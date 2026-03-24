"Preste atenção!" — A exclusão de Neymar da seleção brasileira leva Romário a enviar uma mensagem furiosa a Carlo Ancelotti

Em entrevista ao Jornal O Dia, Romário foi contundente em relação aos rigorosos critérios físicos aplicados a jogadores do calibre de Neymar, argumentando que o talento de ponta deve sempre ter prioridade. O herói da Copa do Mundo de 1994 afirmou: “Um craque tem que jogar. A seleção é o lugar dos melhores e mais talentosos. A preparação para a Copa do Mundo dura um mês, tempo suficiente para um atleta se recuperar, tanto física quanto tecnicamente, ganhar ritmo de jogo e criar entrosamento com o grupo.

“Todos sabem disso, mas é sempre necessário repetir: é melhor ter um craque como o Neymar, mesmo que ele não esteja a 100%, do que convocar qualquer outro jogador. O talento não deve ser desperdiçado. E um técnico nunca pode prescindir dele. Ainda tenho esperança de ver o Neymar provar em campo, no Campeonato Brasileiro, que ele merece estar na lista final e trazer para casa o sexto título mundial.

“Quero deixar claro que, embora seja totalmente a favor da participação de Neymar, continuarei apoiando a busca pelo ‘Hexa’ mesmo que ele não vá. Mas a mensagem é clara: preste atenção, técnico!”