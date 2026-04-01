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Gabriele GravinaGetty
Moataz Elgammal

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Presidente da Federação Italiana de Futebol é instado a renunciar após o fracasso na Copa do Mundo, enquanto o ministro do Esporte exige uma reforma completa do futebol nacional

Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias

O futebol italiano mergulhou em um estado de guerra civil após o fracasso catastrófico da seleção nacional em se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Depois que a terceira ausência consecutiva do torneio foi confirmada por uma derrota devastadora nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina, os políticos intervieram para exigir uma mudança imediata no topo da hierarquia da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

  • Ministro exige mudança radical na liderança

    As repercussões da eliminação na final da repescagem da Copa do Mundo ainda são sentidas. Após um devastador empate em 1 a 1 e a consequente eliminação nos pênaltis contra a Bósnia-Herzegovina na terça-feira, o ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, não perdeu tempo em apontar o dedo para a entidade reguladora.

    A incapacidade da Azzurra de garantir uma vaga desencadeou um inquérito nacional. Em comunicado contundente, Abodi declarou: “Agradeço à equipe e ao técnico pelo empenho demonstrado ontem à noite, mas é evidente que o futebol italiano precisa ser reconstruído, e esse processo deve começar com uma renovação da liderança da FIGC.”

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    Prestígio nacional e uma geração perdida

    O impacto cultural desse declínio não pode ser subestimado. Para um país que vive e respira esse esporte, a perspectiva de um vazio de 12 anos no cenário mundial é uma tragédia esportiva. Abodi destacou que o futebol transcende o simples entretenimento, explicando: “O futebol é um esporte e, em tempos de crise militar e econômica como estes, não deve ser sobrecarregado com significados excessivos. Por outro lado, é inegável que o futebol é mais do que apenas um esporte, especialmente na Itália, onde se tornou parte da cultura popular, um ritual comunitário e uma fonte de prestígio internacional.” Ele acrescentou: “Entristece-me pensar que há toda uma geração de crianças e jovens que ainda não experimentaram a emoção de assistir à seleção nacional jogar em uma Copa do Mundo.”

  • Petição no Senado aumenta a pressão crescente

    A agitação política se intensificou ainda mais, com o presidente da Lazio, Claudio Lotito, apresentando uma petição formal no Senado italiano pedindo a renúncia do presidente da FIGC, Gabriele Gravina. De acordo com o TuttoMercatoWeb, o senador em exercício pelo Forza Italia está usando sua plataforma política para pressionar a federação. A Lazio viu seu dirigente dar esse passo notável após o desastre em campo, determinado a responsabilizar totalmente o órgão regulador pela terceira falha consecutiva na qualificação. Essa medida sem precedentes está intensificando o clima hostil em torno das autoridades do futebol.

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    O que acontecerá a seguir com a federação italiana

    Olhando para o futuro, o futebol italiano enfrenta uma acirrada disputa pelo poder. Apesar da pressão crescente, Gravina parece determinado a resistir à tempestade e evitar a responsabilização pessoal. No entanto, Abodi rejeitou prontamente suas desculpas, exigindo que a federação assumisse total responsabilidade pelo fracasso. O ministro concluiu: “Considero objetivamente injusto negar a própria responsabilidade pelo terceiro fracasso consecutivo na qualificação para a Copa do Mundo, acusando as instituições de supostas falhas. A Itália precisa voltar a ser a Itália, mesmo no futebol mundial.”