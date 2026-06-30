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Matt Freese GFXGOAL
Ryan Tolmich

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“Prevenir gols, não defender chutes” - Matt Freese, da seleção masculina dos EUA, aguarda seu momento na Copa do Mundo enquanto os treinos o mantêm em forma

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M. Freese
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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo

EXCLUSIVO: O GOAL conversou com o goleiro americano para discutir as lembranças que ele quer criar e por que agora não é o momento de pensar nisso

IRVINE, Califórnia — Matt Freese conhece os números. Ele sabe que, em uma partida comum, o goleiro tem apenas alguns minutos — se tanto — em que realmente entra em ação. A realidade assustadora é que um legado pode ser construído em apenas um ou dois segundos. O resto da partida? Muito tempo sentado, esperando que esses momentos decisivos aconteçam.

Só que não é assim que o goleiro da Seleção Masculina dos EUA vê as coisas. Os termos “goleiro” e “defensor de chutes” são sinônimos, mas, aos olhos de Freese, a questão é muito mais complicada do que isso. Defender chutes, na visão de Freese, é apenas a última parte do seu trabalho. É parte dele, é claro, mas a realidade é que é a última parte. É o passo final, não o primeiro. Para Freese, defender um chute é a parte que acontece quando tudo o mais não consegue impedir aquele chute por ele.

Em duas partidas, Freese enfrentou apenas três chutes. E ele está totalmente satisfeito em manter as coisas assim.

“A primeira coisa é reconhecer que a função do goleiro é a prevenção de gols”, diz ele aoGOAL. “Não é defender chutes. Como goleiro, você deve impedir que os gols aconteçam. Parte disso se manifesta de maneiras que grande parte do público não vê e não reconhece. É o posicionamento, a tomada de decisões, a organização da defesa. Você tenta impedir os chutes antes mesmo que eles aconteçam.

“Mesmo que não seja eu quem defenda o chute, trata-se de criar um ambiente dentro da nossa defesa que não permita que os gols sejam marcados. Como impedir essas jogadas antes mesmo que elas se transformem em chutes?”

Tudo isso para dizer que a posição mais solitária do futebol talvez não seja tão solitária assim. Ser goleiro, como tudo neste esporte, é um esforço coletivo. É o homem na rede, mas também os dez homens à sua frente. E, igualmente crucial, são as inúmeras pessoas atrás dele também. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é a grande lição que Freese tirou deste verão. É preciso uma aldeia inteira e, até agora, a dele tem ido muito além do esperado.

“Ouvi a vida toda que você se aproxima tanto dos companheiros durante uma Copa do Mundo que se torna uma família”, diz Freese, “e eu não sabia realmente o que as pessoas queriam dizer com isso até agora. Agora que estou aqui, entendo... Nós realmente dissemos desde o início que queremos conquistar algo. Queremos fazer algo e entrar para a história.”

A história mostra que, em algum momento, Freese precisará desempenhar seu papel antes que esta campanha na Copa do Mundo chegue ao fim. Goleiros raramente passam por torneios ilesos e sem serem postos à prova, o que significa que o momento de Freese está chegando. Haverá a necessidade de uma grande defesa em algum momento, uma que faça a diferença para uma equipe de 26 jogadores e uma torcida de milhões. Quando esse momento chegar, Freese estará pronto para ele? Essa é a questão, não é mesmo?

Então, como Freese está se preparando para seu grande momento? A resposta clichê seria “da mesma forma de sempre”, mas quando Freese diz isso, ele fala sério.

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Um homem de rotina

    Nos dias que antecederam sua estreia na Copa do Mundo, Freese fez o que sempre faz. O goleiro de 27 anos é um homem de hábitos, e os hábitos são importantes. Ao manter esses hábitos, a Copa do Mundo parece um pouquinho mais normal do que seria de outra forma.

    Ele revelou antes do torneio que havia trazido seu despertador de casa. Afinal, como você pode seguir uma rotina se o seu dia já começa mal? Não é a única coisa que ele trouxe para tentar fazer com que seu hotel no sul da Califórnia pareça um pouco mais com sua casa em Nova York. Para que ele tenha sucesso, esse tipo de coisa não é apenas agradável; é necessário.

    “Estou mantendo minha regra de não levar celular para o quarto”, diz ele. “Trouxe uma chaleira e chá de camomila orgânico a granel. Tomo isso quase todas as noites aqui. É o que faço em casa, então é importante manter essas rotinas aqui. Miles Robinson e eu tomamos o chá juntos sempre que eu preparo.

    “É difícil, sim, mas é algo em que sou firme: manter minhas rotinas, porque sei que elas funcionam para mim e me preparam bem.”

    Nessas rotinas, Freese encontra estrutura. Ele também encontra familiaridade e, com a familiaridade, a preparação para um jogo não parece diferente. É por isso que, até agora nesta Copa do Mundo, Freese tem jogado com a mesma compostura e calma que demonstra na maioria dos jogos desde que assumiu como titular do New York City FC há dois anos ou desde que assumiu o papel de goleiro titular da Seleção dos EUA no verão passado.

