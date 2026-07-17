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Julian AlvarezGetty Images
Adhe Makayasa

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Presidente do Atlético de Madrid afirma que “Joan Laporta sabe onde Julián Álvarez vai jogar na próxima temporada”, depois que o Barcelona definiu o prazo final para a transferência

Mercado da bola
J. Alvarez
Barcelona
La Liga
Atlético de Madrid

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, respondeu com firmeza ao seu homólogo do Barcelona, Joan Laporta, a respeito da saga de transferência em andamento envolvendo Julián Álvarez. O atacante solicitou publicamente sua saída no meio do ano, durante a Copa do Mundo, o que levou o gigante catalão a apresentar uma oferta com prazo limitado, o que aumentou as tensões entre os clubes.

  • O futuro de Álvarez gera tensão

    O presidente do Atlético, Cerezo, voltou a se pronunciar sobre o futuro de Álvarez em meio ao intenso interesse do Barcelona, gigante catalão. O atacante da seleção argentina apresentou publicamente um pedido de transferência durante a atual campanha para a Copa do Mundo de 2026. Apesar da posição do jogador, o Atlético continua absolutamente firme em manter o atacante sob o comando de Diego Simeone, descartando quaisquer rumores de uma transferência no meio do ano para seus rivais da La Liga.


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  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Laporta faz alerta sobre transferências

    O presidente do Barcelona, Laporta, já havia insistido anteriormente que a oferta apresentada pelo seu clube para contratar o atacante argentino não permanecerá válida indefinidamente. Laporta afirmou abertamente: “Não vamos dançar ao som de ninguém. Aqui, quem dita o ritmo somos nós. Fizemos uma oferta, mas não é uma oferta aberta, não é uma oferta ilimitada.

    “Vamos ver por quanto tempo ela permanecerá válida. Já expressamos nossa intenção de contratar o jogador que o técnico e a comissão técnica solicitaram. Gostamos muito dele e acho que é um jogador fantástico.”

    Ele também acrescentou: “Entendo que temos um ótimo relacionamento com eles. Houve alguma confusão em relação à oferta que fizemos, e eu esclareci isso. Não colocamos mais pressão sobre eles. Simplesmente afirmei que, a partir do momento em que eles tiverem uma alternativa, essa oferta continua válida. E foi nisso que terminou. Não houve nenhum avanço, por enquanto.”

  • Cerezo rejeita o ultimato do Barça

    Em resposta ao ultimato, Cerezo deu uma resposta firme à imprensa e reforçou a titularidade do clube sobre o jogador, que permanece sob contrato até junho de 2030. “Joan Laporta é um bom amigo, é um ótimo presidente e sabe muito bem, assim como todos vocês, onde Julián Álvarez vai jogar no ano que vem”, revelou Cerezo.

    Quando questionado se a diretoria do clube estaria disposta a perdoar as ações do atacante que geraram as especulações, ele acrescentou: “Nesta vida, todos cometemos erros, tudo pode ser perdoado. Insisto que ele é um jogador do Atlético de Madrid.”

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Confronto decisivo na final da Copa do Mundo

    Espera-se que haja clareza sobre o futuro do ex-jogador do Manchester City somente após o término de seus compromissos com a seleção. Alvarez está atualmente se preparando para representar a Argentina na final da Copa do Mundo, no domingo, contra a Espanha. Prevê-se que a grande final na América do Norte seja uma disputa acirrada, antes que o atacante retorne para definir seu futuro a longo prazo no clube.

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