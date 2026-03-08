Getty Images
Previsão de estreia na Premier League para JJ Gabriel, já que o jovem prodígio do Manchester United é comparado ao astro do Barcelona, Lamine Yamal
Por que Gabriel ainda não estreou no time principal do Manchester United
Gabriel só completou 15 anos em outubro de 2025, o que significa que ele ainda não pode jogar na Premier League. Ele poderia ter representado o United na FA Cup nesta temporada, mas os Red Devils foram derrotados pelo Brighton na terceira rodada da competição.
Essa situação mantém Gabriel nas categorias de base por enquanto, com uma contribuição impressionante sendo feita no nível juvenil. Ele tem se destacado nas partidas da Premier League Sub-18 e na FA Youth Cup.
Gabriel é comparado ao jovem prodígio do Barcelona, Yamal
Ele é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial, e o United está trabalhando duro para garantir que seja ele quem se beneficie desse potencial indiscutível. Grandes clubes europeus, como o Barcelona, já demonstraram interesse em Gabriel.
Os termos profissionais estão sendo preparados para o jovem, com a expectativa de que ele siga um caminho semelhante ao que Yamal, vice-campeão da Bola de Ouro de 2025, trilhou na Catalunha.
Yamal estreou-se no Barça aos 15 anos, enquanto Max Dowman tinha a mesma idade quando se destacou no Arsenal nesta temporada. Gabriel está pronto para bater à porta do Old Trafford, com um colega da academia a apostar que ele vai derrubar essa barreira.
Quando Gabriel está sendo apoiado para fazer sua estreia na Premier League
Wes Brown, que se tornou campeão da Premier League e da Liga dos Campeões com o United, falou ao Metro sobre Gabriel e quando ele poderia ser lançado no time principal: “O talento está lá. Um talento incrível.
“É uma questão de timing com JJ Gabriel. Para o United, é uma questão de colocá-lo no momento certo, onde ele possa ter um bom desempenho e ser apreciado. O melhor exemplo é o que o Barcelona fez com Lamine Yamal. O talento estava lá, sabemos disso agora. Se você o colocar muito cedo e não der certo, a porta pode se fechar um pouco. Todos sabem o quanto você é talentoso, mas as oportunidades podem diminuir.
“O que eu diria, ao observar Gabriel, é que ele é destemido, está sempre tentando fazer algo acontecer. A maneira como ele passa pelos jogadores é incrível.
“Na próxima temporada, ele definitivamente estará na conversa, mas será uma questão de timing. Não é para pressioná-lo e dizer ‘precisamos de você’, porque você não precisa disso nessa idade. Ele só precisa aproveitar o futebol e, quando as oportunidades surgirem, aproveitá-las. Mas isso vai acontecer para ele.”
Rooney seguirá Gabriel e entrará para o time titular do Manchester United?
Gabriel está atualmente jogando ao lado de Kai Rooney, filho do maior artilheiro de todos os tempos do United, Wayne. Ambos são considerados as estrelas do futuro dos Red Devils, com seus talentos evidentes prestes a se juntarem a um grupo de talentos ofensivos que já inclui nomes como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e Bruno Fernandes.
