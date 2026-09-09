AFP/Josep Lago
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Presidente do Barcelona, Joan Laporta, faz alerta claro ao Real Madrid e a Jose Mourinho por polêmica com a arbitragem
Laporta evita guerra sobre arbitragem com o Real Madrid
Laporta escolheu ativamente diminuir as tensões após as recentes frustrações do Madrid com decisões de arbitragem. O presidente do Barça falou à imprensa durante um almoço da diretoria antes da estreia de seu clube na Champions League contra o Feyenoord. O Real Madrid sofreu sua primeira derrota na temporada em uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis, uma partida marcada por polêmica.
Kylian Mbappe perdeu um pênalti crucial, o que provocou alegações furiosas do clube da capital de que a cobrança deveria ter sido repetida. O Madrid argumentou que o defensor do Real Betis Marc Bartra invadiu a área antes de a bola ser chutada. No entanto, o Comitê Técnico de Árbitros confirmou posteriormente que a equipe de arbitragem tomou a decisão correta e que a posição de Bartra era totalmente legal.
- Getty Images Sport
Mourinho questiona os árbitros do VAR
Nos dias seguintes à derrota, o técnico do Madrid, Mourinho, ampliou significativamente as reclamações do clube. O treinador português questionou publicamente o sistema do VAR e levantou dúvidas sobre se os árbitros entendiam corretamente o livro de regras. Apesar da retórica intensa vinda de seus maiores rivais, Laporta se recusou a cair na provocação. Ele enviou uma mensagem calma, mas firme, tanto a Mourinho quanto à cúpula do Real Madrid, estabelecendo limites claros para a conduta institucional.
"O que os outros fazem, em princípio, desde que não ultrapassem a linha do respeito e da harmonia institucional, não é problema", explicou Laporta, como citado pelo El Desmarque. "Que façam o que considerarem apropriado."
Barcelona focado no domínio doméstico
Antes de abordar a polêmica de Madrid, Laporta aproveitou a oportunidade para elogiar o elenco montado pelo diretor esportivo Deco. Ele expressou enorme satisfação com o grupo e bancou que ele vai brigar pelos principais títulos.
"Temos um elenco grande e muito competitivo, estamos muito felizes", afirmou o presidente. "Ganhar um terceiro título consecutivo da liga, o que seria extraordinário. Queremos continuar sendo o 'Rei das Copas', o que também seria excelente. Queremos vencer a Supercopa para marcar posição no meio da temporada, mostrando que estamos aqui para lutar pelo título da liga. E, claro, este ano queremos ganhar a Champions League."
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O que vem a seguir para o Barcelona?
Após o confronto da Champions League contra o Feyenoord, o time de Hansi Flick voltará à ação por LaLiga contra o Levante, no Ciutat de Valencia, neste fim de semana. Com uma campanha perfeita de quatro vitórias na liga, a equipe catalã buscará ampliar essa boa sequência.
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