Getty Images Sport
Traduzido por
Previsão sobre a “grande competição” de Cristiano Ronaldo feita por compatriota, enquanto o maior jogador de todos os tempos de Portugal se prepara para sua última participação na Copa do Mundo
Prevendo o futuro de Ronaldo na seleção
À medida que se aproxima a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, o foco continua firmemente voltado para Cristiano Ronaldo. O astro do Al-Nassr está prestes a quebrar mais recordes no cenário mundial, e o ex-jogador da seleção portuguesa Beto acredita que, embora esta possa ser sua última Copa do Mundo, talvez não seja o fim definitivo de sua carreira internacional.
Beto, que dividiu o vestiário com um jovem Ronaldo no Sporting CP, disse à Lusa: “A Copa do Mundo será a última de Cristiano, mas não sei se será sua última grande competição, porque ele cuida de si mesmo e é muito focado na profissão.”
Ele acrescentou: “As expectativas são sempre positivas, ele faz a diferença e, para mim, dentro da área, ele continua a fazer uma grande diferença e pode ajudar Portugal. Agora, sozinho ninguém ganha nada e é necessário que o coletivo seja bom, não apenas o Ronaldo.”
- Getty Images
Grandes expectativas em relação à Seleção
Portugal chega ao torneio com uma das seleções mais talentosas da sua história, o que levou Beto a colocá-la entre as principais candidatas ao título. Apesar da falta de um domínio histórico na Copa do Mundo — seu melhor resultado foi o terceiro lugar em 1966 —, há uma sensação crescente de que a equipe de Roberto Martinez pode finalmente chegar até o fim.
“As expectativas são muito altas, porque Portugal tem um elenco fantástico, com muitas opções e um grupo muito forte. Deveria e acho que vai aproveitar essa grande oportunidade nesta Copa do Mundo”, explicou o ex-zagueiro.
“Além de Portugal, estão Espanha, França, Argentina e, atenção, Alemanha e Inglaterra. São as seleções que vejo como capazes de ter uma palavra a dizer, sabendo que sempre há uma surpresa nessas competições.”
A espinha dorsal da equipe
Embora Ronaldo continue sendo a figura de proa, Beto insiste que o sucesso da campanha dependerá de um núcleo sólido de jogadores atuando no auge de suas performances. Para que Portugal consiga superar um grupo que inclui a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia, o ex-jogador do Sporting acredita que os principais líderes devem dar um passo à frente ao lado do pentacampeão da Bola de Ouro.
“Diogo Costa tem que estar em grande forma, na defesa Ruben Dias, no meio Bruno Fernandes, Vitinha e o jovem João Neves, e no ataque Cristiano”, afirmou Beto. “Além disso, todos aqueles que estão ao redor deles, com uma carreira fantástica, devem aproveitar o momento coletivo e superar a si mesmos. Para Portugal, esta deve ser uma competição de superação.”
- Getty Images
Enfrentando o desafio do Grupo K
A jornada começa em Houston no dia 17 de junho, onde Portugal enfrentará a República Democrática do Congo na estreia do Grupo K. Sob o comando de Roberto Martinez, que estará no comando em seu último torneio antes do término do contrato, a Seleção tem de superar um grupo complicado que também inclui Uzbequistão e Colômbia. O foco permanece firmemente voltado para 2026, independentemente do futuro do técnico ou dos rumores externos.
“O foco tem que ser esta competição”, concluiu Beto, defendendo a liderança de Martinez. “O técnico sempre será questionado, mas Martinez é experiente, não é a primeira vez que ele estará em uma Copa do Mundo, e ele precisa comandar bem e estar focado e concentrado. É isso que acredito que o técnico fará.”