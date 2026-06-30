“Prevenir gols, não defender chutes” - Matt Freese, da seleção masculina dos EUA, aguarda seu momento na Copa do Mundo enquanto os treinos o mantêm em forma

IRVINE, Califórnia — Matt Freese conhece os números. Ele sabe que, em uma partida comum, o goleiro tem apenas alguns minutos — se tanto — em que realmente entra em ação. A realidade assustadora é que um legado pode ser construído em apenas um ou dois segundos. O resto da partida? Muito tempo sentado, esperando que esses momentos decisivos aconteçam.

Só que não é assim que o goleiro da Seleção Masculina dos EUA vê as coisas. Os termos “goleiro” e “defensor de chutes” são sinônimos, mas, aos olhos de Freese, a questão é muito mais complicada do que isso. Defender chutes, na visão de Freese, é apenas a última parte do seu trabalho. É parte dele, é claro, mas a realidade é que é a última parte. É o passo final, não o primeiro. Para Freese, defender um chute é a parte que acontece quando tudo o mais não consegue impedir aquele chute por ele.

Em duas partidas, Freese enfrentou apenas três chutes. E ele está totalmente satisfeito em manter as coisas assim.

“A primeira coisa é reconhecer que a função do goleiro é a prevenção de gols”, diz ele aoGOAL. “Não é defender chutes. Como goleiro, você deve impedir que os gols aconteçam. Parte disso se manifesta de maneiras que grande parte do público não vê e não reconhece. É o posicionamento, a tomada de decisões, a organização da defesa. Você tenta impedir os chutes antes mesmo que eles aconteçam.

“Mesmo que não seja eu quem defenda o chute, trata-se de criar um ambiente dentro da nossa defesa que não permita que os gols sejam marcados. Como impedir essas jogadas antes mesmo que elas se transformem em chutes?”

Tudo isso para dizer que a posição mais solitária do futebol talvez não seja tão solitária assim. Ser goleiro, como tudo neste esporte, é um esforço coletivo. É o homem na rede, mas também os dez homens à sua frente. E, igualmente crucial, são as inúmeras pessoas atrás dele também. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é a grande lição que Freese tirou deste verão. É preciso uma aldeia inteira e, até agora, a dele tem ido muito além do esperado.

“Ouvi a vida toda que você se aproxima tanto dos companheiros durante uma Copa do Mundo que se torna uma família”, diz Freese, “e eu não sabia realmente o que as pessoas queriam dizer com isso até agora. Agora que estou aqui, entendo... Nós realmente dissemos desde o início que queremos conquistar algo. Queremos fazer algo e entrar para a história.”

A história mostra que, em algum momento, Freese precisará desempenhar seu papel antes que esta campanha na Copa do Mundo chegue ao fim. Goleiros raramente passam por torneios ilesos e sem serem postos à prova, o que significa que o momento de Freese está chegando. Haverá a necessidade de uma grande defesa em algum momento, uma que faça a diferença para uma equipe de 26 jogadores e uma torcida de milhões. Quando esse momento chegar, Freese estará pronto para ele? Essa é a questão, não é mesmo?

Então, como Freese está se preparando para seu grande momento? A resposta clichê seria “da mesma forma de sempre”, mas quando Freese diz isso, ele fala sério.