    Até agora nesta Copa do Mundo, Freese foi titular duas vezes — contra o Paraguai e contra a Austrália. Os jogos foram, em grande parte, tranquilos do lado de Freese em campo. Contra o Paraguai, a Seleção dos EUA sofreu apenas um gol em um chute resultante de uma jogada ensaiada rápida. Contra a Austrália, Freese foi forçado a fazer duas defesas enquanto os EUA conquistavam uma vitória por 2 a 0 sobre os Socceroos.

    Os números mostram que Freese, de modo geral, tem sido bem protegido pelos jogadores à sua frente. Em duas partidas, suas 17 intervenções dentro da área foram a quarta menor marca entre os goleiros da Copa do Mundo. E suas 15 intervenções fora da área? Empatado em terceiro lugar entre os que menos atuaram.

    Isso significa que, como disse Freese, houve muita prevenção de chutes, mesmo que não tenha havido muitos chutes defendidos. Significa também que, nesses momentos tranquilos entre essas 32 intervenções combinadas, muita coisa está acontecendo. A mente de Freese está sempre analisando os cenários em campo nesses momentos.

    Exceto por um. Em um momento, ele se permitiu refletir sobre outra coisa.

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  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Absorvendo tudo

    As rotinas de Freese têm evitado que ele se deixe levar pelo momento. Se ele fizer o que sempre faz, esses jogos serão como qualquer outro. Só que não são. Até ele mesmo reconhece isso.

    Por isso, antes de sua estreia na Copa do Mundo contra o Paraguai, ele se permitiu um segundo inteiro, talvez dois, para aceitar esse fato.

    “Eu me permiti, ao entrar em campo para aquele primeiro jogo, tentar absorver tudo, porque tinha dito a mim mesmo que, assim que o apito soasse contra o Paraguai, não haveria mais emoções nem nada para absorver”, diz ele. “Haverá emoções, mas depois que o apito soar, é hora de entrar em campo. Então, estávamos entrando em campo, e eu apenas me dei um, dois, talvez um segundo e meio, olhei para cima e absorvi tudo.”

    Freese admite que muitas coisas passaram pela sua cabeça naquele segundo e meio. Vinte e sete anos de trabalho se resumiram àquele único momento e àquela única entrada em campo. Inúmeros treinos e centenas de jogos — tudo isso levou a isso. De todos esses momentos e lembranças, o que veio à sua mente?

    “Rapidamente me lembrei de quando meu irmão e eu conversávamos sobre coisas assim e sonhávamos com um momento como esse”, diz ele. “Durou aquele segundo e meio, mas depois disso e desde então, não refleti muito, e não pretendo refletir muito até que o torneio termine, simplesmente porque, naquele momento, gosto de manter o foco e lembrar que há um trabalho a ser feito.”

    Uma das coisas pelas quais Freese é grato, diz ele, é que sua família tem estado por perto para aproveitar tudo isso, mesmo que ele não esteja. Muitos entes queridos fizeram parte deste verão: três irmãos, sua mãe, seu padrasto e um monte de parceiros. Além disso, há sua namorada e a família dela também, formando uma torcida e tanto.

    “Isso meio que dá uma desculpa para todo mundo se reunir e passar um tempo juntos como uma família”, diz ele. “Acho que essa é uma das coisas bonitas do esporte, e algo pelo qual estou realmente grato neste momento.”

    Além disso, Freese também é grato por sua nova família, aquela com a qual foi escolhido para passar este verão enquanto representa o país. Isso inclui cada um dos seus 25 irmãos da Copa do Mundo, com quem passou o último mês lutando lado a lado. Também inclui a famosa união dos goleiros, que tem um lugar único no ecossistema da Seleção Masculina dos EUA.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O trabalho árduo

    “Recomendo a vocês, e a quem mais estiver por aí”, disse o goleiro da Seleção Masculina dos EUA, Chris Brady, àGOAL em maio, “se estiverem por lá, assistam a um treino do Toni. É um tipo de treino totalmente diferente.”

    O “Toni” a que Brady se refere é o treinador de goleiros da Seleção Masculina dos EUA, Toni Jimenez. O ex-jogador da seleção espanhola é, há muito tempo, o especialista em goleiros de Mauricio Pochettino. Seus treinos, assim como os de Pochettino, são extenuantes.

    “Quando estamos treinando, você precisa estar 100% concentrado, e isso é proposital”, diz Freese sobre esses treinos. “É para te preparar para uma partida, porque não dá para relaxar durante o jogo. Não há nem um milésimo de segundo em que você possa se distrair durante a partida. Você precisa estar totalmente concentrado o tempo todo. Precisa estar pronto a qualquer momento para absolutamente qualquer coisa, e isso cria um ambiente de treinamento competitivo e intenso, que eu adoro.”

