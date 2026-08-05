Em uma declaração extraordinária, Hussein detalhou a suposta pressão pelas redes sociais: "Não faltam problemas em relação à Fifa. Deixe-me começar esclarecendo quais são alguns deles sob a perspectiva de uma federação, em particular a da Jordânia ao disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez.

"Primeiro, fazer nossos torcedores entrarem nos EUA: nem todos receberam VISTOS, embora tivessem ingressos, que também sabemos ter sido vendidos a preços exorbitantes. Em segundo lugar, estamos sendo tributados pelo governo dos EUA, por meio da Fifa, por nossa participação. Dinheiro que deveria ir para jogadores e membros da comissão."

As acusações foram além, tocando nas recompensas financeiras de torneios anteriores que seguem sem pagamento, apesar da vasta riqueza da Fifa. Hussein acrescentou: "Em terceiro lugar, estamos esperando desde dezembro pelo dinheiro da premiação para nossos jogadores pela Copa Árabe no Catar, que é um evento da Fifa. O dinheiro que nossa equipe deveria receber por ter chegado à final ainda não foi entregue, enquanto, ao mesmo tempo, a Fifa se gaba de quantos bilhões tem em reserva.

"Está claro que o problema realmente está na liderança. Há meses, a Fifa vem se recusando a nos ajudar em qualquer uma dessas ou de outras questões, até que me foi comunicado verbalmente durante a Copa do Mundo que, se eu apoiasse Infantino, isso ajudaria muito a nossa federação.

"Temos orgulho, na Jordânia, de defender valores éticos. Não o apoiamos antes e certamente não o faremos agora. Mas toda a situação equivale a chantagem, e nos recusamos a ceder a isso."