Em um movimento que destaca o status inigualável do lendário atacante, a AFA confirmou na quarta-feira que todas as partidas das ligas nacionais serão paralisadas aos 10 minutos do primeiro tempo para um minuto inteiro de aplausos. A homenagem abrangerá todas as divisões e modalidades masculinas e femininas, garantindo que todos os cantos do futebol argentino reconheçam as contribuições históricas do jogador de 39 anos.

O comunicado oficial da AFA detalhou os planos logísticos para as celebrações do fim de semana, afirmando: "Na próxima rodada, em todas as divisões e modalidades masculinas e femininas, as partidas serão paralisadas aos 10 minutos do primeiro tempo para um minuto de aplausos em reconhecimento à carreira de Lionel Messi pela seleção argentina."