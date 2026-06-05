O tribunal decidiu absolver os co-réus Emre Eren e Azade Zeynep Haksal das mesmas acusações. Apesar das pesadas penas aplicadas aos demais réus, a equipe de Saran espera que a decisão seja revogada.

Yigit acrescentou: “Nesse contexto, informamos ao público que o processo de apelação será iniciado e que acompanharemos os procedimentos legais até o fim. Mantemos nossa convicção absoluta de que a justiça prevalecerá após a decisão final e que todos os nossos clientes serão absolvidos. Atenciosamente.”