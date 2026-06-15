Markus Krösche no Milan? O número um do Eintracht de Frankfurt diz que não: “Ninguém nos contatou, não temos indícios de que ele queira deixar o Eintracht”. Mathias Beck, presidente do conselho fiscal do clube alemão, comentou assim ao jornal *Bild* os rumores sobre uma possível saída do dirigente, que acabou na mira do Milan para o cargo de diretor técnico do clube rossonero: “Da parte do AC Milan, ninguém nos contatou a respeito de Markus Krösche. E nós, como comitê executivo do Eintracht, após conversarmos com Markus Krösche, não temos nenhum indício que nos leve a pensar que ele queira deixar o Eintracht antes do término de seu contrato em 2028”.
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Presidente do Eintracht: “Ninguém do Milan nos procurou por Krosche, ele fica aqui”. Quanto é preciso para liberá-lo
O RESPONSÁVEL PELA ÁREA TÉCNICA E O DIRETOR ESPORTIVO
O Milan continua em busca de um novo nome para assumir a responsabilidade pela área técnica: Timmo Hardung, atual diretor esportivo do clube alemão, também poderia chegar ao Rossonero. Enquanto isso, o Diavolo preencheu a primeira vaga em seu organograma com Ruben Amorim, que foi escolhido como novo treinador. O dirigente alemão está, de fato, interessado na ideia de trabalhar para os rossoneri, mas nas conversas com Cardinale pediu carta branca para tudo, inclusive na escolha dos colaboradores.
O CONTRATO E A INDENIZAÇÃO
Depois de abordado o tema das exigências de Krosche, há outro assunto bastante delicado: a situação do Eintracht de Frankfurt, conforme confirmado pelo presidente. O dirigente tem contrato com o clube alemão até 30 de junho de 2028, resultado da renovação assinada em 2024, e também faz parte da diretoria do clube. Por isso, o clube alemão deveria liberar o dirigente para o Milan, mas, para isso, exige uma indenização nada desprezível, um valor entre 7,5 e 10 milhões de euros.
"SEM COMENTÁRIOS"
A revista Kicker relata o interesse do Milan pelo diretor técnico do Eintracht de Frankfurt, que, ao ser abordado pela própria revista esportiva alemã, evitou responder às perguntas sobre seu futuro e se recusou a comentar os rumores.