A disputa pela contratação de Barcola acontece em um momento em que tanto o Liverpool quanto o Arsenal estão desesperados para reforçar seus setores ofensivos. O Liverpool, agora comandado pelo técnico Andoni Iraola, identificou o ponta como o sucessor ideal de Mohamed Salah após a saída do lendário egípcio para o Trabzonspor, da Turquia. Enquanto isso, o Arsenal vasculha o mercado em busca de talento de elite pelos lados depois que sua longa perseguição de seis meses a Vinicius Junior, do Real Madrid, terminou em fracasso.

Apesar da alta avaliação, Barcola ainda não se comprometeu com seu futuro de longo prazo junto ao campeão da Ligue 1. Seu contrato atual vai até 2028, e sua suposta recusa em assinar uma renovação colocou os gigantes parisienses em uma posição delicada. Pressionado por mais clareza sobre se o jogador de 23 anos ainda seria atleta do PSG quando a janela se fechar, Al-Khelaifi permaneceu sem se comprometer. “Não posso dizer hoje. O que posso dizer hoje é que ele é jogador do PSG”, acrescentou o presidente.