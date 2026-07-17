Presidente do Atlético de Madrid afirma que “Joan Laporta sabe onde Julián Álvarez vai jogar na próxima temporada”, depois que o Barcelona definiu o prazo final para a transferência

O presidente do Barcelona, Laporta, já havia insistido anteriormente que a oferta apresentada pelo seu clube para contratar o atacante argentino não permanecerá válida indefinidamente. Laporta afirmou abertamente: “Não vamos dançar ao som de ninguém. Aqui, quem dita o ritmo somos nós. Fizemos uma oferta, mas não é uma oferta aberta, não é uma oferta ilimitada.

“Vamos ver por quanto tempo ela permanecerá válida. Já expressamos nossa intenção de contratar o jogador que o técnico e a comissão técnica solicitaram. Gostamos muito dele e acho que é um jogador fantástico.”

Ele também acrescentou: “Entendo que temos um ótimo relacionamento com eles. Houve alguma confusão em relação à oferta que fizemos, e eu esclareci isso. Não colocamos mais pressão sobre eles. Simplesmente afirmei que, a partir do momento em que eles tiverem uma alternativa, essa oferta continua válida. E foi nisso que terminou. Não houve nenhum avanço, por enquanto.”