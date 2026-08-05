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Muhammad Zaki

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Presidente da Fifa, Gianni Infantino é acusado de "chantagem" por chefe da Federação Jordaniana enquanto cresce a pressão por renúncia

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Gianni Infantino enfrenta acusações explosivas de chantagem por parte do presidente da Associação de Futebol da Jordânia, enquanto seu controle sobre a presidência da Fifa continua a enfraquecer. As alegações surpreendentes surgem apenas alguns dias depois de o dirigente suíço ter sido forçado a uma retirada humilhante em relação aos planos de vender participações bilionárias na Copa do Mundo.

  • Acusações chocantes de conduta antiética

    Em um desdobramento sensacional que abalou o futebol mundial, o presidente da Federação Jordaniana, príncipe Ali bin Hussein, acusou Infantino de usar "chantagem" para garantir apoio político. As acusações vieram à tona por meio de uma declaração extraordinária na qual o dirigente jordaniano detalhou como a Fifa supostamente reteve verbas e assistência cruciais enquanto exigia um endosso para o quarto mandato de Infantino como presidente.

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    Premiação retida e preocupações éticas

    Em uma declaração extraordinária, Hussein detalhou a suposta pressão pelas redes sociais: "Não faltam problemas em relação à Fifa. Deixe-me começar esclarecendo quais são alguns deles sob a perspectiva de uma federação, em particular a da Jordânia ao disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez.

    "Primeiro, fazer nossos torcedores entrarem nos EUA: nem todos receberam VISTOS, embora tivessem ingressos, que também sabemos ter sido vendidos a preços exorbitantes. Em segundo lugar, estamos sendo tributados pelo governo dos EUA, por meio da Fifa, por nossa participação. Dinheiro que deveria ir para jogadores e membros da comissão."

    As acusações foram além, tocando nas recompensas financeiras de torneios anteriores que seguem sem pagamento, apesar da vasta riqueza da Fifa. Hussein acrescentou: "Em terceiro lugar, estamos esperando desde dezembro pelo dinheiro da premiação para nossos jogadores pela Copa Árabe no Catar, que é um evento da Fifa. O dinheiro que nossa equipe deveria receber por ter chegado à final ainda não foi entregue, enquanto, ao mesmo tempo, a Fifa se gaba de quantos bilhões tem em reserva.

    "Está claro que o problema realmente está na liderança. Há meses, a Fifa vem se recusando a nos ajudar em qualquer uma dessas ou de outras questões, até que me foi comunicado verbalmente durante a Copa do Mundo que, se eu apoiasse Infantino, isso ajudaria muito a nossa federação.

    "Temos orgulho, na Jordânia, de defender valores éticos. Não o apoiamos antes e certamente não o faremos agora. Mas toda a situação equivale a chantagem, e nos recusamos a ceder a isso."

  • Rebelião global e ameaças legais

    O momento dessas alegações não poderia ser pior para Infantino, que já está abalado com o colapso do controverso plano de venda da Copa do Mundo que teria feito investidores privados adquirirem participações no torneio. A Uefa adotou uma postura agressiva, não apenas pedindo que o presidente deixe o cargo, mas também alertando contra a destruição de qualquer evidência relacionada. A entidade que rege o futebol europeu foi além e chegou a emitir uma notificação legal formal ao chefe da Fifa, exigindo que todos os documentos relacionados à fracassada subsidiária comercial sejam preservados. A pressão está aumentando, já que agora se estima que 91 nações sejam contrárias à continuidade de Infantino no comando.


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  • Gianni Infantino Getty

    Infantino luta pela sobrevivência

    Em resposta à crise crescente, Infantino vem realizando reuniões de emergência no Marrocos para lidar com a rebelião interna dentro da própria equipe, segundo a Sky News. As consequências do projeto fracassado de US$ 20 bilhões deixaram sua reputação em frangalhos, com a Uefa declarando total falta de confiança.

    Apesar dos crescentes pedidos por sua saída, Infantino ainda não indicou que vá renunciar voluntariamente. No entanto, a natureza das alegações de chantagem vindas da Jordânia acrescenta uma nova e mais sombria dimensão à disputa política. À medida que mais associações-membro consideram suas posições, a possibilidade de um Congresso extraordinário da Fifa e de um voto formal de desconfiança surge de forma cada vez mais forte no horizonte.