Ao encerrar a cobertura da final da Copa do Mundo pela Fox Sports, Ibrahimovic aproveitou a oportunidade para agradecer aos colegas com quem trabalhou durante o torneio.

“Falei bastante nos últimos um mês e meio, mas estas serão minhas últimas palavras”, disse ele nos momentos finais da transmissão. “Alexi, obrigado. Thierry, obrigado. Rebecca, obrigado.

“Foi um prazer absoluto compartilhar este estúdio com vocês — vocês facilitaram muito as coisas para mim. Também quero agradecer à Fox, aos Estados Unidos e a todas as pessoas que vocês não veem.”

O comentarista de 44 anos pareceu então confirmar que não tem planos de continuar sua carreira como comentarista de televisão, acrescentando: “Espero que os Estados Unidos tenham gostado tanto quanto eu. Esta é minha despedida do estúdio. Esta foi a primeira e última vez para mim. Então, cuidem-se, pessoal.”