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Presidente do Fenerbahçe é condenado à prisão por acusações de apostas ilegais poucos dias antes das eleições do clube turco
Saran foi condenado à prisão
Um tribunal de Istambul condenou o presidente do Fenerbahçe, Saran, e seu irmão, Alan Kenan, a dois anos e seis meses de prisão. Os dois, que não compareceram à audiência no 23º Tribunal Penal de Primeira Instância de Istambul, também foram condenados a multas judiciais individuais de cerca de 9.000 libras. A ação judicial decorreu de uma acusação alegando que anúncios de apostas ilegais foram veiculados durante uma partida de futebol transmitida por um grupo de mídia de propriedade de Saran.
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Equipe jurídica promete recorrer
O representante legal da Federação Turca de Futebol exigiu uma punição, enquanto os advogados de defesa defenderam a absolvição. Após o veredicto, o advogado de Saran, Serdar Yigit, divulgou uma declaração: “No âmbito do veredicto anunciado hoje, saudamos a decisão proferida em relação aos nossos clientes, que são executivos do Grupo Saran e foram absolvidos. A decisão proferida contra o Sr. Sadettin Saran e o Sr. Kenan Saran ainda não é definitiva e será avaliada por tribunais superiores mediante recurso.”
A defesa mantém a inocência
O tribunal decidiu absolver os co-réus Emre Eren e Azade Zeynep Haksal das mesmas acusações. Apesar das pesadas penas aplicadas aos demais réus, a equipe de Saran espera que a decisão seja revogada.
Yigit acrescentou: “Nesse contexto, informamos ao público que o processo de apelação será iniciado e que acompanharemos os procedimentos legais até o fim. Mantemos nossa convicção absoluta de que a justiça prevalecerá após a decisão final e que todos os nossos clientes serão absolvidos. Atenciosamente.”
- X/Fenerbahce
As eleições se aproximam em meio à turbulência
O Fenerbahçe precisa agora lidar com esse escândalo administrativo enquanto se prepara para uma eleição extraordinária da diretoria neste fim de semana. A transição ocorre após uma campanha decepcionante no campeonato, na qual o clube terminou em segundo lugar com 74 pontos, perdendo o título da Super Lig para o rival Galatasaray por três pontos. Embora o presidente cessante, Saran, não esteja se candidatando à reeleição, terá início uma disputa entre o ex-presidente Aziz Yildirim e o candidato Hakan Safi para definir o rumo futuro do clube.