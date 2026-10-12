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Presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, faz alerta firme ao Real Madrid para que fique longe de Michael Olise
Cúpula do Bayern de Munique rejeita especulações sobre transferências
Hainer reiterou a determinação do Bayern de manter Olise diante do crescente interesse do Real Madrid. O dirigente do clube alemão ressaltou que o campeão da Bundesliga está em uma posição muito favorável, já que o astro francês tem contrato de longo prazo em Munique. O Bayern não pretende ceder a pressões financeiras externas, pois o ponta segue sendo peça fundamental de seus planos para o ataque.
- MIS
Dirigente máximo do clube ressalta a estabilidade financeira
Ao minimizar as especulações sobre uma transferência para o Santiago Bernabéu, Hainer ressaltou que a estabilidade financeira do Bayern de Munique significa que o clube não precisa vender jogadores importantes. Em entrevista à Bild TV, o presidente foi direto: "O Bayern de Munique é um clube que não precisa vender. Tomamos nossas decisões a partir de uma posição de força. Michael Olise ainda tem contrato conosco até 2029.
"Espero e desejo que ele renove em algum momento. Independentemente de ser o Real Madrid ou qualquer outro clube a tentar contratá-lo, sabemos nos defender bem. O Bayern de Munique tem muito a oferecer."
Campeão alemão mira renovação de contrato
O Bayern estaria interessado em acertar um novo contrato, embora o diretor esportivo Max Eberl tenha admitido que as conversas formais ainda não começaram. Apesar dos rumores de que uma transferência poderia superar os 200 milhões de euros, Hainer acredita que a satisfação do jogador em Munique ajudará a garantir sua permanência a longo prazo.
Ao destacar a rápida evolução do jogador, o dirigente do clube acrescentou: “Ele se sente muito à vontade aqui em Munique. Quando chegou ao clube, apenas pessoas do meio o conheciam. Agora, todo o mundo do futebol o conhece.”
- Eibner
Ponta veloz terá teste continental pela frente
O jogador de 24 anos começou a temporada em grande estilo, com oito gols e quatro assistências nas primeiras oito partidas por todas as competições. Olise deve liderar o ataque da equipe de Vincent Kompany quando o Bayern viajar para enfrentar o clube norueguês Viking pela Champions League na terça-feira, 13 de outubro. Manter essa boa fase na Europa será crucial para o gigante alemão preservar seu aproveitamento perfeito e mostrar que é candidato ao título.
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