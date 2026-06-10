O presidente do conselho de supervisão da Federação Austríaca de Futebol (ÖFB), Josef Pröll, destacou à emissora ORF o esforço feito para atender a todas as solicitações do atual técnico Ralf Rangnick: “Nós o queremos, ele conhece os pontos-chave. Esperamos uma decisão dele nos próximos dias ou semanas. Estamos confiantes. Financeiramente, talvez não possamos competir com clubes como o Milan, mas estamos convencidos de ter atendido às suas solicitações; temos um relacionamento aberto e claro”,