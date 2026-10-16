Presidente do Getafe, Angel Torres confirma negociações surpreendentes para contratar o ponta inglês Jadon Sancho

O Getafe tenta concretizar uma das contratações mais ousadas da temporada ao buscar a contratação de Sancho. Embora o clube talvez não seja o destino tradicional para um jogador de seu perfil, ganhou fama por oferecer a jogadores de alto nível a oportunidade de recuperar a melhor forma em um ambiente diferente. O Getafe está confiante de que pode chegar a um acordo para levar o ex-astro do Borussia Dortmund ao Coliseum.

Além de tentar contratar Sancho, o Getafe também trabalha para levar Dani Parejo de volta à capital. O meia do Villarreal é considerado um dos jogadores mais regulares da história de La Liga e acrescentaria muita experiência ao meio-campo do Getafe.