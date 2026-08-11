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Previsão do time titular do Liverpool sob o comando do novo técnico Andoni Iraola para a temporada 2026-27
Uma nova direção tática
A nomeação de Iraola como técnico do Liverpool marca uma mudança significativa em relação ao período de seu antecessor. O espanhol chega com uma filosofia frequentemente descrita como futebol “rock and roll”, priorizando o mesmo estilo de alta intensidade e pressão alta que anteriormente definiu a era de ouro do clube em Anfield.
Voltar a essa abordagem em alta rotação deve favorecer boa parte do elenco atual, mesmo após as mudanças significativas pelas quais ele passou nos últimos anos. De acordo com o Planet Football, espera-se que Iraola prefira a formação 4-2-3-1, embora sua implementação tática específica seja diferente da configuração vista na temporada passada.
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Integrando solidez defensiva
O sistema defensivo deve passar por uma renovação, com Jeremy Jacquet cotado para ser integrado rapidamente à equipe após sua chegada vinda do Rennes. Seu atletismo faz dele uma opção ideal para a linha defensiva alta exigida por Iraola, enquanto a recente contratação por empréstimo de Ronald Araujo oferece experiência vital.
Em outro setor, espera-se que Milos Kerkez se adapte em sua segunda temporada em Anfield. Sob a orientação do treinador que anteriormente tirou o melhor dele no Bournemouth, o lateral pode estar a caminho de uma temporada de afirmação à medida que se encaixa no sistema do técnico.
Intensidade ofensiva e criatividade
O meio-campo e o ataque serão o motor do sistema de Iraola, com Dominik Szoboszlai cotado para ser um componente crucial. A capacidade de pressão de elite do húngaro faz dele um encaixe perfeito para as exigências de alta intensidade do novo treinador, permitindo que ele brilhe em sua função preferida.
Florian Wirtz também está pronto para uma temporada significativa, com sua intensa taxa de trabalho sem a bola perfeitamente adequada ao estilo de Iraola. Mais à frente, Alexander Isak comandará o ataque, buscando aproveitar o compromisso do treinador com a pressão inteligente para redescobrir seu toque clínico diante do gol.
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De olho no futuro
Embora a base da equipe esteja definida, o clube segue sendo ligado a reforços, especialmente pelos lados do campo. Bradley Barcola, do PSG, continua sendo um alvo prioritário e, se o Liverpool conseguir acertar sua contratação, ele ofereceria um reforço dinâmico para a ponta.
Com o elenco ainda em evolução, Iraola estará focado em lapidar talentos como o jovem Rio Ngumoha. Ao equilibrar estrelas já estabelecidas com ajustes táticos ambiciosos e possíveis novas contratações, o treinador pretende montar uma equipe competitiva, pronta para brigar em todas as frentes nesta temporada, alinhando um 4-2-3-1 com Alisson; Guela Doue, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Rio Ngumoha e Bradley Barcola; além de Alexander Isak.
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