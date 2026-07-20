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“Primeira e última vez” - Zlatan Ibrahimovic parece deixar a carreira de comentarista ao agradecer a Thierry Henry e Alexi Lalas após a final da Copa do Mundo
Ibrahimovic se despede após a cobertura da Copa do Mundo
Ibrahimovic pareceu anunciar o fim de sua carreira como comentarista de TV após a final da Copa do Mundo, encerrando sua passagem pela Fox Sports. O ex-jogador da seleção sueca trabalhou durante todo o torneio ao lado do ex-companheiro de equipe do Barcelona Thierry Henry, do ex-zagueiro da seleção dos EUA Alexi Lalas e da apresentadora Rebecca Lowe.
O atacante aposentado rapidamente se tornou uma figura popular graças às suas opiniões diretas e às trocas de piadas com os demais participantes do painel. Apesar da recepção positiva, Ibrahimovic deu a entender que sua primeira experiência no estúdio também seria a última.
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Ibrahimovic agradece aos colegas
Ao encerrar a cobertura da final da Copa do Mundo pela Fox Sports, Ibrahimovic aproveitou a oportunidade para agradecer aos colegas com quem trabalhou durante o torneio.
“Falei bastante nos últimos um mês e meio, mas estas serão minhas últimas palavras”, disse ele nos momentos finais da transmissão. “Alexi, obrigado. Thierry, obrigado. Rebecca, obrigado.
“Foi um prazer absoluto compartilhar este estúdio com vocês — vocês facilitaram muito as coisas para mim. Também quero agradecer à Fox, aos Estados Unidos e a todas as pessoas que vocês não veem.”
O comentarista de 44 anos pareceu então confirmar que não tem planos de continuar sua carreira como comentarista de televisão, acrescentando: “Espero que os Estados Unidos tenham gostado tanto quanto eu. Esta é minha despedida do estúdio. Esta foi a primeira e última vez para mim. Então, cuidem-se, pessoal.”
Uma estreia memorável em estúdio
Ibrahimovic integrou um painel da Fox Sports muito bem recebido ao lado de Henry, Lalas e Lowe durante toda a Copa do Mundo. Seus pontos de vista contrastantes geravam regularmente discussões animadas, com Henry e Lalas envolvidos em vários debates memoráveis durante o torneio.
Seus comentários serão uma surpresa, considerando as especulações de que a carreira de comentarista poderia se tornar uma função de longo prazo após sua aposentadoria do futebol profissional em 2023. Em vez disso, o ex-atacante do AC Milan, PSG e Barcelona indicou que está pronto para se afastar após apenas um grande torneio.
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Será que Ibrahimovic vai voltar à televisão?
Ainda não se sabe se a despedida de Ibrahimovic marca uma saída definitiva do mundo da televisão. Embora ele tenha descrito a final da Copa do Mundo como sua despedida do estúdio, não está claro se ele descartou totalmente a possibilidade de voltar a trabalhar na televisão no futuro. Por enquanto, o ex-atacante se despede após receber elogios por sua química com Henry, Lalas e Lowe, deixando uma impressão duradoura durante sua primeira passagem como comentarista.
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