Getty Images News
Traduzido por
Presidente do México confirma a mudança do Irã dos EUA para antes da Copa do Mundo, enquanto o conflito no Oriente Médio continua
Sheinbaum facilita a iniciativa do Irã
A seleção iraniana foi obrigada a dar uma guinada logística de última hora, poucas semanas antes do início da Copa do Mundo de 2026. Em meio ao conflito em curso no Oriente Médio e ao aumento da tensão política, a equipe não utilizará mais o Arizona como base para o torneio, optando, em vez disso, pela cidade fronteiriça mexicana de Tijuana.
A presidente mexicana Sheinbaum confirmou na segunda-feira que seu governo interveio para facilitar a mudança depois que o governo dos Estados Unidos deixou claro que não queria que a delegação iraniana permanecesse dentro de suas fronteiras. Sheinbaum revelou que dirigentes da FIFA entraram em contato com o México para encontrar uma solução para o impasse sobre a sede.
- Getty Images Sport
Posição oficial do México
"Não temos motivos para negar a eles a possibilidade de permanecer no México", afirmou Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa diária. A decisão representa um alívio crucial para a Seleção Iraniana, cuja participação no torneio estava envolta em incertezas após as escaladas militares envolvendo os EUA e Israel em fevereiro.
Embora a Casa Branca e o Departamento de Estado ainda não tenham se pronunciado oficialmente sobre a recusa em hospedar a equipe, a mudança para o México parece ser uma solução pragmática para uma questão diplomática complexa. Ao permanecer em Tijuana, a seleção iraniana fica próxima aos locais dos jogos, evitando ao mesmo tempo o atrito político de um campo de treinamento nos Estados Unidos.
Desafios logísticos e dificuldades com vistos
Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, explicou que a decisão de se mudar para o México também foi motivada pela necessidade de contornar possíveis obstáculos administrativos. No sábado, Taj observou que a mudança ajudaria a evitar complicações relacionadas a vistos e que a equipe poderia viajar diretamente para o México a bordo de voos da Iran Air.
A mudança garante que os jogadores possam se concentrar na preparação sem a ameaça iminente de proibições de viagem ou recusas de visto. Apesar da mudança nas condições de hospedagem, o calendário esportivo permanece inalterado, já que a equipe ainda precisa atravessar a fronteira para os jogos programados na Califórnia e em Washington.
- Getty Images Sport
Calendário do Irã no Grupo G
O Irã enfrenta uma tarefa difícil em campo ao disputar o desafiador Grupo G. Sua campanha começa em Los Angeles, onde está programado o confronto contra a Nova Zelândia no dia 15 de junho. Em seguida, haverá um confronto de grande destaque contra a Bélgica no dia 21 de junho, também no coração do sul da Califórnia.
A última partida da fase de grupos levará a equipe ainda mais para o norte, a Seattle, onde enfrentará o Egito em 26 de junho. A FIFA terá agora a tarefa de garantir a segurança e o transporte tranquilo da delegação iraniana em seus deslocamentos entre sua nova base no México e os três locais de jogos nos Estados Unidos.