que, para ele, tanto permanecer no Barça quanto se transferir para outro clube eram possibilidades: “Não sei. Porque preciso sentir isso. No momento, não posso dizer nada, porque ainda não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Ainda não é a hora certa.”
Sob o comando do técnico do Barcelona, Hansi Flick, Lewandowski continua sendo escalado regularmente e, de vez em quando, chega a entrar no time titular. Seu desempenho é bastante satisfatório, com 17 gols e três assistências em 40 partidas, totalizando pouco mais de 2.000 minutos em campo.