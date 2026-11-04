Adriano Galliani protocolou, por meio de um representante, sua candidatura à presidência da Federação Italiana de Futebol. A informação é da ANSA. Ontem, foi Giovanni Malagò, atual comissário da Figc, quem apresentou a documentação para concorrer à presidência da federação. A assembleia eleitoral está marcada para 14 de dezembro.
Presidência da FIGC: Galliani registra sua candidatura. Lotito se candidata ao cargo de conselheiro federal
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Enquanto isso, ainda segundo a ANSA, o presidente da Lazio, Claudio Lotito, apresentou sua candidatura ao cargo de conselheiro federal da Figc. O dirigente da Lazio, que integrou o conselho até fevereiro de 2025, foi à sede na via Allegri para entregar a documentação antes da assembleia eleitoral de 14 de dezembro, na qual os representantes serão chamados a escolher o presidente da Figc entre Giovanni Malagò, candidato da Serie A, e Adriano Galliani, apoiado pela Aic e pela Aiac.
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