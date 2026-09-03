AFP
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Prestando homenagem ao GOAT! Argentina vai interromper TODAS as partidas para uma emocionante saudação à aposentadoria de Lionel Messi
Uma homenagem nacional ao ícone
Em um movimento que destaca o status inigualável do lendário atacante, a AFA confirmou na quarta-feira que todas as partidas das ligas nacionais serão paralisadas aos 10 minutos do primeiro tempo para um minuto inteiro de aplausos. A homenagem abrangerá todas as divisões e modalidades masculinas e femininas, garantindo que todos os cantos do futebol argentino reconheçam as contribuições históricas do jogador de 39 anos.
O comunicado oficial da AFA detalhou os planos logísticos para as celebrações do fim de semana, afirmando: "Na próxima rodada, em todas as divisões e modalidades masculinas e femininas, as partidas serão paralisadas aos 10 minutos do primeiro tempo para um minuto de aplausos em reconhecimento à carreira de Lionel Messi pela seleção argentina."
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Homenagens visuais e montagens nas redes sociais
Além dos aplausos sincronizados, a AFA determinou que a atmosfera nos estádios reflita a dimensão da ocasião. A entidade orientou os clubes a utilizarem suas instalações modernas para exibir, uma última vez, a magia do ex-astro de Barcelona e PSG.
Espera-se que esse conteúdo em vídeo destaque os melhores momentos de uma carreira que começou com a estreia no time principal em 2005. Ao longo de 21 anos, Messi se transformou no maior artilheiro da história da Argentina, com impressionantes 125 gols. Sua longevidade também foi igualmente impressionante, já que disputou um recorde de seis Copas do Mundo e, por fim, ergueu o troféu em 2022 para encerrar o jejum de 36 anos de seu país.
A última palavra emocionante de Messi
A notícia da homenagem chega pouco depois de Messi recorrer ao Instagram para compartilhar uma nota emocionante, escrita à mão em espanhol, confirmando que a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha foi sua última partida por seu país. Foi um fim melancólico para uma trajetória internacional brilhante, mas que o jogador considera necessário, dada a sua idade e condição física.
Em sua mensagem crua e honesta, Messi admitiu a dificuldade de se afastar da equipe que liderou por tanto tempo. "Dei tudo de mim; não tenho mais nada a dar", escreveu Messi no Instagram na segunda-feira. "Foi uma decisão que doeu - e ainda dói lá no fundo -, mas entendo que a hora chegou."
- Getty Images Sport
Legado do GOAT
A saída de Messi deixa um vazio na seleção argentina que talvez nunca seja realmente preenchido. Embora a final de 2026 tenha terminado em decepção, seu legado já estava assegurado quatro anos antes. Messi finalmente conquistou a Copa do Mundo com a Argentina em 2022, a primeira do país em 36 anos e a terceira no total.
Enquanto a nação se prepara para um fim de semana de reflexão e gratidão, a pausa no 10º minuto será uma lembrança comovente do número que se tornou sinônimo de sua magia. Desde os primeiros dias como um adolescente precoce até os anos finais como o veterano do elenco, o impacto de Messi na Argentina foi total.
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