A nomeação de Iraola como técnico do Liverpool marca uma mudança significativa em relação ao período de seu antecessor. O espanhol chega com uma filosofia frequentemente descrita como futebol “rock and roll”, priorizando o mesmo estilo de alta intensidade e pressão alta que anteriormente definiu a era de ouro do clube em Anfield.

Voltar a essa abordagem em alta rotação deve favorecer boa parte do elenco atual, mesmo após as mudanças significativas pelas quais ele passou nos últimos anos. De acordo com o Planet Football, espera-se que Iraola prefira a formação 4-2-3-1, embora sua implementação tática específica seja diferente da configuração vista na temporada passada.



