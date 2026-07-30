AFP
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Presidente do PSG rejeita pressão da Uefa para desafiar Gianni Infantino na eleição da Fifa em resposta ao plano da Copa do Mundo
A Uefa busca um adversário para Infantino
As tensões nos mais altos níveis do futebol mundial aumentaram após uma proposta controversa para estabelecer e vender uma entidade comercial da Fifa. Em resposta, a Uefa tem procurado ativamente um candidato de peso para desafiar Infantino na próxima eleição presidencial de março de 2027.
Reportagens da Politico confirmaram que dirigentes continentais viam o Al-Khelaifi como uma potencial força unificadora contra as mais recentes manobras financeiras de Infantino. A tensão decorre do plano da Fifa de vender partes de seus direitos comerciais, um movimento que foi descrito por alguns críticos como "vender a Copa do Mundo."
- Getty
Al-Khelaifi define sua posição sobre o futuro
Apesar do lobby significativo das associações europeias de futebol, o presidente do PSG não tem qualquer intenção de entrar na disputa. Uma fonte próxima ao dirigente catariano esclareceu sua posição ao dizer à RMC Sport: "Nasser não tem absolutamente nenhuma ambição, nenhuma intenção nem qualquer interesse nesse cargo na Fifa. Ele continuará apoiando discretamente todas as instituições globais e europeias do futebol."
O European Football Clubs (EFC), do qual Al-Khelaifi é o atual presidente, tem sido um opositor contundente da proposta de venda das participações comerciais da Fifa. Diante da forte resistência do EFC ao plano, dirigentes continentais viam em sua principal figura um candidato natural para levar esse embalo à corrida presidencial. Seu perfil o tornaria um candidato formidável, dado seu controle sobre o PSG e seu papel influente no BeIN Media Group. No entanto, pessoas próximas a ele descartaram os rumores como "hype da mídia", insistindo que suas prioridades estão em outro lugar.
O atual ocupante do cargo segue como franco favorito
A decisão de rejeitar a candidatura destaca a enorme dificuldade de tirar Infantino do poder, depois de ele passar a última década consolidando sua posição. Como principal idealizador por trás dos aumentos recordes de receita da Fifa, Infantino conta com amplo apoio das associações-membro na África, na Ásia e na América do Sul, segundo a RMC Sport. Essas regiões se beneficiaram significativamente da redistribuição de riqueza sob sua liderança, o que torna qualquer movimento liderado pela Europa uma perspectiva matematicamente difícil.
Além disso, uma campanha eleitoral provavelmente teria atraído um intenso escrutínio e a reabertura de vários dossiês controversos do passado. Infantino tem demonstrado uma notável capacidade de resistir a tempestades políticas, e seus apoiadores argumentam que seu sucesso econômico lhe dá um mandato difícil de contestar.
- (C)Getty Images
A busca da Uefa por um desafiante continua
A disputa em curso entre Uefa e Fifa está longe de terminar, mas o processo político seguirá adiante sem Al-Khelaifi na cédula. Enquanto a entidade que rege o futebol europeu mantém sua forte oposição ao plano comercial de Infantino para a Copa do Mundo, agora terá de buscar em outro lugar um candidato disposto a desafiar o atual ocupante do cargo.
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