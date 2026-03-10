AFP
Presidente do PSG perderá confronto da Liga dos Campeões contra o Chelsea devido ao conflito no Oriente Médio, que o deixou retido no Catar
Nasser Al-Khelaifi retido em Doha
O presidente do clube ficou retido no Catar, uma vez que o conflito crescente no Médio Oriente continua a causar estragos nas viagens internacionais, segundo a Associated Press. Al-Khelaifi, que é uma figura central nos corredores do poder do Parc des Princes, não consegue garantir um voo para sair de Doha há mais de uma semana.
Esta situação coloca em dúvida a sua presença nos próximos jogos. O pesadelo logístico desenvolveu-se rapidamente após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro, o que levou a um significativo reforço do controlo do espaço aéreo em toda a região. Com a intensificação da guerra no Irão, Al-Khelaifi encontra-se entre várias figuras de destaque que não conseguem contornar as perturbações que afetam atualmente um dos hubs de aviação mais importantes do mundo.
Planos para a Liga dos Campeões em risco
Al-Khelaifi tem tentado retornar a Paris antes da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Chelsea, na quarta-feira. Como atuais campeões europeus, os parisienses estão sob forte pressão para apresentar um desempenho convincente contra o time da Premier League.
Uma fonte próxima à situação confirmou à AP, sob condição de anonimato, que o presidente estava tentando conseguir um voo saindo de Doha na terça-feira à noite ou na quarta-feira de manhã. No entanto, com a disponibilidade de voos comerciais diminuindo e a prioridade sendo dada apenas aos passageiros aprovados nos momentos finais antes da decolagem, é altamente improvável que ele chegue a tempo para o início da partida.
Impacto mais amplo do conflito regional
Os efeitos da guerra se espalharam pelo Oriente Médio e além, com o Irã lançando ataques retaliatórios nos países do Golfo. Isso afetou as viagens pela região, deixando centenas de milhares de pessoas presas que dependem dos principais aeroportos do Golfo como pontos de conexão entre a Europa, África e Ásia. As companhias aéreas nacionais foram forçadas a cancelar totalmente os serviços ou mudar para rotas significativamente mais longas e caras.
Embora líderes globais e cidadãos tenham descrito frustrações e medo crescente, há pequenos indícios de que o acúmulo de voos está começando a diminuir em certos corredores. O governo britânico sugeriu recentemente que os voos comerciais dos Emirados Árabes Unidos para o Reino Unido estavam voltando aos níveis normais, mas Doha continua sendo uma zona complicada para aqueles que desejam viajar para o oeste.
O presidente do PSG em uma corrida contra o tempo
Apesar dos esforços diplomáticos e dos voos fretados organizados por várias nações, o gargalo logístico no Aeroporto Internacional de Hamad continua a representar um grande desafio. Os atuais campeões vão receber a primeira mão desta emocionante eliminatória em Paris, com a segunda mão marcada para Londres na próxima semana, deixando Al-Khelaifi com muito pouco tempo para apoiar a sua equipa pessoalmente.
Por enquanto, a equipe de Luis Enrique deve se concentrar na tarefa em mãos sem seu presidente na cabine de comando. Como um dos confrontos mais esperados da rodada, a ausência de uma figura tão importante serve como um forte lembrete de como eventos globais podem se cruzar inesperadamente com o belo jogo em seu mais alto nível.
