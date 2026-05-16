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Presidente do Real Madrid corre o risco de receber uma suspensão severa por ter feito comentários sobre “roubo ou corrupção”, enquanto os árbitros apresentam queixa à Federação Espanhola de Futebol
Sindicato dos árbitros rebate Perez
O sindicato de árbitros AESAF apresentou oficialmente uma queixa à Comissão Disciplinar da RFEF na sequência dos comentários feitos por Florentino Pérez durante uma coletiva de imprensa na última terça-feira. O presidente do Real Madrid não mediu palavras ao avaliar o nível da arbitragem na Espanha, utilizando termos que provocaram uma forte reação institucional.
Em seu comunicado, o sindicato argumentou que a retórica de Pérez ultrapassou um limite que não pode ser justificado pela liberdade de expressão. O sindicato considera que essas declarações “não podem ser justificadas pelo exercício legítimo da liberdade de expressão nem da crítica esportiva, uma vez que o Sr. Pérez não se limita a apontar erros específicos de arbitragem, mas atribui ao corpo arbitral a prática de um crime contínuo de corrupção ao longo de duas décadas”.
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Possibilidade de suspensão de dois anos
De acordo com o Mundo Deportivo, o dirigente do Real Madrid pode enfrentar medidas disciplinares nos termos da regulamentação do futebol espanhol por suas acusações de “furto ou corrupção” na La Liga. O Código Disciplinar da RFEF prevê duas vias possíveis de sanção, sendo que uma delas acarreta consequências significativamente mais severas para a hierarquia do clube do que a outra.
No cenário disciplinar mais extremo, Pérez poderia enfrentar suspensão de funções relacionadas ao futebol por um período de um mês a dois anos, nos termos do Artigo 94 do Código Disciplinar da RFEF. No entanto, o desfecho mais provável seria uma multa financeira nos termos do Artigo 106, em vez de uma suspensão.
Também estão em discussão sanções menos severas
Embora paira a ameaça de uma suspensão de dois anos, especialistas sugerem que uma sanção financeira é o desfecho mais provável. O artigo 106 do código trata especificamente das “declarações, por qualquer meio, sobre membros do corpo arbitral ou membros dos órgãos reguladores de garantia”, estabelecendo um quadro para punir aqueles que questionam a integridade dos árbitros.
As regras especificam que “será sancionada a realização, por qualquer pessoa sujeita à disciplina esportiva, de declarações por qualquer meio que questionem a honestidade e a imparcialidade de qualquer membro do corpo de arbitragem ou dos órgãos da RFEF, bem como declarações que impliquem em desaprovação da atividade de qualquer membro dos referidos corpos, quando realizadas com desprezo ou quando for utilizada linguagem ofensiva, insultuosa, humilhante ou obscena”.
Para os dirigentes de clubes, isso normalmente resulta em uma multa que varia de € 601 a € 3.005,06.
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As declarações anteriores de Perez sobre Negreira
As tensões entre o Real Madrid e o Barcelona aumentaram drasticamente depois que Pérez reacendeu a polêmica em torno do caso Negreira, alegando que seu clube havia sido privado de vários títulos da liga. Durante uma acalorada coletiva de imprensa, Pérez sugeriu que seu total de sete títulos da La Liga poderia ter sido duplicado, argumentando que até sete campeonatos adicionais haviam sido efetivamente “roubados” do clube devido ao que ele descreveu como irregularidades de longa data que afetam o futebol espanhol.
Pérez chegou a classificar o caso Negreira como “o maior escândalo da história do futebol” e revelou que o Real Madrid está preparando um dossiê detalhado para apresentar à UEFA. O Barcelona respondeu rapidamente, confirmando que o departamento jurídico do clube está analisando as acusações e avaliando possíveis ações legais, ao mesmo tempo em que reiterou sua negação de longa data de qualquer irregularidade esportiva ligada ao caso. As declarações intensificaram ainda mais as tensões entre os dois maiores clubes da Espanha.