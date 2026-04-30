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Presidente da La Liga dá sua opinião sincera sobre o possível retorno de José Mourinho ao Real Madrid
Tebas elogia o "espetáculo" de Mourinho
Tebas admitiu que ficaria muito feliz em ver Mourinho de volta à primeira divisão espanhola. Com rumores de que o lendário técnico poderia ser o homem a conduzir o Real Madrid a uma nova era, Tebas sugeriu que tal mudança seria benéfica para a imagem da liga como um todo.
Ao falar sobre a possibilidade do “Special One” retornar a Madri, Tebas disse: “Se for essa a decisão do Real Madrid e de sua diretoria, será bom para o Real Madrid neste caso. E Mourinho é sempre um show, um espetáculo, e isso é bom para a LaLiga.”
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Perez pensa em mudanças para o verão
A diretoria do Santiago Bernabéu estaria disposta a fazer uma mudança no comando técnico após uma sequência de resultados decepcionantes. Espera-se que o atual técnico Álvaro Arbeloa, que assumiu o cargo após a saída de Xabi Alonso em janeiro, deixe o cargo no final da temporada, já que o Real Madrid enfrenta a possibilidade de ficar um segundo ano consecutivo sem conquistar nenhum título importante.
O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estaria considerando o atual técnico do Benfica, Mourinho, como sua principal opção para estabilizar o time. Mourinho mantém excelentes relações com Pérez, apesar de sua saída em 2013, e seu histórico de sucesso sob pressão o torna um candidato atraente para um clube em transição.
A situação atual de Mourinho no Benfica
O técnico de 63 anos está atualmente de volta à sua terra natal, no Benfica, clube ao qual regressou em setembro, após passar mais de duas décadas treinando na Inglaterra, Itália e Espanha. Embora tenha contrato oficial com o gigante português até junho de 2027, existem vias legais significativas que poderiam facilitar um retorno à capital espanhola.
Entende-se que o contrato de Mourinho com o Benfica contém uma cláusula específica que permite que tanto o técnico quanto o clube rescindam o acordo ao final da temporada atual.
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Mourinho desmente rumores sobre um possível retorno ao Real Madrid
Durante sua passagem de três temporadas, entre 2010 e 2013, José Mourinho ficou famoso por quebrar o domínio do Barcelona no campeonato nacional, levando o Real Madrid a um título histórico da La Liga com 100 pontos, além da Copa del Rey e da Supercopa da Espanha.
No entanto, ele decidiu acalmar as crescentes especulações sobre um retorno sensacional ao Bernabéu para suceder Arbeloa. “Meu próximo objetivo é levar o Benfica de volta à Liga dos Campeões”, disse Mourinho ao Il Giornale.