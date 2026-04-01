As repercussões da eliminação na final da repescagem da Copa do Mundo ainda são sentidas. Após um devastador empate em 1 a 1 e a consequente eliminação nos pênaltis contra a Bósnia-Herzegovina na terça-feira, o ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, não perdeu tempo em apontar o dedo para a entidade reguladora.

A incapacidade da Azzurra de garantir uma vaga desencadeou um inquérito nacional. Em comunicado contundente, Abodi declarou: “Agradeço à equipe e ao técnico pelo empenho demonstrado ontem à noite, mas é evidente que o futebol italiano precisa ser reconstruído, e esse processo deve começar com uma renovação da liderança da FIGC.”