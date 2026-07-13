Primeira coletiva de Alonso no Chelsea: o que ele disse sobre as atribuições de Mourinho e o futuro de Fernandes?

A coletiva de imprensa começou com as boas-vindas ao novo técnico em sua primeira aparição diante da mídia, e a primeira pergunta se concentrou em como ele se sentia preparado para assumir o cargo em Stamford Bridge.

Alonso respondeu afirmativamente e continuou: “Quero trabalhar lado a lado com os diretores esportivos e a comissão técnica, pois vejo que esse grupo tem um grande potencial. Precisamos tomar as decisões certas. Uma base sólida já foi construída, e precisamos continuar fortalecendo essa mentalidade para sermos competitivos”.

Sobre seus objetivos e o que deseja alcançar, ele disse: “Fazer parte dessa jornada, definir como queremos jogar e como queremos encarar as partidas — esse é o meu objetivo. É isso que busco junto com toda a equipe. Ainda estamos no começo, e estou feliz, mas com certeza quero estar lá (na Europa). Para estar no Chelsea, você precisa ter essa ambição e essa vontade.”

Quando questionado sobre a paixão dos jogadores, ele respondeu: “Eles estão entusiasmados com o que fazem. Dá para ver que a energia é boa e que o entusiasmo está presente. Precisamos nos preparar bem, construir a mentalidade certa e as bases necessárias para estarmos prontos para os jogos do fim de semana”.

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