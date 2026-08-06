Adali foi particularmente enfático ao defender a reputação do clube no mercado de transferências, rebatendo qualquer sugestão de que o fato de um rival como o Trabzonspor ter contratado Mohamed Salah representasse um fracasso do Besiktas em garantir o atacante egípcio. O presidente foi categórico ao afirmar que cada decisão tomada pela diretoria é calculada e que o Besiktas continua sendo um destino do qual os jogadores não se afastam com facilidade.

"Na época, eu não ouvi o que os torcedores estavam gritando. Isso não estava nos nossos planos nem no nosso programa", explicou Adalı. "Levamos algum tempo para ajustar o plano. Quando chegar a hora, algumas coisas ficarão muito mais claras. Então as pessoas vão entender muito bem por que essa transferência não se concretizou. Estamos falando de um jogador que não contratamos, não de um jogador que não conseguimos contratar", explicou Adali.

"Desejo a ele todo o sucesso. Não é verdade que tenha havido uma reviravolta dramática ou que não tenhamos conseguido contratá-lo. Nada disso. Desde que estou no comando, ninguém conseguiu tirar um jogador do Besiktas."