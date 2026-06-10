Começou a contagem regressiva para a decisão definitiva de Ralf Rangnick sobre seu futuro. O técnico e dirigente alemão de 67 anos deve escolher entre renovar com a seleção austríaca de futebol, que comandará nos próximos dias como técnico interino na Copa do Mundo nos Estados Unidos, e a proposta do Milan, que gostaria de torná-lo o diretor de futebol do novo projeto que Gerry Cardinale tem em mente.
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Presidente da Federação Austríaca: “Rangnick? Não podemos competir com um grande clube, mas estamos confiantes quanto à renovação”
A POSIÇÃO DA ÁUSTRIA
O presidente do conselho de supervisão da Federação Austríaca de Futebol (ÖFB), Josef Pröll, destacou à emissora ORF o esforço feito para atender a todas as solicitações do atual técnico Ralf Rangnick: “Nós o queremos, ele conhece os pontos-chave. Esperamos uma decisão dele nos próximos dias ou semanas. Estamos confiantes. Financeiramente, talvez não possamos competir com clubes como o Milan, mas estamos convencidos de ter atendido às suas solicitações; temos um relacionamento aberto e claro”,
E A DO MILAN
Nos últimos dias, apesar de uma situação mais do que incomum, o Milan deixou claro que não está preocupado com os atrasos nas nomeações dos diversos cargos administrativos e técnicos. O tempo passa e é normal que Gerry Cardinale espere agora uma resposta definitiva de Rangnick até, no máximo, sexta-feira desta semana.