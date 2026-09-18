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imago-sport-1083410399.jpgIcon Sportswire
Adhe Makayasa
Traduzido por

Presidente de saída do Eldense, Carolina Holguin faz pedido especial a Lionel Messi após aquisição do clube

Eldense
L. Messi
Segunda Division
Inter Miami CF
Major League Soccer

A presidente de saída do Eldense, Carolina Holguin, fez um apelo emocionado a Lionel Messi depois que o astro argentino concluiu uma histórica aquisição do clube da segunda divisão espanhola. A executiva colombiana confirmou sua saída enquanto pedia ao vencedor de oito Bolas de Ouro que honre os 105 anos de história do clube e inspire a comunidade.

  • Executivo deixa clube histórico

    A passagem de Holguin pelo Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat chegou oficialmente ao fim depois que Messi concluiu sua aquisição do clube da segunda divisão espanhola. Desde a compra de ações de Pascual Perez, em outubro de 2025, ela ajudou o time principal masculino a garantir o retorno à La Liga, ao mesmo tempo em que desenvolveu tanto a equipe feminina quanto a base. Ela também pediu aos torcedores que deem ao novo dono uma recepção calorosa desde o seu primeiro dia.


    • Publicidade
  • messi(C)Getty Images

    A transição traz paz completa

    A presidente que deixa o cargo saiu com total confiança após passar o controle do histórico clube para o futebolista mais icônico do mundo. Em sua declaração oficial de despedida divulgada pelo clube, ela expressou seu orgulho pela transição: "Para mim, poder passar as rédeas deste clube a ele hoje é uma enorme fonte de orgulho e, acima de tudo, me dá a tranquilidade de saber que o deixo nas melhores mãos."

    Além de sua bênção, ela também enviou um pedido direto ao proprietário que chega: "Cuide dele, respeite o que significa para seu povo e, acima de tudo, leve grandes sonhos a Elda."


  • Visão ambiciosa silencia críticos

    Sua presidência foi marcada por duros desafios operacionais e medidas controversas pensadas para proteger a saúde financeira do clube. Ao relembrar esse período exigente, ela reconheceu ter tomado "decisões difíceis, complexas e, em várias ocasiões, bastante impopulares."

    Apesar dessas dificuldades do passado, ela está convencida de que "o que vem a seguir pode ser extraordinário" após passar o clube a uma jogadora que ela exaltou como "a maior lenda viva do futebol mundial."

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  • imago-sport-1082160555.jpgAgenciaLOF

    O desafio do Eibar testa a determinação

    O Eldense agora precisa voltar o foco para o campo enquanto se prepara para receber o Eibar neste fim de semana. Um início ruim deixou a equipe na 16ª colocação da Segunda Divisão, com apenas cinco pontos nas cinco primeiras partidas. Garantir uma vitória em casa será vital para se afastar da zona de perigo no início de um novo capítulo sob a nova propriedade.

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