Questionado sobre por quanto tempo Ronaldo ainda poderia jogar na Arábia Saudita, depois de ter visto de perto o nível do futebol no país, Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, o guia de confiança para sites de apostas, disse à GOAL: “Até quando ele quiser.

“Porque, veja, o Campeonato Saudita tem algo muito claro, e é muito bom que todo mundo saiba disso. Os times que podem fazer força por um jogador especial realmente fazem, e isso faz a diferença. Até alguns outros estão mudando a estratégia neste momento, o que é muito bom, mas ainda pagando muito. E depois há os times que não conseguem contratar. E, quando você joga contra eles, é injusto.

“Fiquei lá por um mês e estou muito satisfeito por ter ido para lá por um mês, porque visitei a Arábia Saudita em 2024 para ver por dentro. Assisti a alguns jogos, mas você sabe, como treinador, você entende e pensa: ‘OK, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso’. Mas, depois, no treinamento, é outra questão.

“E aquele mês me deu uma imagem clara de, quando você vai para um time, o que vai encontrar, como pode jogar, como pode usar seus recursos. E quando vai para outro time, com Ronaldo, então você tem um tipo diferente de situação.

“Então, para mim, isso é muito claro. E talvez as pessoas de fora não percebam isso. Há quatro times sustentados financeiramente pelo governo. Há outros três ou quatro times privados. Eles estão pressionando tremendamente, um deles com Brendan Rodgers. Padrões muito, muito bons, além de instalações e estádios muito bons, estádios novos, incríveis. E depois você tem os seis ou sete que vão jogar contra o rebaixamento.

“E esses, se você perder dois estrangeiros que pode ter no seu time, está morto, cai. Você não pode perder ninguém. E esse tipo de situação é complicado porque também a maioria dos times aposta na experiência. Mas experiência significa uma certa idade, faz calor demais e você precisa correr, e é um jogo.

“Então é uma situação complicada. Mas Ronaldo, quando eu olho para ele, não há muitos jogadores como ele fisicamente. Obviamente, ele está mais lento. Ele sabe disso. Obviamente, você começa a perder um pouco de agilidade. Ele sabe disso. E é por isso que provavelmente está jogando lá.

“Escute, não vá longe demais com [Lionel] Messi. Messi está jogando na MLS, você pode colocar isso entre as principais divisões do mundo. Então há certos momentos para certas ligas, e Ronaldo ainda pode jogar.

“Acho que ele vai ficar. Não acho que o momento da aposentadoria chegue antes dos 1.000 gols. De jeito nenhum. Isso seria insano.”