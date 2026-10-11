PGS Photo Agency
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'Presa, vá embora agora!': torcedores do Rayo Vallecano celebram paralisação da partida como uma vitória
Partida abandonada após motim organizado de torcedores
A partida de La Liga do Rayo Vallecano contra o Athletic Club foi definitivamente abandonada após 13 minutos de bola rolando devido a intensos protestos da torcida. Torcedores da casa atiraram bolinhas de gude e aviões de papel com mensagens contra a diretoria no gramado, forçando duas paralisações iniciais antes da decisão final.
Em vez de demonstrar decepção, o público em Vallecas celebrou a paralisação como uma vitória, cantando "La Vida Pirata" e aplaudindo os jogadores do Athletic Club pela paciência.
O presidente Raul Martin Presa deixou o estádio sem fazer qualquer declaração pública.
- PGS Photo Agency
Grupo de torcedores faz dura exigência de renúncia
Após a paralisação, a plataforma de torcedores do Rayo emitiu um comunicado formal explicando que o protesto refletia anos de frustração com a gestão das instalações, as concessões do estádio e a mudança temporária para Butarque.
"O que aconteceu é o reflexo de uma frustração de quem está de saco cheio. Presa, saia agora", dizia o comunicado.
"A situação é insustentável. O rayismo não vai permitir isso."
Jogadores, entre eles Ivan Balliu, falaram diretamente com os torcedores do lado de fora do estádio, assegurando aos apoiadores que o elenco entendia a frustração deles.
Athletic Club volta para casa enquanto o fechamento do estádio se aproxima
O Athletic Bilbao confirmou que seu elenco retornou a Bilbao depois que La Liga verificou que a partida não seria disputada no domingo. A equipe basca anunciou o reembolso integral dos ingressos para os torcedores que viajaram, enquanto o jogador Inaki Williams observou que o elenco permaneceu sem informações durante os acontecimentos caóticos.
O Rayo Vallecano agora enfrenta um possível fechamento de estádio que varia de uma a três partidas por parte do Comitê Disciplinar da RFEF.
Espera-se que o confronto seja remarcado para uma data posterior, com portões fechados.
- Alterphotos
O foco se volta para o dérbi contra o Getafe enquanto sanções são aguardadas
Com a polícia sem conseguir garantir a segurança dentro de Vallecas, o técnico do Rayo, Benat San Jose, confirmou que o elenco voltará aos treinos no domingo. A equipe passará a focar no próximo clássico fora de casa contra o Getafe, em 19 de outubro.
A La Liga condenou o comportamento e confirmou que uma nova data para a partida será anunciada no devido tempo.
O Rayo Vallecano aguarda decisões disciplinares oficiais das autoridades do futebol espanhol.
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