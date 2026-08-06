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Presidente do Besiktas confirma investida por Dusan Vlahovic, alvo do Manchester United, enquanto recusa de Mohamed Salah é explicada
Negociações do Besiktas com Vlahovic
A disputa por Vlahovic tomou um rumo significativo depois que o presidente do Besiktas, Serdal Adali, reconheceu publicamente o interesse do clube no ex-atacante da Juventus. Em entrevista ao veículo de mídia turco Fanatik, Adali deu uma atualização transparente sobre a estratégia de contratações do clube, confirmando que o atacante sérvio é um alvo prioritário do time da Super Lig.
O presidente enfatizou que o clube está agindo de forma metódica para garantir reforços de alta qualidade e fortalecer o elenco para a próxima temporada, afirmando: "Estamos conduzindo as transferências de acordo com o plano que definimos no início da temporada. Vlahovic? Estamos trabalhando nisso, estamos discutindo isso. Brahim Diaz não está nos nossos planos."
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O dilema do atacante do Manchester United
Embora o Besiktas esteja fazendo a investida mais pública, o United segue fortemente ligado a Vlahovic como uma possível solução para as próprias incertezas no ataque. Os Red Devils vivem atualmente uma situação complicada em relação a Joshua Zirkzee, que tem tido dificuldade para encontrar regularidade. O holandês tem encontrado dificuldade para ganhar minutos, o que gerou intensa especulação de que ele pode estar de saída apenas um ano após chegar ao clube.
Segundo informações, o United está aberto a autorizar uma transferência por empréstimo de Zirkzee, com a Juventus, ironicamente, aparecendo como o destino mais provável para o ex-jogador do Bologna. Se Zirkzee voltar para a Itália, o United ficará com uma lacuna significativa em seu ataque, que precisará ser preenchida imediatamente. Vlahovic representa um alvo ideal para o gigante da Premier League, embora o clube ainda não tenha formalizado seu interesse enquanto a situação de Zirkzee segue sem definição.
A verdade por trás das ligações envolvendo Mohamed Salah
Adali foi particularmente enfático ao defender a reputação do clube no mercado de transferências, rebatendo qualquer sugestão de que o fato de um rival como o Trabzonspor ter contratado Mohamed Salah representasse um fracasso do Besiktas em garantir o atacante egípcio. O presidente foi categórico ao afirmar que cada decisão tomada pela diretoria é calculada e que o Besiktas continua sendo um destino do qual os jogadores não se afastam com facilidade.
"Na época, eu não ouvi o que os torcedores estavam gritando. Isso não estava nos nossos planos nem no nosso programa", explicou Adalı. "Levamos algum tempo para ajustar o plano. Quando chegar a hora, algumas coisas ficarão muito mais claras. Então as pessoas vão entender muito bem por que essa transferência não se concretizou. Estamos falando de um jogador que não contratamos, não de um jogador que não conseguimos contratar", explicou Adali.
"Desejo a ele todo o sucesso. Não é verdade que tenha havido uma reviravolta dramática ou que não tenhamos conseguido contratá-lo. Nada disso. Desde que estou no comando, ninguém conseguiu tirar um jogador do Besiktas."
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Atualizações do elenco e estreia de Trossard
Além da possível chegada de Vlahovic, o Besiktas já tem se movimentado para levar talento da Premier League a Istambul. Leandro Trossard, internacional belga do Arsenal, tem sido a contratação de maior destaque do verão até aqui. Embora tenha havido pequenos atrasos administrativos em relação ao seu registro, Adali tratou de tranquilizar a torcida ao afirmar que o versátil atacante estará disponível para ser relacionado em breve, o que representa um grande reforço para as opções criativas ofensivas da equipe.
Ao abordar as preocupações em torno da documentação de Trossard, Adali confirmou: "Ele estará em campo na segunda partida. Que ninguém desanime."
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