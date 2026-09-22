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Presidente de La Liga, Javier Tebas critica a pressão "cruel" do Real Madrid sobre os árbitros após o polêmico dérbi madrilenho
Tebas critica os métodos do Real Madrid
A tensão após o recente clássico de Madri entre Atlético e Real ainda não diminuiu, e agora Tebas entrou na polêmica. A partida, que teve várias decisões controversas do árbitro Ortiz Arias, gerou reclamações significativas do lado do Real Madrid e de seu técnico, Jose Mourinho. Tebas deixou claro que, embora reconheça o direito de estar insatisfeito com a arbitragem, não pode tolerar a campanha pública lançada pelo clube.
Ele destacou sua desaprovação ao tom cada vez mais inflamado, afirmando: “Entendo as reclamações, mas não a maneira como foram feitas.” Rejeitando a ideia de que os árbitros foram os únicos responsáveis pelo resultado, Tebas fez uma avaliação direta sobre o desfecho da partida ao declarar: “O Real Madrid não perdeu por causa daqueles lances.”
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Guerra de palavras com a Real Madrid TV
A tensão se estendeu para além do campo e chegou ao ambiente digital, com o Atlético publicando uma mensagem nas redes sociais que dizia 'Parem com o assédio à arbitragem agora.'. Ao ser perguntado sobre essa declaração pública, Tebas revelou que ainda não havia visto o tuíte específico, mas aproveitou a oportunidade para reforçar a batalha jurídica e ética em andamento de La Liga contra o canal oficial de televisão do Real. A liga já denunciou anteriormente o clube por seus segmentos de transmissão que analisam os árbitros antes e depois das partidas, uma prática que Tebas considera cada vez mais problemática para a integridade da competição.
"O tuíte eu não vi. Denunciamos a conduta da Real Madrid Television há algum tempo e, depois de ontem, devemos continuar com a questão ética. É uma forma injusta e cruel de pressionar o árbitro", disse.
Ao ser perguntado sobre o fato de o árbitro ter se tornado a figura central da discussão após a partida, Tebas optou por se afastar de novas críticas individuais e apenas observou: "Os protagonistas são os que fazem os comentários, portanto, não vou dar minha opinião."
Análise de pontos de tensão específicos do clássico
A partida teve vários lances que exigiram intervenção do VAR ou geraram debate imediato em campo. Um dos momentos mais significativos envolveu a expulsão de Huijsen, uma decisão que Tebas considerou totalmente justificada com base nas regras do jogo. Ele demonstrou pouca simpatia pelos protestos em torno desse lance específico, ao declarar: “Um cartão vermelho que foi claramente vermelho, o de Huijsen.”
No entanto, Tebas se mostrou menos convencido por outras reclamações feitas pelos visitantes durante o confronto. Um lance envolvendo Cuti Romero e Jude Bellingham foi outro grande ponto de discussão, com jogadores e membros da comissão de Madri pedindo cartão vermelho para o defensor argentino. Tebas discordou dessa avaliação, explicando sua visão da jogada ao vivo e dos replays. "O outro não foi cartão vermelho. Dava para ver que ele tocou primeiro na bola", disse.
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O incidente entre Kang-in Lee e Valverde
Outro momento que gerou grande escrutínio foi uma entrada dura de Kang-in Lee em Federico Valverde. O internacional sul-coreano pareceu atingir o tornozelo do meio-campista uruguaio com as travas da chuteira, mas Ortiz Arias optou por não mostrar cartão, e a equipe do VAR não recomendou uma revisão no monitor.
Ao refletir sobre a velocidade e a complexidade da jogada, Tebas admitiu que uma punição mais severa seria defensável. “Um vermelho poderia ser dado, poderia parecer um vermelho, e se você o der, não acontece nada. E, se não, a jogada foi tão rápida que eu entendo o que aconteceu e é isso", explicou.
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