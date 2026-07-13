Primeira coletiva de Alonso no Chelsea: o que ele disse sobre as atribuições de Mourinho e o futuro de Fernandes?

Chabi Alonso deu sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo de técnico do Chelsea, na qual abordou diversos assuntos relacionados às atribuições do cargo, sua visão sobre vários astros do time e também o futuro do meio-campista do Blues, Enzo Fernández.
Alonso havia começado a temporada passada como técnico do Real Madrid, mas foi demitido em 12 de janeiro; dias antes, o Chelsea havia rescindido o contrato com o técnico Enzo Maresca, em seguida, nomeou Calum McFarland, técnico da equipe sub-21 do clube, interinamente para duas partidas; ele foi substituído por Calum Rossignol por cerca de três meses, que também foi demitido, e McFarland voltou a comandar a equipe até o final da temporada.
O Chelsea declarou, em comunicado sobre a nomeação do novo técnico: “O técnico espanhol assumirá suas funções em 1º de julho de 2026, após assinar um contrato de quatro anos em Stamford Bridge”.