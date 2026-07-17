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Presidente do Atlético de Madrid afirma que “Joan Laporta sabe onde Julián Álvarez vai jogar na próxima temporada”, depois que o Barcelona definiu o prazo final para a transferência
O futuro de Álvarez gera tensão
O presidente do Atlético, Cerezo, voltou a se pronunciar sobre o futuro de Álvarez em meio ao intenso interesse do Barcelona, gigante catalão. O atacante da seleção argentina apresentou publicamente um pedido de transferência durante a atual campanha para a Copa do Mundo de 2026. Apesar da posição do jogador, o Atlético continua absolutamente firme em manter o atacante sob o comando de Diego Simeone, descartando quaisquer rumores de uma transferência no meio do ano para seus rivais da La Liga.
- AFP/Josep Lago
Laporta faz alerta sobre transferências
O presidente do Barcelona, Laporta, já havia insistido anteriormente que a oferta apresentada pelo seu clube para contratar o atacante argentino não permanecerá válida indefinidamente. Laporta afirmou abertamente: “Não vamos dançar ao som de ninguém. Aqui, quem dita o ritmo somos nós. Fizemos uma oferta, mas não é uma oferta aberta, não é uma oferta ilimitada.
“Vamos ver por quanto tempo ela permanecerá válida. Já expressamos nossa intenção de contratar o jogador que o técnico e a comissão técnica solicitaram. Gostamos muito dele e acho que é um jogador fantástico.”
Ele também acrescentou: “Entendo que temos um ótimo relacionamento com eles. Houve alguma confusão em relação à oferta que fizemos, e eu esclareci isso. Não colocamos mais pressão sobre eles. Simplesmente afirmei que, a partir do momento em que eles tiverem uma alternativa, essa oferta continua válida. E foi nisso que terminou. Não houve nenhum avanço, por enquanto.”
Cerezo rejeita o ultimato do Barça
Em resposta ao ultimato, Cerezo deu uma resposta firme à imprensa e reforçou a titularidade do clube sobre o jogador, que permanece sob contrato até junho de 2030. “Joan Laporta é um bom amigo, é um ótimo presidente e sabe muito bem, assim como todos vocês, onde Julián Álvarez vai jogar no ano que vem”, revelou Cerezo.
Quando questionado se a diretoria do clube estaria disposta a perdoar as ações do atacante que geraram as especulações, ele acrescentou: “Nesta vida, todos cometemos erros, tudo pode ser perdoado. Insisto que ele é um jogador do Atlético de Madrid.”
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Confronto decisivo na final da Copa do Mundo
Espera-se que haja clareza sobre o futuro do ex-jogador do Manchester City somente após o término de seus compromissos com a seleção. Alvarez está atualmente se preparando para representar a Argentina na final da Copa do Mundo, no domingo, contra a Espanha. Prevê-se que a grande final na América do Norte seja uma disputa acirrada, antes que o atacante retorne para definir seu futuro a longo prazo no clube.
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