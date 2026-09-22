A tensão se estendeu para além do campo e chegou ao ambiente digital, com o Atlético publicando uma mensagem nas redes sociais que dizia 'Parem com o assédio à arbitragem agora.'. Ao ser perguntado sobre essa declaração pública, Tebas revelou que ainda não havia visto o tuíte específico, mas aproveitou a oportunidade para reforçar a batalha jurídica e ética em andamento de La Liga contra o canal oficial de televisão do Real. A liga já denunciou anteriormente o clube por seus segmentos de transmissão que analisam os árbitros antes e depois das partidas, uma prática que Tebas considera cada vez mais problemática para a integridade da competição.

"O tuíte eu não vi. Denunciamos a conduta da Real Madrid Television há algum tempo e, depois de ontem, devemos continuar com a questão ética. É uma forma injusta e cruel de pressionar o árbitro", disse.

Ao ser perguntado sobre o fato de o árbitro ter se tornado a figura central da discussão após a partida, Tebas optou por se afastar de novas críticas individuais e apenas observou: "Os protagonistas são os que fazem os comentários, portanto, não vou dar minha opinião."