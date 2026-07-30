Presidente do PSG rejeita pressão da Uefa para desafiar Gianni Infantino na eleição da Fifa em resposta ao plano da Copa do Mundo

Apesar do lobby significativo das associações europeias de futebol, o presidente do PSG não tem qualquer intenção de entrar na disputa. Uma fonte próxima ao dirigente catariano esclareceu sua posição ao dizer à RMC Sport: "Nasser não tem absolutamente nenhuma ambição, nenhuma intenção nem qualquer interesse nesse cargo na Fifa. Ele continuará apoiando discretamente todas as instituições globais e europeias do futebol."

O European Football Clubs (EFC), do qual Al-Khelaifi é o atual presidente, tem sido um opositor contundente da proposta de venda das participações comerciais da Fifa. Diante da forte resistência do EFC ao plano, dirigentes continentais viam em sua principal figura um candidato natural para levar esse embalo à corrida presidencial. Seu perfil o tornaria um candidato formidável, dado seu controle sobre o PSG e seu papel influente no BeIN Media Group. No entanto, pessoas próximas a ele descartaram os rumores como "hype da mídia", insistindo que suas prioridades estão em outro lugar.



