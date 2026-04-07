Presidente do Napoli reage com veemência aos rumores sobre a possível contratação de Antonio Conte para o cargo de técnico da seleção italiana

De Laurentiis deu a entender que, embora valorize a liderança de Conte em Nápoles, reconhece o apelo único da seleção nacional. Ele disse, conforme citado por Gianluca DiMarzio: “Conte para a seleção nacional? Sim, acho que o emprestaria se ele me pedisse.”

O presidente do clube, no entanto, expressou sérias dúvidas sobre a atual estrutura da Federação Italiana de Futebol (FIGC): “Até que haja um parceiro sério, acho que ele evitaria se imaginar liderando algo completamente desorganizado.”