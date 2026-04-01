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Presidente da Federação Italiana de Futebol é instado a renunciar após o fracasso na Copa do Mundo, enquanto o ministro do Esporte exige uma reforma completa do futebol nacional
Ministro exige mudança radical na liderança
As repercussões da eliminação na final da repescagem da Copa do Mundo ainda são sentidas. Após um devastador empate em 1 a 1 e a consequente eliminação nos pênaltis contra a Bósnia-Herzegovina na terça-feira, o ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, não perdeu tempo em apontar o dedo para a entidade reguladora.
A incapacidade da Azzurra de garantir uma vaga desencadeou um inquérito nacional. Em comunicado contundente, Abodi declarou: “Agradeço à equipe e ao técnico pelo empenho demonstrado ontem à noite, mas é evidente que o futebol italiano precisa ser reconstruído, e esse processo deve começar com uma renovação da liderança da FIGC.”
- AFP
Prestígio nacional e uma geração perdida
O impacto cultural desse declínio não pode ser subestimado. Para um país que vive e respira esse esporte, a perspectiva de um vazio de 12 anos no cenário mundial é uma tragédia esportiva. Abodi destacou que o futebol transcende o simples entretenimento, explicando: “O futebol é um esporte e, em tempos de crise militar e econômica como estes, não deve ser sobrecarregado com significados excessivos. Por outro lado, é inegável que o futebol é mais do que apenas um esporte, especialmente na Itália, onde se tornou parte da cultura popular, um ritual comunitário e uma fonte de prestígio internacional.” Ele acrescentou: “Entristece-me pensar que há toda uma geração de crianças e jovens que ainda não experimentaram a emoção de assistir à seleção nacional jogar em uma Copa do Mundo.”
Petição no Senado aumenta a pressão crescente
A agitação política se intensificou ainda mais, com o presidente da Lazio, Claudio Lotito, apresentando uma petição formal no Senado italiano pedindo a renúncia do presidente da FIGC, Gabriele Gravina. De acordo com o TuttoMercatoWeb, o senador em exercício pelo Forza Italia está usando sua plataforma política para pressionar a federação. A Lazio viu seu dirigente dar esse passo notável após o desastre em campo, determinado a responsabilizar totalmente o órgão regulador pela terceira falha consecutiva na qualificação. Essa medida sem precedentes está intensificando o clima hostil em torno das autoridades do futebol.
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O que acontecerá a seguir com a federação italiana
Olhando para o futuro, o futebol italiano enfrenta uma acirrada disputa pelo poder. Apesar da pressão crescente, Gravina parece determinado a resistir à tempestade e evitar a responsabilização pessoal. No entanto, Abodi rejeitou prontamente suas desculpas, exigindo que a federação assumisse total responsabilidade pelo fracasso. O ministro concluiu: “Considero objetivamente injusto negar a própria responsabilidade pelo terceiro fracasso consecutivo na qualificação para a Copa do Mundo, acusando as instituições de supostas falhas. A Itália precisa voltar a ser a Itália, mesmo no futebol mundial.”