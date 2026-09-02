Alex Todd
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'Primeira vez na Inglaterra!' - Por que o pentacampeão Reo Hatate trocou o Celtic pelo Burnley
Burnley fecha acordo por Hatate
O Burnley anunciou oficialmente a contratação em definitivo do meio-campista central da seleção japonesa Reo Hatate, ex-Celtic, por uma taxa não revelada. O jogador de 28 anos assinou contrato de três anos em Turf Moor, em sua primeira transferência profissional para o futebol inglês.
Hatate deixa Glasgow após uma passagem de cinco anos de muito sucesso, período em que disputou mais de 190 partidas pelo Celtic. Sua chegada acrescenta experiência comprovada de títulos em série às opções para o meio-campo central do técnico Nicky Hayen para a campanha que está por vir.
O internacional japonês representa uma importante contratação no último dia da janela para o clube de Lancashire, que segue reforçando seu elenco.
- (C)Getty Images
Empolgado com o desafio inglês
Depois de finalizar sua transferência para Turf Moor, Hatate expressou sua satisfação por garantir um novo desafio no futebol inglês. O meio-campista destacou sua intenção de usar sua ampla experiência para ajudar seus novos companheiros de equipe a alcançarem os objetivos da temporada.
"Essa é uma grande transferência para mim", disse Hatate após concluir sua transferência no último dia da janela. "É a minha primeira vez jogando na Inglaterra e é um clube fantástico para se juntar."
"Espero levar minha experiência e meu conhecimento para o vestiário e ajudar o time em campo o máximo possível para alcançar nosso objetivo", acrescentou.
Passagem repleta de títulos pelo Celtic
A trajetória de Hatate começou na Universidade Juntendo antes de ele se juntar ao Kawasaki Frontale, da J1 League, marcando 12 gols em 77 partidas. Ele se mudou para a Escócia na janela de inverno de 2021-22, conquistando o prêmio de melhor em campo na estreia antes de marcar duas vezes contra o rival Rangers duas semanas depois.
O internacional japonês, com 11 jogos pela seleção, conquistou o título da liga escocesa em todas as temporadas em que atuou na Escócia, somando cinco títulos da liga, duas Copas da Escócia e duas Copas da Liga Escocesa.
Incluído duas vezes no Time do Ano da SPL, Hatate deixa o Celtic após marcar 33 gols em todas as competições durante seu período em Glasgow.
- Getty Images Sport
Pronto para a estreia no Turf Moor
Com a documentação concluída, Hatate se juntará aos novos companheiros de equipe no centro de treinamento do Burnley para dar início à integração ao sistema tático de Hayen.
O experiente meio-campista vai se concentrar em ganhar ritmo de jogo e conquistar sua vaga entre os titulares em Lancashire.
Os torcedores do Burnley aguardam com expectativa a estreia do internacional japonês, enquanto o clube segue em frente com seus objetivos para a temporada.
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