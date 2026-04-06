Primeira grande contratação de Ole Book? O BVB pode superar o Arsenal na disputa por um atacante

No entanto, contratá-lo não seria tarefa fácil. Isso porque vários clubes de ponta teriam demonstrado interesse em Lucca, sendo que o FC Arsenal, líder da Premier League, representaria uma grande concorrência. Os Gunners estariam atualmente na frente na disputa pelo ala versátil.

Além disso, uma transferência provavelmente não sairia barata. Por um lado, Lucca ainda tem contrato válido até 2028; por outro, os muitos interessados devem elevar ainda mais o preço.