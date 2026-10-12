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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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Presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, faz alerta firme ao Real Madrid para que fique longe de Michael Olise

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M. Olise
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O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, descartou as crescentes especulações sobre o futuro de Michael Olise a longo prazo e afirmou que o gigante alemão resistirá ao interesse de outros clubes. O jogador da seleção francesa segue vinculado ao clube da Allianz Arena até 2029, e a diretoria está determinada a afastar os interessados que continuam de olho nele após seu desempenho ofensivo explosivo.

  • Cúpula do Bayern de Munique rejeita especulações sobre transferências

    Hainer reiterou a determinação do Bayern de manter Olise diante do crescente interesse do Real Madrid. O dirigente do clube alemão ressaltou que o campeão da Bundesliga está em uma posição muito favorável, já que o astro francês tem contrato de longo prazo em Munique. O Bayern não pretende ceder a pressões financeiras externas, pois o ponta segue sendo peça fundamental de seus planos para o ataque.

  • imago-sport-1084271641.jpgMIS

    Dirigente máximo do clube ressalta a estabilidade financeira

    Ao minimizar as especulações sobre uma transferência para o Santiago Bernabéu, Hainer ressaltou que a estabilidade financeira do Bayern de Munique significa que o clube não precisa vender jogadores importantes. Em entrevista à Bild TV, o presidente foi direto: "O Bayern de Munique é um clube que não precisa vender. Tomamos nossas decisões a partir de uma posição de força. Michael Olise ainda tem contrato conosco até 2029.

    "Espero e desejo que ele renove em algum momento. Independentemente de ser o Real Madrid ou qualquer outro clube a tentar contratá-lo, sabemos nos defender bem. O Bayern de Munique tem muito a oferecer."

  • Campeão alemão mira renovação de contrato

    O Bayern estaria interessado em acertar um novo contrato, embora o diretor esportivo Max Eberl tenha admitido que as conversas formais ainda não começaram. Apesar dos rumores de que uma transferência poderia superar os 200 milhões de euros, Hainer acredita que a satisfação do jogador em Munique ajudará a garantir sua permanência a longo prazo.

    Ao destacar a rápida evolução do jogador, o dirigente do clube acrescentou: “Ele se sente muito à vontade aqui em Munique. Quando chegou ao clube, apenas pessoas do meio o conheciam. Agora, todo o mundo do futebol o conhece.”

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    Ponta veloz terá teste continental pela frente

    O jogador de 24 anos começou a temporada em grande estilo, com oito gols e quatro assistências nas primeiras oito partidas por todas as competições. Olise deve liderar o ataque da equipe de Vincent Kompany quando o Bayern viajar para enfrentar o clube norueguês Viking pela Champions League na terça-feira, 13 de outubro. Manter essa boa fase na Europa será crucial para o gigante alemão preservar seu aproveitamento perfeito e mostrar que é candidato ao título.

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