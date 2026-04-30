Presidente da La Liga dá sua opinião sincera sobre o possível retorno de José Mourinho ao Real Madrid

Tebas admitiu que ficaria muito feliz em ver Mourinho de volta à primeira divisão espanhola. Com rumores de que o lendário técnico poderia ser o homem a conduzir o Real Madrid a uma nova era, Tebas sugeriu que tal mudança seria benéfica para a imagem da liga como um todo.

Ao falar sobre a possibilidade do “Special One” retornar a Madri, Tebas disse: “Se for essa a decisão do Real Madrid e de sua diretoria, será bom para o Real Madrid neste caso. E Mourinho é sempre um show, um espetáculo, e isso é bom para a LaLiga.”