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Eintracht Frankfurt v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

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Presidente do Eintracht: “Ninguém do Milan nos procurou por Krosche, ele fica aqui”. Quanto é preciso para contratá-lo

Milan
Mercado da bola

Chegam da Alemanha as declarações do presidente do clube de Frankfurt, divulgadas pelo jornal Bild.

Presidente do Eintracht à BILD: “Ninguém do Milan nos procurou por causa do Krosche. Não temos indícios de que ele queira sair antes do término do contrato, em 2028”.

Krosche chegou a um acordo com o Milan, mas é preciso liberá-lo do clube alemão mediante o pagamento de uma indenização.