Presidente do Real Madrid corre o risco de receber uma suspensão severa por ter feito comentários sobre “roubo ou corrupção”, enquanto os árbitros apresentam queixa à Federação Espanhola de Futebol

O sindicato de árbitros AESAF apresentou oficialmente uma queixa à Comissão Disciplinar da RFEF na sequência dos comentários feitos por Florentino Pérez durante uma coletiva de imprensa na última terça-feira. O presidente do Real Madrid não mediu palavras ao avaliar o nível da arbitragem na Espanha, utilizando termos que provocaram uma forte reação institucional.

Em seu comunicado, o sindicato argumentou que a retórica de Pérez ultrapassou um limite que não pode ser justificado pela liberdade de expressão. O sindicato considera que essas declarações “não podem ser justificadas pelo exercício legítimo da liberdade de expressão nem da crítica esportiva, uma vez que o Sr. Pérez não se limita a apontar erros específicos de arbitragem, mas atribui ao corpo arbitral a prática de um crime contínuo de corrupção ao longo de duas décadas”.