Presidente do México confirma a mudança do Irã dos EUA para antes da Copa do Mundo, enquanto o conflito no Oriente Médio continua

A seleção iraniana foi obrigada a dar uma guinada logística de última hora, poucas semanas antes do início da Copa do Mundo de 2026. Em meio ao conflito em curso no Oriente Médio e ao aumento da tensão política, a equipe não utilizará mais o Arizona como base para o torneio, optando, em vez disso, pela cidade fronteiriça mexicana de Tijuana.

A presidente mexicana Sheinbaum confirmou na segunda-feira que seu governo interveio para facilitar a mudança depois que o governo dos Estados Unidos deixou claro que não queria que a delegação iraniana permanecesse dentro de suas fronteiras. Sheinbaum revelou que dirigentes da FIFA entraram em contato com o México para encontrar uma solução para o impasse sobre a sede.



