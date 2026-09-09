Laporta escolheu ativamente diminuir as tensões após as recentes frustrações do Madrid com decisões de arbitragem. O presidente do Barça falou à imprensa durante um almoço da diretoria antes da estreia de seu clube na Champions League contra o Feyenoord. O Real Madrid sofreu sua primeira derrota na temporada em uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis, uma partida marcada por polêmica.

Kylian Mbappe perdeu um pênalti crucial, o que provocou alegações furiosas do clube da capital de que a cobrança deveria ter sido repetida. O Madrid argumentou que o defensor do Real Betis Marc Bartra invadiu a área antes de a bola ser chutada. No entanto, o Comitê Técnico de Árbitros confirmou posteriormente que a equipe de arbitragem tomou a decisão correta e que a posição de Bartra era totalmente legal.