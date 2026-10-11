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Alvino Hanafi
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'Presa, vá embora agora!': torcedores do Rayo Vallecano celebram paralisação da partida como uma vitória

La Liga
Rayo Vallecano x Athletic Bilbao
Rayo Vallecano
Athletic Bilbao

Os torcedores do Rayo Vallecano celebraram o abandono da partida contra o Athletic Bilbao como se fosse uma vitória, após atirarem bolinhas de gude e aviões de papel no gramado. O coletivo de torcedores divulgou um comunicado exigindo a renúncia imediata do presidente Raul Martin Presa.

  • Partida abandonada após motim organizado de torcedores

    A partida de La Liga do Rayo Vallecano contra o Athletic Club foi definitivamente abandonada após 13 minutos de bola rolando devido a intensos protestos da torcida. Torcedores da casa atiraram bolinhas de gude e aviões de papel com mensagens contra a diretoria no gramado, forçando duas paralisações iniciais antes da decisão final.

    Em vez de demonstrar decepção, o público em Vallecas celebrou a paralisação como uma vitória, cantando "La Vida Pirata" e aplaudindo os jogadores do Athletic Club pela paciência.

    O presidente Raul Martin Presa deixou o estádio sem fazer qualquer declaração pública.

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    Grupo de torcedores faz dura exigência de renúncia

    Após a paralisação, a plataforma de torcedores do Rayo emitiu um comunicado formal explicando que o protesto refletia anos de frustração com a gestão das instalações, as concessões do estádio e a mudança temporária para Butarque.

    "O que aconteceu é o reflexo de uma frustração de quem está de saco cheio. Presa, saia agora", dizia o comunicado.

    "A situação é insustentável. O rayismo não vai permitir isso."

    Jogadores, entre eles Ivan Balliu, falaram diretamente com os torcedores do lado de fora do estádio, assegurando aos apoiadores que o elenco entendia a frustração deles.

  • Athletic Club volta para casa enquanto o fechamento do estádio se aproxima

    O Athletic Bilbao confirmou que seu elenco retornou a Bilbao depois que La Liga verificou que a partida não seria disputada no domingo. A equipe basca anunciou o reembolso integral dos ingressos para os torcedores que viajaram, enquanto o jogador Inaki Williams observou que o elenco permaneceu sem informações durante os acontecimentos caóticos.

    O Rayo Vallecano agora enfrenta um possível fechamento de estádio que varia de uma a três partidas por parte do Comitê Disciplinar da RFEF.

    Espera-se que o confronto seja remarcado para uma data posterior, com portões fechados.

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    O foco se volta para o dérbi contra o Getafe enquanto sanções são aguardadas

    Com a polícia sem conseguir garantir a segurança dentro de Vallecas, o técnico do Rayo, Benat San Jose, confirmou que o elenco voltará aos treinos no domingo. A equipe passará a focar no próximo clássico fora de casa contra o Getafe, em 19 de outubro.

    A La Liga condenou o comportamento e confirmou que uma nova data para a partida será anunciada no devido tempo.

    O Rayo Vallecano aguarda decisões disciplinares oficiais das autoridades do futebol espanhol.

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