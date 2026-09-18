Presidente de saída do Eldense, Carolina Holguin faz pedido especial a Lionel Messi após aquisição do clube

A presidente que deixa o cargo saiu com total confiança após passar o controle do histórico clube para o futebolista mais icônico do mundo. Em sua declaração oficial de despedida divulgada pelo clube, ela expressou seu orgulho pela transição: "Para mim, poder passar as rédeas deste clube a ele hoje é uma enorme fonte de orgulho e, acima de tudo, me dá a tranquilidade de saber que o deixo nas melhores mãos."

Além de sua bênção, ela também enviou um pedido direto ao proprietário que chega: "Cuide dele, respeite o que significa para seu povo e, acima de tudo, leve grandes sonhos a Elda."



