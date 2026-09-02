'Primeira vez na Inglaterra!' - Por que o pentacampeão Reo Hatate trocou o Celtic pelo Burnley

O Burnley anunciou oficialmente a contratação em definitivo do meio-campista central da seleção japonesa Reo Hatate, ex-Celtic, por uma taxa não revelada. O jogador de 28 anos assinou contrato de três anos em Turf Moor, em sua primeira transferência profissional para o futebol inglês.

Hatate deixa Glasgow após uma passagem de cinco anos de muito sucesso, período em que disputou mais de 190 partidas pelo Celtic. Sua chegada acrescenta experiência comprovada de títulos em série às opções para o meio-campo central do técnico Nicky Hayen para a campanha que está por vir.

O internacional japonês representa uma importante contratação no último dia da janela para o clube de Lancashire, que segue reforçando seu elenco.