Previsão sobre a “grande competição” de Cristiano Ronaldo feita por compatriota, enquanto o maior jogador de todos os tempos de Portugal se prepara para sua última participação na Copa do Mundo

À medida que se aproxima a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, o foco continua firmemente voltado para Cristiano Ronaldo. O astro do Al-Nassr está prestes a quebrar mais recordes no cenário mundial, e o ex-jogador da seleção portuguesa Beto acredita que, embora esta possa ser sua última Copa do Mundo, talvez não seja o fim definitivo de sua carreira internacional.

Beto, que dividiu o vestiário com um jovem Ronaldo no Sporting CP, disse à Lusa: “A Copa do Mundo será a última de Cristiano, mas não sei se será sua última grande competição, porque ele cuida de si mesmo e é muito focado na profissão.”

Ele acrescentou: “As expectativas são sempre positivas, ele faz a diferença e, para mim, dentro da área, ele continua a fazer uma grande diferença e pode ajudar Portugal. Agora, sozinho ninguém ganha nada e é necessário que o coletivo seja bom, não apenas o Ronaldo.”



