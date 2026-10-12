Ao minimizar as especulações sobre uma transferência para o Santiago Bernabéu, Hainer ressaltou que a estabilidade financeira do Bayern de Munique significa que o clube não precisa vender jogadores importantes. Em entrevista à Bild TV, o presidente foi direto: "O Bayern de Munique é um clube que não precisa vender. Tomamos nossas decisões a partir de uma posição de força. Michael Olise ainda tem contrato conosco até 2029.

"Espero e desejo que ele renove em algum momento. Independentemente de ser o Real Madrid ou qualquer outro clube a tentar contratá-lo, sabemos nos defender bem. O Bayern de Munique tem muito a oferecer."