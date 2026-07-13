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Primeira coletiva de Alonso no Chelsea: o que ele disse sobre as atribuições de Mourinho e o futuro de Fernandes?

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X. Alonso
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O talento excepcional no blues impressiona o novo técnico: ele será titular

Chabi Alonso deu sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo de técnico do Chelsea, na qual abordou diversos assuntos relacionados às atribuições do cargo, sua visão sobre vários astros do time e também o futuro do meio-campista do Blues, Enzo Fernández.

Alonso havia começado a temporada passada como técnico do Real Madrid, mas foi demitido em 12 de janeiro; dias antes, o Chelsea havia rescindido o contrato com o técnico Enzo Maresca, em seguida, nomeou Calum McFarland, técnico da equipe sub-21 do clube, interinamente para duas partidas; ele foi substituído por Calum Rossignol por cerca de três meses, que também foi demitido, e McFarland voltou a comandar a equipe até o final da temporada.

O Chelsea declarou, em comunicado sobre a nomeação do novo técnico: “O técnico espanhol assumirá suas funções em 1º de julho de 2026, após assinar um contrato de quatro anos em Stamford Bridge”.

  • Os objetivos de Alonso... Ambição e determinação

    A coletiva de imprensa começou com as boas-vindas ao novo técnico em sua primeira aparição diante da mídia, e a primeira pergunta se concentrou em como ele se sentia preparado para assumir o cargo em Stamford Bridge.

    Alonso respondeu afirmativamente e continuou: “Quero trabalhar lado a lado com os diretores esportivos e a comissão técnica, pois vejo que esse grupo tem um grande potencial. Precisamos tomar as decisões certas. Uma base sólida já foi construída, e precisamos continuar fortalecendo essa mentalidade para sermos competitivos”.

    Sobre seus objetivos e o que deseja alcançar, ele disse: “Fazer parte dessa jornada, definir como queremos jogar e como queremos encarar as partidas — esse é o meu objetivo. É isso que busco junto com toda a equipe. Ainda estamos no começo, e estou feliz, mas com certeza quero estar lá (na Europa). Para estar no Chelsea, você precisa ter essa ambição e essa vontade.”

    Quando questionado sobre a paixão dos jogadores, ele respondeu: “Eles estão entusiasmados com o que fazem. Dá para ver que a energia é boa e que o entusiasmo está presente. Precisamos nos preparar bem, construir a mentalidade certa e as bases necessárias para estarmos prontos para os jogos do fim de semana”.

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  • O que mudou após a ausência das competições europeias?

    Sobre o que espera dos jogadores, Alonso afirmou: “Precisamos de muita vontade e paixão, e precisamos da vontade de melhorar. A Premier League é extremamente competitiva. Temos que nos preparar bem e ser rigorosos nos detalhes, bem como na maneira como queremos jogar. Mas o mais importante de tudo é o nosso estilo de jogo”.

    Sobre a ausência da equipe nas competições europeias, ele ressaltou que isso alterou alguns aspectos, explicando: “Certamente nos pequenos detalhes, mas o foco principal na maneira como queremos começar em agosto não mudou muito. Estamos trabalhando com os diretores esportivos. O que precisamos reforçar está claro, mas estamos trabalhando nisso”. 

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  • O futuro de Enzo Fernández... e os poderes de Mourinho

    O futuro do astro do Chelsea, Enzo Fernández, gerou polêmica no final da última temporada, após o jogador ter dado a entender que desejava se transferir para o Bernabéu, mas o Real Madrid se distanciou dessas especulações e confirmou, em comunicado oficial, que não fez nenhuma abordagem ao jogador, seja direta ou indiretamente, ressaltando seu respeito pelo jogador e pelo Chelsea, após rumores de que os Blues só o deixariam sair por um valor não inferior a 120 milhões de libras esterlinas.

    Alonso disse sobre o futuro do jogador: “Nós conversamos, mas isso ainda é um assunto particular”. Após ser pressionado e questionado se gostaria que o jogador permanecesse no Chelsea, o espanhol acrescentou: “Sim”.

    Sobre o título de técnico e as amplas atribuições inerentes ao cargo, ele explicou: “Para mim, isso significa que trabalhamos juntos para tomar as decisões corretas no planejamento e nos treinos. E também sobre como queremos preparar a equipe para cada posição. Estamos de acordo e definimos nossas prioridades em relação ao que queremos fazer”.

    Sobre a semelhança com o papel que José Mourinho desempenhou anteriormente em Stamford Bridge, ele disse: “A Premier League é o campeonato mais competitivo do mundo. Estou muito animado por assumir essa missão, por evoluir e aprender juntos, e por conhecer a história do Chelsea. O clube conquistou sucessos enormes e contou com muitos grandes jogadores e grandes treinadores. Sinto-me orgulhoso, sortudo e pronto.”

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  • Impressões sobre Palmer... A adaptação de Balestra... E a formação da defesa

    Sobre suas primeiras impressões sobre Cole Palmer, ele disse: “Já realizamos alguns treinos. Desde o primeiro dia, dá para perceber que ele é um talento excepcional. Não é fácil encontrar um jogador como ele; você percebe a qualidade dele, o jeito de jogar e as decisões que toma. Estou feliz porque ele chegou de bom humor e com uma mentalidade positiva para ter uma ótima temporada, e estamos ansiosos para tirar o melhor proveito dele. Ele será titular.”

    Sobre o novo lateral-direito vindo da Atalanta, o italiano Marco Balestra, e como ele poderá se adaptar, ele declarou: “Ele possui muitas qualidades excelentes exigidas pelo futebol moderno. Ele pode atuar em uma linha defensiva de quatro ou cinco jogadores, pelo lado esquerdo. Precisamos continuar trabalhando com ele até que se adapte à Premier League. Ele tem uma mentalidade excelente no que diz respeito ao espírito competitivo e à ambição”.

    Sobre a formação com quatro ou cinco na defesa, ele explicou: “Tenho algumas ideias em mente. Esse é o meu trabalho. Queremos ser ousados e jogar um bom futebol, mas precisamos ter a mentalidade certa. Temos que saber o que fazer a cada momento, e esse será um bom caminho”.

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  • A Copa do Mundo... e a saída de Garnacho

    Sobre os jogadores que estão participando da Copa do Mundo, o técnico dos Blues disse: “Isso já estava planejado. Não é surpresa que alguns dos nossos jogadores ainda estejam lá. Estou feliz por eles, pois estão vivendo uma experiência inesquecível. No final das contas, espero que tenhamos um campeão e possamos comemorar. Precisamos ser flexíveis e teremos que acelerar os preparativos com alguns jogadores”.

    Sobre a Copa do Mundo em geral, ele afirmou: “Assistir aos jogos da Espanha me traz muitas lembranças, por causa da equipe, da energia e do domínio que eles exercem sobre a partida. Temos muitos motivos para estar otimistas. Será um jogo incrível de se assistir contra a França. Estou ansioso por ele”.

    Por fim, ele falou sobre o futuro de Alejandro Garnarcho, dizendo: “Bem, a situação é a seguinte: conversamos com os diretores esportivos. Há interesse nele por parte de outros clubes. Então, vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Mas espero que tudo termine da melhor maneira possível para os outros clubes”.

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