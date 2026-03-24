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"Preste atenção!" — A exclusão de Neymar da seleção brasileira leva Romário a enviar uma mensagem furiosa a Carlo Ancelotti
A ausência de Neymar causa polêmica
A decisão do técnico da seleção brasileira, Ancelotti, de deixar Neymar de fora da convocação para os próximos amistosos de março provocou uma grande polêmica em toda a América do Sul. Apesar da longa ausência do jogador de 34 anos dos palcos internacionais após uma grave lesão no joelho sofrida no final de 2023, tanto o público brasileiro quanto ex-jogadores continuam divididos quanto à sua utilidade. Enquanto Ancelotti parece estar priorizando a preparação física para os jogos e uma nova geração de talentos, Romário acredita que a seleção está descartando sua arma mais potente prematuramente.
- AFP
"Preste atenção, senhor!"
Em entrevista ao Jornal O Dia, Romário foi contundente em relação aos rigorosos critérios físicos aplicados a jogadores do calibre de Neymar, argumentando que o talento de ponta deve sempre ter prioridade. O herói da Copa do Mundo de 1994 afirmou: “Um craque tem que jogar. A seleção é o lugar dos melhores e mais talentosos. A preparação para a Copa do Mundo dura um mês, tempo suficiente para um atleta se recuperar, tanto física quanto tecnicamente, ganhar ritmo de jogo e criar entrosamento com o grupo.
“Todos sabem disso, mas é sempre necessário repetir: é melhor ter um craque como o Neymar, mesmo que ele não esteja a 100%, do que convocar qualquer outro jogador. O talento não deve ser desperdiçado. E um técnico nunca pode prescindir dele. Ainda tenho esperança de ver o Neymar provar em campo, no Campeonato Brasileiro, que ele merece estar na lista final e trazer para casa o sexto título mundial.
“Quero deixar claro que, embora seja totalmente a favor da participação de Neymar, continuarei apoiando a busca pelo ‘Hexa’ mesmo que ele não vá. Mas a mensagem é clara: preste atenção, técnico!”
Ronaldo junta-se ao coro
A pressão sobre Ancelotti está aumentando, já que Ronaldo Nazário também deu seu importante apoio ao argumento. Embora mais comedido do que Romário, “O Fenômeno” disse à CNN Brasil que não é necessário avaliar Neymar, dado seu histórico comprovado de 79 gols em 128 partidas pela seleção. “Se Neymar estiver em boa forma física, eu o levaria para a Copa do Mundo. Vou torcer para que o Neymar esteja bem fisicamente. Se estiver, tenho certeza de que o Ancelotti vai levá-lo. Ele pode ajudar”, disse Ronaldo. “Talvez ele não jogue todas as partidas, mas é um jogador que já provou seu valor em todos os lugares por onde passou. Ultimamente, ele vem passando por lesões graves, mas não precisamos testar o Neymar para levá-lo à Copa do Mundo. Se o Neymar estiver em boa forma física, eu o levaria.”
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A corrida de Neymar para recuperar a forma física
O foco imediato de Neymar é silenciar os críticos que ainda restam antes do anúncio da lista definitiva da Seleção para a Copa do Mundo, em maio. Apesar de sua qualidade de ponta, a regularidade continua sendo a prioridade; o atacante já perdeu cinco partidas pelo Santos nesta temporada, embora tenha marcado três gols e dado uma assistência em apenas três partidas da Série A brasileira. Para Ancelotti, os próximos amistosos contra a França e a Croácia servem como um teste decisivo para verificar se a Seleção consegue brilhar criativamente sem seu antigo craque.