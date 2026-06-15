Presidente do Eintracht à BILD: “Ninguém do Milan nos procurou por causa do Krosche. Não temos indícios de que ele queira sair antes do término do contrato, em 2028”.
Krosche chegou a um acordo com o Milan, mas é preciso liberá-lo do clube alemão mediante o pagamento de uma indenização.
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Presidente do Eintracht: “Ninguém do Milan nos procurou por Krosche, ele fica aqui”. Quanto é preciso para contratá-lo
Presidente do Eintracht à BILD: “Ninguém do Milan nos procurou por causa do Krosche. Não temos indícios de que ele queira sair antes do término do contrato, em 2028”.