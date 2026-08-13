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Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi quebra o silêncio sobre o futuro de Bradley Barcola em meio a rumores de transferência para Liverpool e Arsenal
Presidente do PSG dá atualização sobre Barcola
Al-Khelaifi adotou uma postura serena em relação à intensa especulação em torno do internacional francês. Liverpool e Arsenal estariam ambos avaliando investidas pelo ex-jogador do Lyon, que viu seu prestígio disparar desde que chegou ao Parc des Princes em 2023.
O presidente do PSG foi categórico ao afirmar que o clube não será pressionado a tomar qualquer decisão nem influenciado pelo barulho crescente da imprensa inglesa. “Estamos trabalhando com calma”, disse Al-Khelaifi ao ser perguntado sobre uma atualização da situação. “Não falamos demais. Fazemos acontecer. Todos os nossos jogadores são importantes. Quando assinam com o PSG, passam a ser importantes para nós.”
- Getty Images Sport
Liverpool e Arsenal miram investida por estrela do PSG
A disputa pela contratação de Barcola acontece em um momento em que tanto o Liverpool quanto o Arsenal estão desesperados para reforçar seus setores ofensivos. O Liverpool, agora comandado pelo técnico Andoni Iraola, identificou o ponta como o sucessor ideal de Mohamed Salah após a saída do lendário egípcio para o Trabzonspor, da Turquia. Enquanto isso, o Arsenal vasculha o mercado em busca de talento de elite pelos lados depois que sua longa perseguição de seis meses a Vinicius Junior, do Real Madrid, terminou em fracasso.
Apesar da alta avaliação, Barcola ainda não se comprometeu com seu futuro de longo prazo junto ao campeão da Ligue 1. Seu contrato atual vai até 2028, e sua suposta recusa em assinar uma renovação colocou os gigantes parisienses em uma posição delicada. Pressionado por mais clareza sobre se o jogador de 23 anos ainda seria atleta do PSG quando a janela se fechar, Al-Khelaifi permaneceu sem se comprometer. “Não posso dizer hoje. O que posso dizer hoje é que ele é jogador do PSG”, acrescentou o presidente.
A ascensão meteórica de Barcola e sua coleção de títulos
Desde que se transferiu do Lyon para Paris, Barcola se consolidou como uma das forças mais letais e criativas do futebol europeu. Em 152 partidas pelo clube, ele acumulou impressionantes 39 gols e 37 assistências, tornando-se uma peça vital em uma equipe que dominou o cenário francês. Sua contribuição foi fundamental para o PSG conquistar 14 títulos, incluindo três troféus consecutivos da Ligue 1. Mais notavelmente, ele teve papel decisivo para o clube garantir títulos consecutivos da Champions League.
O status internacional do ponta também cresceu significativamente. Barcola participou de todos os oito jogos da França durante uma desgastante campanha de Copa do Mundo, marcando contra Senegal, Suécia e Inglaterra na disputa pela medalha de bronze. Embora a equipe de Didier Deschamps tenha acabado derrotada pela Espanha nas semifinais, Barcola saiu com sua reputação ainda mais fortalecida. No entanto, o desgaste físico do torneio ficou evidente durante a Supercopa em Salzburgo, onde ele permaneceu no banco sem ser utilizado. Ele ainda está retomando sua melhor forma, mas sua ausência dos gramados só intensificou as conversas em torno de seu futuro.
- AFP
Negociações continuam à medida que o prazo se aproxima
À medida que a janela de transferências entra em sua reta final, o diálogo entre o PSG e os representantes de Barcola segue em andamento. Al-Khelaifi confirmou que o clube está ativo nas conversas, embora tenha evitado confirmar se alguma proposta oficial da Premier League atendeu às suas altas expectativas. Ao ser questionado se o caso era de o Liverpool não ter atendido às exigências do PSG, o presidente manteve o mistério. “Vamos ver. Há discussões, negociações, vamos ver”, comentou.
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