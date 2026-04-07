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Antonio Conte Verona NapoliGetty Images
Yosua Arya

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Presidente do Napoli reage com veemência aos rumores sobre a possível contratação de Antonio Conte para o cargo de técnico da seleção italiana

A. Conte
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O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, declarou, de forma surpreendente, que permitiria que Antonio Conte assumisse o comando da seleção italiana, caso fosse solicitado. No entanto, o proprietário do Napoli acompanhou essa admissão com uma crítica contundente à atual situação da gestão do futebol italiano.

  • De Laurentiis está disposto a compartilhar o cargo de treinador principal

    De Laurentiis falou com a imprensa durante a exibição do documentário “AG4IN” do Napoli em Los Angeles, onde foi questionado sobre a possibilidade de Conte assumir uma função na seleção italiana. Embora Conte seja a peça central do atual projeto esportivo do Napoli, De Laurentiis deu a entender que não seria ele a impedir tal transferência.

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    "Vou emprestá-lo"

    De Laurentiis deu a entender que, embora valorize a liderança de Conte em Nápoles, reconhece o apelo único da seleção nacional. Ele disse, conforme citado por Gianluca DiMarzio: “Conte para a seleção nacional? Sim, acho que o emprestaria se ele me pedisse.”

    O presidente do clube, no entanto, expressou sérias dúvidas sobre a atual estrutura da Federação Italiana de Futebol (FIGC): “Até que haja um parceiro sério, acho que ele evitaria se imaginar liderando algo completamente desorganizado.”

  • Suporte para Malago

    A discussão sobre a seleção nacional surge em um momento de transição para o futebol italiano, após a renúncia de Gabriele Gravina. De Laurentiis não perdeu tempo em identificar a pessoa que, em sua opinião, deveria liderar a federação rumo a uma nova era, dando todo o seu apoio ao ex-presidente do CONI, Giovanni Malago.

    “Ele seria perfeito para ser primeiro o comissário e depois o presidente de uma nova federação”, explicou De Laurentiis. 

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    E agora?

    Os rumores de que Conte assumirá a seleção italiana pela segunda vez provavelmente continuarão sendo tema de debate por algum tempo. No entanto, o que está claro é que ele continuará se empenhando para manter o Napoli na briga pelo título da Série A até o final da temporada. Os Partenopei ocupam atualmente a segunda posição na Série A, sete pontos atrás do líder, o Inter de Milão, e enfrentam o Parma no próximo domingo.

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