    A competição tem sido acirrada. No último ano, essa disputa foi por vagas no elenco e pela posição de titular. As vagas no elenco foram para Freese, Brady e Matt Turner. A disputa pela titularidade foi decidida no último minuto e ainda pode se estender. Freese foi titular nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, enquanto Turner voltou ao gol na derrota da Seleção dos EUA por 3 a 2 para a Turquia na última partida da fase de grupos.

    O grupo de goleiros já está junto há mais de um mês, e seu tamanho cresceu bastante. São os três goleiros convocados, além de Jimenez e do chefe de goleiros da Federação de Futebol dos EUA, Jack Robinson. Também é possível incluir Diego Kochen, Andrew Rick e Julian Eyestone, já que todos participaram por períodos como goleiros de treino.

    “Acho que a união entre os goleiros está sempre presente”, diz Freese. “É uma posição única, pois você passa 50% do tempo de treino sozinho com os outros goleiros, mas é ótimo estar nesse grupo, conversando com Toni, Jack Robinson, Matty e Chris. Estamos trocando ideias e aprendendo uns com os outros, absorvendo as informações do Toni e discutindo-as. Estamos trabalhando em busca da perfeição.”

    É claro que a perfeição não existe. Mas é esse o objetivo. Para que a Seleção Masculina dos EUA chegue longe nesta Copa do Mundo, ela precisará de algo próximo dessa perfeição, especialmente por parte do goleiro.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Memórias e momentos

    Durante o treinamento, Freese foi questionado sobre o legado dos goleiros dos EUA e seu desejo de fazer parte dele. Tim Howard, Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel — todos tiveram momentos marcantes. Todos se tornaram lendas. Todos estabeleceram um padrão que, até hoje, continua a definir a posição de goleiro nos EUA.

    Freese respondeu. Ele não se sentiu intimidado por esse legado, disse ele; sentiu-se inspirado por ele. Ele tem lembranças de assistir Howard, em particular. Essa é a principal razão pela qual escolheu o número 24 neste verão: para homenagear o icônico “Secretário de Defesa” que cresceu acompanhando. Ver Howard fazer história com a Seleção Masculina dos EUA é uma das lembranças mais queridas de Freese. Este verão é sua chance de criar as suas próprias.

    “Mauricio costuma falar sobre criar memórias juntos, e memórias são coisas que unem as pessoas”, diz ele. “Quero que este grupo seja memorável. Quero que criemos nossas próprias memórias e as guardemos para nós mesmos, mas também quero que o garoto de sete anos que joga basquete, futebol e beisebol tenha boas lembranças com o pai ao nos assistir jogar nestes últimos três jogos, no próximo jogo e, espero, em jogos futuros depois disso.

    “Estamos criando memórias para nós mesmos, mas também estamos criando memórias para os fãs de esportes deste país e inspirando outras pessoas.”

    Algumas dessas lembranças já foram criadas. Elas surgiram nos corredores de hotéis e em longas viagens de ônibus. Surgiram na praia e no campo de treinamento. Surgiram em algum momento depois que o despertador toca e antes que a chaleira ferva o chá de camomila orgânico a granel daquele dia. Freese pode não estar com disposição para reflexões agora, mas um dia estará, e ele já sabe quais momentos vai relembrar.

    “Há momentos ao longo da pré-temporada”, ele começa, “tanto dentro quanto fora de campo, em que você diz a si mesmo: ‘Tudo bem, isso é algo que vou lembrar quando estiver mais velho’.” Quando todos nós nos encontrarmos daqui a 30 anos ou algo assim, como a seleção da Copa do Mundo de 94 voltando a Chicago para o jogo de despedida, tenho certeza de que eles conversaram sobre essas lembranças, deram algumas risadas e relembraram esses momentos.

    “Há momentos em que algo incrivelmente engraçado acontece à mesa de jantar, ou alguma jogada incrível ocorre durante uma partida, em que você simplesmente tem um instante para refletir. Você percebe isso e diz: ‘É, isso vai ser algo de que vamos nos lembrar juntos’.”

    Mais momentos estão por vir. Talvez alguns façam parte da próxima rotina de Freese. Talvez aconteçam contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final. Talvez haja mais por vir depois dessa partida. Talvez Freese seja a razão pela qual isso aconteça.

    Se não, tudo bem também. Ele não é o criador de memórias da Seleção Masculina dos EUA; ele é o goleiro da Seleção Masculina dos EUA. Essas duas funções podem se alinhar antes que tudo isso chegue ao fim. Se isso acontecer, Freese sabe que está pronto, porque a próxima partida, por mais importante que seja, não é diferente das anteriores.

    “É um sonho que se tornou realidade”, diz ele, fazendo uma pausa antes de concluir seu pensamento com um pequeno esclarecimento. “É parte de um sonho que se tornou realidade, mas ainda há muito trabalho a ser feito até que esse sonho seja totalmente realizado.”

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