Previsão de estreia na Premier League para JJ Gabriel, já que o jovem prodígio do Manchester United é comparado ao astro do Barcelona, Lamine Yamal

Wes Brown, que se tornou campeão da Premier League e da Liga dos Campeões com o United, falou ao Metro sobre Gabriel e quando ele poderia ser lançado no time principal: “O talento está lá. Um talento incrível.

“É uma questão de timing com JJ Gabriel. Para o United, é uma questão de colocá-lo no momento certo, onde ele possa ter um bom desempenho e ser apreciado. O melhor exemplo é o que o Barcelona fez com Lamine Yamal. O talento estava lá, sabemos disso agora. Se você o colocar muito cedo e não der certo, a porta pode se fechar um pouco. Todos sabem o quanto você é talentoso, mas as oportunidades podem diminuir.

“O que eu diria, ao observar Gabriel, é que ele é destemido, está sempre tentando fazer algo acontecer. A maneira como ele passa pelos jogadores é incrível.

“Na próxima temporada, ele definitivamente estará na conversa, mas será uma questão de timing. Não é para pressioná-lo e dizer ‘precisamos de você’, porque você não precisa disso nessa idade. Ele só precisa aproveitar o futebol e, quando as oportunidades surgirem, aproveitá-las. Mas isso vai acontecer para ele.”