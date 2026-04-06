Segundo informações coincidentes de vários meios de comunicação brasileiros, o BVB está de olho no talentoso atacante Lucca, do FC São Paulo, time da primeira divisão brasileira. O jornal *Bild* afirma ainda ter sabido que os olheiros do time amarelo e preto conhecem muito bem o jogador de 18 anos.
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Primeira grande contratação de Ole Book? O BVB pode superar o Arsenal na disputa por um atacante
No entanto, contratá-lo não seria tarefa fácil. Isso porque vários clubes de ponta teriam demonstrado interesse em Lucca, sendo que o FC Arsenal, líder da Premier League, representaria uma grande concorrência. Os Gunners estariam atualmente na frente na disputa pelo ala versátil.
Além disso, uma transferência provavelmente não sairia barata. Por um lado, Lucca ainda tem contrato válido até 2028; por outro, os muitos interessados devem elevar ainda mais o preço.
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Disputa por Lucca: o BVB leva vantagem
O BVB tem, no entanto, uma vantagem. A reputação do clube formador, que ajudou talentos como Jadon Sancho, Ousmane Dembélé ou Jude Bellingham a alcançarem o nível internacional, precede o Borussia. Além disso, Lucca encontraria em Kaua Prates um compatriota, o que facilitaria sua integração em Dortmund.
A transferência de Prates, lateral-esquerdo brasileiro de 17 anos, já está fechada há algum tempo. Cerca de doze milhões de euros foram pagos pelo adolescente da região do Ruhr ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Com Justin Lerma, o Borussia contratou mais um sul-americano: a joia ofensiva equatoriana, também de 17 anos, chega por quatro milhões de euros do Independiente del Valle.
Não é titular: Lucca seria um investimento no futuro
Ambas as contratações foram concretizadas ainda durante o mandato do diretor esportivo Sebastian Kehl. Seu sucessor, Nils-Ole Book, já havia anunciado a intenção de contratar mais “joias”. Não foi por acaso que, em seu clube anterior (SV Elversberg), ele ganhou o apelido de “caçador de joias”. Resta saber se Lucca se encaixa nesse perfil.
O jogador, que já disputou duas vezes a seleção sub-20 do Brasil, seria, no momento, mais um investimento para o futuro. No São Paulo, Lucca ainda está longe de ser titular. Na Série A brasileira, ele ainda não entrou em campo nesta temporada após dez rodadas, mas tem jogado regularmente no Campeonato Paulista. Seu único gol até agora pelos profissionais foi marcado na Copa Libertadores.
BVB - Calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Jogo 11 de abril, 15h30 BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15h30 TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga) 26 de abril, 17h30 BVB x SC Freiburg (Bundesliga) 3 de maio, 17h30 Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)