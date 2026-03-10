Presidente do PSG perderá confronto da Liga dos Campeões contra o Chelsea devido ao conflito no Oriente Médio, que o deixou retido no Catar

O presidente do clube ficou retido no Catar, uma vez que o conflito crescente no Médio Oriente continua a causar estragos nas viagens internacionais, segundo a Associated Press. Al-Khelaifi, que é uma figura central nos corredores do poder do Parc des Princes, não consegue garantir um voo para sair de Doha há mais de uma semana.

Esta situação coloca em dúvida a sua presença nos próximos jogos. O pesadelo logístico desenvolveu-se rapidamente após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro, o que levou a um significativo reforço do controlo do espaço aéreo em toda a região. Com a intensificação da guerra no Irão, Al-Khelaifi encontra-se entre várias figuras de destaque que não conseguem contornar as perturbações que afetam atualmente um dos hubs de aviação mais importantes do mundo.