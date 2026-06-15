Markus Krösche no Milan? O número um do Eintracht de Frankfurt diz que não: “Ninguém nos contatou, não temos indícios de que ele queira deixar o Eintracht”. Mathias Beck, presidente do conselho fiscal do clube alemão, comentou assim ao jornal *Bild* os rumores sobre uma possível saída do dirigente, que acabou na mira do Milan para o cargo de diretor técnico do clube rossonero: “Da parte do AC Milan, ninguém nos contatou a respeito de Markus Krösche. E nós, como comitê executivo do Eintracht, após conversarmos com Markus Krösche, não temos nenhum indício que nos leve a pensar que ele queira deixar o Eintracht antes do término de seu contrato em 2028”.