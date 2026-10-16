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Presidente do Getafe, Angel Torres confirma negociações surpreendentes para contratar o ponta inglês Jadon Sancho
Clubes modestos de Madri planejam investida ambiciosa
O Getafe tenta concretizar uma das contratações mais ousadas da temporada ao buscar a contratação de Sancho. Embora o clube talvez não seja o destino tradicional para um jogador de seu perfil, ganhou fama por oferecer a jogadores de alto nível a oportunidade de recuperar a melhor forma em um ambiente diferente. O Getafe está confiante de que pode chegar a um acordo para levar o ex-astro do Borussia Dortmund ao Coliseum.
Além de tentar contratar Sancho, o Getafe também trabalha para levar Dani Parejo de volta à capital. O meia do Villarreal é considerado um dos jogadores mais regulares da história de La Liga e acrescentaria muita experiência ao meio-campo do Getafe.
- AFP
Torres revela contratação dupla de Sancho e Parejo
Torres anunciou a novidade pouco antes do confronto de sua equipe pela Conference League em Craiova e revelou que as bases para um acordo já estão sendo preparadas. A declaração sinaliza a ambição do clube de Madri, que busca subir na classificação da primeira divisão espanhola. O presidente indicou que essas negociações importantes estão chegando a uma fase decisiva e podem ser concluídas antes do fim do mês.
Ao falar sobre os planos ambiciosos do clube, Torres foi direto quanto aos nomes em discussão. “Estamos conversando com Sancho, assim como estávamos há três ou quatro meses. Parejo também pode ser outra opção. Devemos conseguir confirmar na próxima semana se concluiremos ou não essas negociações”, disse o presidente do Getafe à Movistar Plus.
Entraves financeiros na negociação por Sancho
Embora o interesse do clube espanhol seja concreto, a negociação continua complicada pela grande diferença entre o orçamento do clube e as expectativas do jogador. Segundo relatos, Sancho vem exigindo um salário na casa dos 4 milhões de euros, valor que representaria um investimento enorme para um clube do porte do Getafe. O presidente busca soluções financeiras criativas para garantir que a transferência não comprometa a sustentabilidade do clube a longo prazo diante dos rígidos controles econômicos de La Liga.
Segundo o AS, para viabilizar essas negociações, Torres está disposto a usar um mecanismo financeiro semelhante ao empregado na contratação de Dani Carvajal, com uma garantia pessoal ou um aval do próprio presidente. Com essas garantias financeiras pessoais, o Getafe espera superar a diferença e cumprir as exigências de registro impostas pelas autoridades da liga.
- Getty Images Sport
A busca de Sancho por um recomeço na carreira
Para Sancho, uma mudança para Madri representa uma oportunidade importante de recuperar sua imagem após alguns anos difíceis. O jogador de 26 anos tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade desde seus melhores anos no Borussia Dortmund e, recentemente, viu possíveis transferências para diferentes ligas europeias não se concretizarem. Encontrar um clube em que possa ser a principal referência do ataque sob o comando de um técnico exigente como Jose Bordalas pode ser o impulso necessário para relançar sua carreira profissional.
Com Sancho recentemente livre no mercado, seus representantes ofereceram seus serviços a vários clubes, incluindo o Krasnodar, da Rússia, mas nenhum acordo foi fechado.
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