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Previsão "insana" sobre a aposentadoria de Cristiano Ronaldo é feita por Gus Poyet, enquanto o GOAT português, "mais lento", ouve que pode jogar na Saudi Pro League pelo tempo que quiser
Ronaldo, com 233 jogos por Portugal, está acabado na seleção?
Tem sido questionado se o ex-atacante de Manchester United e Real Madrid, após chegar a 233 partidas pela seleção, ainda deve fazer parte dos planos de Portugal. Ele teve dificuldades para causar o impacto desejado nesse nível ao disputar a Copa do Mundo de 2026, embora não tenha sido o único integrante do elenco de Roberto Martinez a se enquadrar nessa categoria.
Uma sétima participação no principal evento da FIFA foi descartada, apesar de esse torneio ser realizado em Portugal, Espanha e Marrocos em 2030, já que Ronaldo estaria na casa dos 40 anos até lá.
A Euro 2028 pode ser possível, se a chama competitiva continuar ardendo intensamente, mas a expectativa é de que o foco se volte para questões de clube. No momento, CR7 trabalha em um contrato, que segue sendo o mais lucrativo do futebol mundial, até o verão de 2027.
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Contrato do Al-Nassr se aproximando do fim durante a busca pelos 1.000 gols
Em breve, será preciso tomar decisões sobre o que acontecerá a seguir. Ele aceita outra renovação em Riad, potencialmente um acordo renovável de 12 meses, ou assume um novo desafio antes de encerrar a carreira?
Poyet, que teve uma breve passagem pelo comando do Al-Khaleej na temporada passada, acredita que Ronaldo pode permanecer no Al-Nassr em um futuro previsível. Seu filho, Cristiano Jr, segue avançando pelas categorias de base do clube e pode em breve se tornar companheiro de time na equipe principal.
Há também a pequena questão dos 1.000 gols oficiais a ser levada em conta nessa equação. Faltam apenas 21 gols para ele atingir essa marca, e a expectativa é que chegue a esse feito notável antes do fim da temporada 2026-27.
Por quanto tempo Ronaldo poderia jogar na Saudi Pro League?
Questionado sobre por quanto tempo Ronaldo ainda poderia jogar na Arábia Saudita, depois de ter visto de perto o nível do futebol no país, Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, o guia de confiança para sites de apostas, disse à GOAL: “Até quando ele quiser.
“Porque, veja, o Campeonato Saudita tem algo muito claro, e é muito bom que todo mundo saiba disso. Os times que podem fazer força por um jogador especial realmente fazem, e isso faz a diferença. Até alguns outros estão mudando a estratégia neste momento, o que é muito bom, mas ainda pagando muito. E depois há os times que não conseguem contratar. E, quando você joga contra eles, é injusto.
“Fiquei lá por um mês e estou muito satisfeito por ter ido para lá por um mês, porque visitei a Arábia Saudita em 2024 para ver por dentro. Assisti a alguns jogos, mas você sabe, como treinador, você entende e pensa: ‘OK, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso’. Mas, depois, no treinamento, é outra questão.
“E aquele mês me deu uma imagem clara de, quando você vai para um time, o que vai encontrar, como pode jogar, como pode usar seus recursos. E quando vai para outro time, com Ronaldo, então você tem um tipo diferente de situação.
“Então, para mim, isso é muito claro. E talvez as pessoas de fora não percebam isso. Há quatro times sustentados financeiramente pelo governo. Há outros três ou quatro times privados. Eles estão pressionando tremendamente, um deles com Brendan Rodgers. Padrões muito, muito bons, além de instalações e estádios muito bons, estádios novos, incríveis. E depois você tem os seis ou sete que vão jogar contra o rebaixamento.
“E esses, se você perder dois estrangeiros que pode ter no seu time, está morto, cai. Você não pode perder ninguém. E esse tipo de situação é complicado porque também a maioria dos times aposta na experiência. Mas experiência significa uma certa idade, faz calor demais e você precisa correr, e é um jogo.
“Então é uma situação complicada. Mas Ronaldo, quando eu olho para ele, não há muitos jogadores como ele fisicamente. Obviamente, ele está mais lento. Ele sabe disso. Obviamente, você começa a perder um pouco de agilidade. Ele sabe disso. E é por isso que provavelmente está jogando lá.
“Escute, não vá longe demais com [Lionel] Messi. Messi está jogando na MLS, você pode colocar isso entre as principais divisões do mundo. Então há certos momentos para certas ligas, e Ronaldo ainda pode jogar.
“Acho que ele vai ficar. Não acho que o momento da aposentadoria chegue antes dos 1.000 gols. De jeito nenhum. Isso seria insano.”
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Ator de Hollywood? Ronaldo pensa no futuro
Ronaldo já deu uma ou outra pista de que a aposentadoria agora faz parte de seus pensamentos, com a aceitação de que, mesmo como uma entidade aparentemente sobre-humana, ele não pode seguir para sempre.
Há muitos caminhos empolgantes para ele explorar quando uma carreira de jogador que quebrou recordes chegar ao fim, com muita gente apostando que ele vai rumo a Hollywood para tentar a sorte na indústria cinematográfica de blockbusters. Ainda há metas a serem alcançadas antes que esse dia chegue, com Al-Nassr e a Saudi Pro League ansiosos para que ele siga como parte de seus respectivos projetos pelo maior tempo possível.
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